Il trouve une technique créative en Tesla pour demander à la voiture devant lui de le laisser passer

Que faire lorsque vous voulez doubler des voitures sur la voie de gauche de l’autoroute et qu’un véhicule devant vous y roule sous la limitation de vitesse ? Dans la pratique, certains n’hésitent pas à actionner le clignotant de gauche ou, pour les automobilistes les plus agressifs, à faire des appels de phares pour demander au véhicule de devant de les laisser passer.

D’après la loi, les appels de phares ne sont pas interdits même s’ils sont perçus, dans ce genre de situation, comme une façon très discourtoise de se conduire. Mais l’automobiliste au volant d’une Tesla a trouvé un moyen bien plus explicite et efficace pour demander au véhicule devant lui de se rabattre sur la voie de droite : un coup de téléphone !

Le numéro était marqué dessus

Car oui, il a remarqué que la fourgonnette blanche devant lui possédait un numéro de téléphone inscrit dessus : celui du professionnel utilisant très probablement le véhicule.

Il a ainsi composé le numéro de téléphone et appelé. Et c’est bien l’un des occupants de la fourgonnette de devant qui a répondu. « Bonjour monsieur, tu peux te mettre vers la droite s’il te plaît ? », demande-t-il au téléphone. Et quelques secondes plus tard, la fourgonnette se décale bien à droite pour le laisser passer.

Une technique pas illégale

Ici, le conducteur de la Tesla utilise son téléphone par bluetooth dans la voiture. En imaginant qu’il a composé le numéro de téléphone directement sur l’écran central de la voiture, ce n’est pas interdit par la loi. Et il n’a donc pas eu besoin de faire des appels de phares…