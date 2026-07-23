Il existe une solution pour éviter les gros bouchons qui s’annoncent ce week-end

« Circulation difficile et très difficile au niveau national pour les journées de vendredi et samedi », voici comment Bison Futé décrit l’état du trafic pour ce dernier week-end de juillet. Sous l’effet combiné des tensions internationales et des contraintes budgétaires, la France s’impose plus que jamais comme destination estivale. Nous sommes 68 % à passer nos vacances dans l’Hexagone. Une décision qui n’est pas sans conséquence sur le trafic, mais si vous choisissez de prendre la route ce dimanche, tous les feux seront au vert, ou presque.

Si les bouchons peuvent vous agacer, une panne sur l’autoroute est plus handicapante. Sachez que la batterie est la première cause de dépannage pendant l’été. Si le délai le permet, faites vérifier le système de charge, le refroidissement de votre moteur, ainsi que la climatisation.

Vendredi 24 juillet : le Nord-Est et le Sud-Ouest dans le rouge

Le trafic sera dense dans le sens des départs, la journée est classée orange au niveau national. Les conditions de circulation seront même très difficiles sur les axes au départ de la Bourgogne et de l’Est vers la frontière du Nord-Est. Cela sera également le cas sur les routes permettant de rejoindre l’Espagne via Bordeaux et la Méditerranée depuis l’Île-de-France et depuis Bordeaux via Toulouse. En Île-de-France, la circulation sera dense dès la fin de la matinée en direction des différentes barrières de péages, notamment sur les autoroutes A6 et A10. Elle sera renforcée en milieu d’après-midi par les flux des trajets travail-domicile. Dans le sens des retours, les congestions se situeront sur les routes partant de la Méditerranée et rejoignant l’Île-de-France, ainsi que sur celles d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Samedi 25 juillet : le jour qu’il faut éviter

Dans le sens des départs, la circulation sera très difficile, avec une journée classée rouge au niveau national. De nombreux axes seront ainsi fortement empruntés sur l’ensemble du territoire, notamment depuis l’Île-de-France en direction de la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire et la Méditerranée, ainsi qu’en région Auvergne-Rhône-Alpes. En Île-de-France, les premiers ralentissements pourraient apparaître tôt le matin sur l’autoroute A10 et dans une moindre mesure sur l’autoroute A6. Rapidement, le trafic s’intensifiera nettement. Dans le sens des retours, les axes rejoignant l’Île-de-France depuis la frontière du Nord-Est, la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire et la Méditerranée seront fortement empruntés.

Dimanche 26 juillet : une journée plus détendue

Dans le sens des départs, les déplacements seront nombreux au départ d’Île-de-France vers la Méditerranée ainsi qu’en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les conseils de Bison Futé pour la période du vendredi 24 au dimanche 26 juillet

Dans le sens des départs

Vendredi 24 juillet :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 10h ou après 23h

Évitez l’autoroute A31, entre Nancy et le Luxembourg, de 15h à 17h

Évitez l’autoroute A36, entre Besançon et l’Allemagne, de 17h à 19h

Évitez l’autoroute A10, entre Tours et Bordeaux, de 9h à 18h

Évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et l’Espagne, de 10h à 16h

Évitez l’autoroute A6, entre Beaune et Lyon, de 12h à 17h

Évitez l’autoroute A62, entre Bordeaux et Toulouse, de 15h à 18h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 15h à 17h

Samedi 25 juillet :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 6h ou après 15h

Évitez l’autoroute A31, entre Dijon et Nancy, de 12h à 16h

Évitez l’autoroute A13, entre Rouen et Caen, de 10h à 17h

Évitez l’autoroute A11, entre Paris et Le Mans, de 10h à 12h, entre Le Mans et Angers, de 9h à 15h, et entre Angers et Nantes, de 11h à 17h

Évitez la route nationale 165, entre Nantes et Quimper, de 11h à 19h

Évitez l’autoroute A10, entre Tours et Bordeaux, de 11h à 18h

Évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et l’Espagne, de 11h à 15h

Évitez l’autoroute A6, entre Beaune et Lyon, de 9h à 11h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 8h à 18h, et entre Orange et Marseille, de 12h à 20h

Évitez l’autoroute A8, entre Le Luc et l’Italie, de 10h à 13h

Évitez l’autoroute A9, entre Nîmes et Montpellier, de 11h à 13h, entre Montpellier et Narbonne, de 11h à 17h, et entre Narbonne et l’Espagne, de 10h à 21h

Évitez l’autoroute A54 et la route nationale 113, entre Nîmes et Salon-de-Provence, de 12h à 14h

Évitez l’autoroute A71, entre Bourges et Clermont-Ferrand, de 9h à 11h

Évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Béziers, de 10h à 13h

Évitez l’autoroute A62, entre Agen et Toulouse, de 9h à 13h

Évitez l’autoroute A61, entre Carcassonne et Narbonne, de 9h à 15h

Évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 13h à 16h

Évitez l’autoroute A48, entre Bourgoin-Jallieu et Grenoble, de 11h à 13h

Évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 9h à 12h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 11h à 14h

Dimanche 26 juillet :

Évitez l’autoroute A6, entre Beaune et Lyon, de 10h à 13h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 11h à 20h, et entre Orange et Marseille, de 15h à 20h

Évitez l’autoroute A40, entre Mâcon et Passy, de 16h à 18h

Évitez l’autoroute A41, entre Chambéry et la Suisse, de 18h à 20h

Évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 12h à 20h

Évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 12h à 19h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 10h à 17h

Dans le sens des retours

Vendredi 24 juillet :

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 12h à 17h, et entre Orange et Lyon, de 11h à 19h

Évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Nîmes, de 10h à 20h

Évitez l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 11h à 20h

Évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Le Luc, de 16h à 21h

Évitez l’autoroute A6, entre Lyon et Beaune, de 15h à 19h

Évitez l’autoroute A54 et la route nationale N113, entre Salon-de-Provence et Nîmes, de 12h à 20h

Évitez l’autoroute A41, entre la Suisse et Chambéry, de 16h à 20h

Samedi 25 juillet :