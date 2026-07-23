Il existe une solution pour éviter les gros bouchons qui s’annoncent ce week-end
Ce n’est pas encore le traditionnel chassé-croisé, mais ce dernier week-end de juillet s’annonce rouge sur tout le territoire samedi. Pas de panique, puisqu’il existe une solution pour rouler l’esprit léger.
« Circulation difficile et très difficile au niveau national pour les journées de vendredi et samedi », voici comment Bison Futé décrit l’état du trafic pour ce dernier week-end de juillet. Sous l’effet combiné des tensions internationales et des contraintes budgétaires, la France s’impose plus que jamais comme destination estivale. Nous sommes 68 % à passer nos vacances dans l’Hexagone. Une décision qui n’est pas sans conséquence sur le trafic, mais si vous choisissez de prendre la route ce dimanche, tous les feux seront au vert, ou presque.
Si les bouchons peuvent vous agacer, une panne sur l’autoroute est plus handicapante. Sachez que la batterie est la première cause de dépannage pendant l’été. Si le délai le permet, faites vérifier le système de charge, le refroidissement de votre moteur, ainsi que la climatisation.
Vendredi 24 juillet : le Nord-Est et le Sud-Ouest dans le rouge
Le trafic sera dense dans le sens des départs, la journée est classée orange au niveau national. Les conditions de circulation seront même très difficiles sur les axes au départ de la Bourgogne et de l’Est vers la frontière du Nord-Est. Cela sera également le cas sur les routes permettant de rejoindre l’Espagne via Bordeaux et la Méditerranée depuis l’Île-de-France et depuis Bordeaux via Toulouse. En Île-de-France, la circulation sera dense dès la fin de la matinée en direction des différentes barrières de péages, notamment sur les autoroutes A6 et A10. Elle sera renforcée en milieu d’après-midi par les flux des trajets travail-domicile. Dans le sens des retours, les congestions se situeront sur les routes partant de la Méditerranée et rejoignant l’Île-de-France, ainsi que sur celles d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Samedi 25 juillet : le jour qu’il faut éviter
Dans le sens des départs, la circulation sera très difficile, avec une journée classée rouge au niveau national. De nombreux axes seront ainsi fortement empruntés sur l’ensemble du territoire, notamment depuis l’Île-de-France en direction de la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire et la Méditerranée, ainsi qu’en région Auvergne-Rhône-Alpes. En Île-de-France, les premiers ralentissements pourraient apparaître tôt le matin sur l’autoroute A10 et dans une moindre mesure sur l’autoroute A6. Rapidement, le trafic s’intensifiera nettement. Dans le sens des retours, les axes rejoignant l’Île-de-France depuis la frontière du Nord-Est, la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire et la Méditerranée seront fortement empruntés.
Dimanche 26 juillet : une journée plus détendue
Dans le sens des départs, les déplacements seront nombreux au départ d’Île-de-France vers la Méditerranée ainsi qu’en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Les conseils de Bison Futé pour la période du vendredi 24 au dimanche 26 juillet
Dans le sens des départs
Vendredi 24 juillet :
- Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 10h ou après 23h
- Évitez l’autoroute A31, entre Nancy et le Luxembourg, de 15h à 17h
- Évitez l’autoroute A36, entre Besançon et l’Allemagne, de 17h à 19h
- Évitez l’autoroute A10, entre Tours et Bordeaux, de 9h à 18h
- Évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et l’Espagne, de 10h à 16h
- Évitez l’autoroute A6, entre Beaune et Lyon, de 12h à 17h
- Évitez l’autoroute A62, entre Bordeaux et Toulouse, de 15h à 18h
- Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 15h à 17h
Samedi 25 juillet :
- Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 6h ou après 15h
- Évitez l’autoroute A31, entre Dijon et Nancy, de 12h à 16h
- Évitez l’autoroute A13, entre Rouen et Caen, de 10h à 17h
- Évitez l’autoroute A11, entre Paris et Le Mans, de 10h à 12h, entre Le Mans et Angers, de 9h à 15h, et entre Angers et Nantes, de 11h à 17h
- Évitez la route nationale 165, entre Nantes et Quimper, de 11h à 19h
- Évitez l’autoroute A10, entre Tours et Bordeaux, de 11h à 18h
- Évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et l’Espagne, de 11h à 15h
- Évitez l’autoroute A6, entre Beaune et Lyon, de 9h à 11h
- Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 8h à 18h, et entre Orange et Marseille, de 12h à 20h
- Évitez l’autoroute A8, entre Le Luc et l’Italie, de 10h à 13h
- Évitez l’autoroute A9, entre Nîmes et Montpellier, de 11h à 13h, entre Montpellier et Narbonne, de 11h à 17h, et entre Narbonne et l’Espagne, de 10h à 21h
- Évitez l’autoroute A54 et la route nationale 113, entre Nîmes et Salon-de-Provence, de 12h à 14h
- Évitez l’autoroute A71, entre Bourges et Clermont-Ferrand, de 9h à 11h
- Évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Béziers, de 10h à 13h
- Évitez l’autoroute A62, entre Agen et Toulouse, de 9h à 13h
- Évitez l’autoroute A61, entre Carcassonne et Narbonne, de 9h à 15h
- Évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 13h à 16h
- Évitez l’autoroute A48, entre Bourgoin-Jallieu et Grenoble, de 11h à 13h
- Évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 9h à 12h
- Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 11h à 14h
Dimanche 26 juillet :
- Évitez l’autoroute A6, entre Beaune et Lyon, de 10h à 13h
- Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 11h à 20h, et entre Orange et Marseille, de 15h à 20h
- Évitez l’autoroute A40, entre Mâcon et Passy, de 16h à 18h
- Évitez l’autoroute A41, entre Chambéry et la Suisse, de 18h à 20h
- Évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 12h à 20h
- Évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 12h à 19h
- Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 10h à 17h
Dans le sens des retours
Vendredi 24 juillet :
- Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 12h à 17h, et entre Orange et Lyon, de 11h à 19h
- Évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Nîmes, de 10h à 20h
- Évitez l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 11h à 20h
- Évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Le Luc, de 16h à 21h
- Évitez l’autoroute A6, entre Lyon et Beaune, de 15h à 19h
- Évitez l’autoroute A54 et la route nationale N113, entre Salon-de-Provence et Nîmes, de 12h à 20h
- Évitez l’autoroute A41, entre la Suisse et Chambéry, de 16h à 20h
Samedi 25 juillet :
- Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 9h ou après 15h
- Évitez l’autoroute A1, entre Lille et Paris, de 9h à 15h
- Évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 13h à 17h, et entre Marseille et Orange, de 9h à 14h
- Évitez l’autoroute A13, entre Caen et Rouen, de 11h à 17h
- Évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Orange, de 11h à 15h
- Évitez la route nationale N165, entre Quimper et Nantes, de 11h à 13h
- Évitez l’autoroute A8, entre Le Luc et la jonction avec l’autoroute A7, de 11h à 14h
- Évitez l’autoroute A11 entre Angers et Le Mans, de 11h à 15h
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