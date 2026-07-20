La dernière Tesla n’a pas de moteur ni de volant
La diversification de Tesla ne connaît aucune limite. Après les accessoires et les objets du quotidien, la marque d’Elon Musk s’intéresse désormais aux tout-petits. Son dernier produit n’a rien d’une voiture électrique, mais il reprend les codes esthétiques chers au constructeur. Voici donc la draisienne Tesla.
Tesla ajoute un nouvel objet à sa collection de produits dérivés. Cette fois, il ne s’adresse pas aux conducteurs mais plutôt à leurs enfants. Le constructeur spécialiste des électriques au look épuré lancera le 31 juillet une draisienne facturée 225 dollars (environ 190 €) destinée aux petits de 2 à 5 ans. Les premières livraisons sont attendues fin août.
Cette draisienne repose sur un cadre en magnésium habillé d’un design minimaliste fidèle au style de la marque. Son principal atout est une selle réglable sur cinq positions qui accompagne la croissance de l’enfant jusqu’à ses premiers coups de pédale sur un vrai vélo. Ici, pas de transmission : les plus jeunes avancent en poussant sur leurs jambes tout en apprenant naturellement à garder l’équilibre.
Livrée démontée
Tesla recommande ce modèle aux enfants pesant jusqu’à 30 kg, avec une limite maximale de 35 kg et ayant des jambes d'une longueur de 35 cm minimum. Le montage est à réaliser soi-même grâce aux outils fournis. Plus chère que la plupart des draisiennes concurrentes, elle mise avant tout sur son look et sur l’attrait du logo de la firme Tesla.
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