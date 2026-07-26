Quand les gendarmes n'ont rien à redire sur le comportement des automobilistes
On oublie de le signaler mais parfois, les opérations de contrôles que fait régulièrement la gendarmerie sur le territoire de pays peuvent aussi déboucher sur une totale absence de contraventions. En l’occurrence, ce sont les moniteurs d’auto-écoles qui ont été irréprochables !
Comme chaque été, les forces de l’ordre sont sur le qui-vive pour veiller à la sécurité des routes. Il y a quelques jours, par exemple, nous parlions de cette interception d’un automobiliste canadien tractant son bateau dans l’irrespect total de la loi en matière de transport de plus de 3,5 tonnes. Ou, encore plus récemment, de cette opération réalisée à St-Tropez auprès des professionnels du transport de passagers. Avec, là aussi, de nombreuses verbalisations plus ou moins graves à la clé.
Mais tous les contrôles de la gendarmerie ne débouchent pas forcément sur de « grosses prises », même s’ils ont tendance à davantage communiquer sur les situations où des automobilistes ont été sévèrement punis.
Des voitures d’autos-écoles irréprochables
Ainsi, dans le cas ci-dessous, les équipes de la Gendarmerie du Rhône ont mené une opération de contrôle le 9 juillet dernier à Dardilly. La brigade motorisée a spécifiquement ciblé les véhicules d’autos-écoles, de nombreuses dérives ayant été découvertes ces dernières années sur le territoire français.
Ils ont mené des dépistages d’alcoolémie et de produits stupéfiants auprès des élèves mais aussi des moniteurs les accompagnant dans les voitures. Avec en bilan de cette opération, zéro verbalisation : « aucune infraction n’a été constatée », précisent les forces de l’ordre sur leur page facebook.
En février dernier, c’était tout l’inverse
En février dernier à l’occasion de contrôles dans le Val d’Oise, les gendarmes avaient eu un bilan nettement moins satisfaisant avec plusieurs infractions très graves relevées dont une pour « exercice illégal de la profession d’enseignant à la conduite » et même une absence de permis de conduire pour un autre moniteur contrôlé.
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