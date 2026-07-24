Pourquoi la France refuse pour l’instant d’autoriser la conduite autonome de Tesla

Quand est-ce que les clients français de Tesla auront le droit d’activer le fameux « Full Self Driving » du constructeur américain pour laisser leur voiture se conduire toute seule ? Nous avons récemment essayé en conditions réelles ce dispositif aux Pays-Bas, où le système est désormais autorisé. La Belgique vient également de rendre légal le Full Self Driving, autorisant les automobilistes roulant en Tesla.

En France, les véhicules de Tesla proposent déjà l’option de la « conduite entièrement automatique supervisée » sous la forme d’un abonnement à 99€ par mois. Mais pour l’instant, le système n’a pas le droit d’être activé sur le sol de notre pays.

Interdit pour l’instant

Et comme vient de l’annoncer le ministre des Transports Philippe Tabarot, cette interdiction de la « conduite autonome » de Tesla va le rester chez nous à court terme.

Et ce pour deux raisons : d’une part, le ministère affirme que ce système conduit parfois le véhicule à dépasser volontairement la limitation de vitesse, « jusqu’à 50 % ». D’autre part, il estime qu’il ne surveille pas assez l’attention de la personne installée dans le siège conducteur, qui reste responsable en cas d’accident.

Une discussion avec les autres pays

Le ministère précise cependant échanger avec les autorités des Pays-Bas pour étudier l’efficacité et le comportement de ce système dans les conditions réelles de circulation. On ne parle visiblement pas d’une décision définitive, la « conduite autonome supervisée » de Tesla pouvant toujours être autorisée ultérieurement en France si le gouvernement estime qu’il respecte les conditions de sécurité.

Rappelons que la Commission européenne travaille toujours sur la réglementation des voitures à conduite entièrement autonome et que certains pays, dont la France, ont déjà autorisé à titre exceptionnel des systèmes similaires (mais moins poussés en autonomie) comme l’Assisted Driving Pro de BMW équipant le SUV iX3.