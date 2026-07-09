Noir et rouge, voici les couleurs qu’annonce Bison Futé vendredi et samedi dans le sens des départs, « avec des encombrements très importants attendus ».

La fête nationale du 14 juillet, qui coïncide avec le mardi, donne des idées à beaucoup, celles de profiter d’un long week-end. Toutefois, les retours seront plus simples, malgré un trafic plutôt dense dans le quart nord-ouest.

En plus du trafic très dense, les fortes chaleurs attendues mettront à mal la mécanique de votre auto. Si beaucoup de garagistes ont un programme chargé en cette période, faire vérifier sa batterie et son circuit de charge, sa climatisation et effectuer une révision en amont des vacances réduit les risques de panne.

Vendredi 10 juillet :

Dans le sens des départs, la journée s’annonce particulièrement difficile. Les axes desservant, le quart Nord-Ouest, la côte atlantique, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Arc méditerranéen, seront particulièrement sollicités entre le début de l’après-midi et jusqu’en milieu de soirée. En Île-de-France, dès la fin de la matinée, le trafic deviendra très dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6. En milieu d’après-midi, l’augmentation du trafic sur ces autoroutes, conjuguée aux trajets pendulaires, pourrait entraîner des difficultés de circulation persistantes jusque tard dans la soirée. Par ailleurs, l’autoroute A13 devrait connaître des ralentissements dès le milieu de l’après-midi. Dans le sens des retours, la circulation sera dense dans le Nord, le Grand Ouest et l’Arc méditerranéen, du début de l’après-midi jusqu’en début de soirée.

Samedi 11 juillet :

Dans le sens des départs, la journée est prévue très chargée. Les axes desservant la côte atlantique, la côte normande, le centre de l’Hexagone et le quart Sud-Est connaîtront une fréquentation très importante, tout au long de la journée. En Île-de-France, très tôt dans la matinée, le trafic sera très dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6, où les premiers ralentissements seront à prévoir. En milieu de matinée, l’augmentation des trafics sur les autoroutes aggravera ces difficultés de circulation qui devraient perdurer jusqu’en milieu d’après-midi. Par ailleurs, l’autoroute A13 devrait connaître une circulation difficile dès le début de la matinée. Dans le sens des retours, l’Arc méditerranéen devrait concentrer les principales congestions de la journée, du milieu de la matinée, jusqu’en milieu d’après-midi.

Dimanche 12 juillet :

Dans le sens des départs, la région Auvergne-Rhône-Alpes devrait être très fréquentée du milieu de la matinée jusqu’en fin d’après-midi.

Mardi 14 juillet :

Dans le sens des retours, les axes desservant la côte normande et la côte atlantique seront encombrés du milieu de l’après-midi jusqu’en début de soirée. En Île-de-France, dès le début de l’après-midi, la circulation sera dense sur les autoroutes A10 et A6. Cette situation devrait perdurer jusque tard dans la soirée. L’autoroute A13 devrait également enregistrer des difficultés de circulation dès le début de l’après-midi. Celles-ci devraient persister jusqu’en début de soirée

Les conseils de Bison Futé pour la période du vendredi 10 au mardi 14 juillet

Dans le sens des départs

Vendredi 10 juillet :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 8h ou après minuit

Évitez l’autoroute A13, entre Paris et Rouen, de 17h à 20h, et entre Rouen et Caen, de 16h à 20h

Évitez la route nationale N165, entre Nantes et Quimper, de 17h à 19h

Évitez l’autoroute A10, entre Paris et Orléans, de 11h à 23h et entre Poitiers et Bordeaux, de 13h à 18h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange de 15h à 23h, et entre Orange et Marseille, de 17h à 20h

Évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Béziers, de 15h à 19h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 12h à 19h

Évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 13h à 18h

Samedi 11 juillet :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 4h ou après 18h

Évitez l’autoroute A13, entre Paris et Caen, de 10h à 14h

Évitez l’autoroute A11, entre Le Mans et Angers, de 12h à 16h

Évitez la route nationale N165, entre Nantes et Quimper, de 12h à 19h

Évitez l’autoroute A10, entre Paris et Orléans, de 6h à 15h, entre Tours et Poitiers, de 10h à 13h, et entre Poitiers et Bordeaux, de 12h à 14h

Évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 11h à 14h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange de 12h à 16h, et entre Orange et Marseille, de 12h à 14h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 8h à 16h

Évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry de 12h à 14h, et entre Chambéry et le tunnel du Fréjus, de 11h à 18h

Dimanche 12 juillet :

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange de 11h à 18h

Évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Béziers, de 9h à 12h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 9h à 18h

Évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 11h à 13h

Dans le sens des retours

Vendredi 10 juillet :

Évitez l’autoroute A25, entre Dunkerque et Lille, de 12h à 19h

Évitez l’autoroute A1, entre Lille et Paris, de 13h à 18h

Évitez l’autoroute A83, entre Niort et Nantes, de 18h à 20h

Évitez la route nationale N165, entre Quimper et Nantes, de 16h à 19h

Évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et la jonction avec l’A7, de 18h à 20h

Évitez l’autoroute A57, entre Le Luc et Toulon, de 15h à 19h

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 14h à 19h

Samedi 11 juillet :

Évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Nîmes, de 9h à 16h

Évitez l’autoroute A50, entre Toulon et Marseille, de 11h à 13h

Évitez l’autoroute A54 et la route nationale N113, entre Salon-de-Provence et Nîmes, de 10h à 15h

Évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Le Luc, de 9h à 12h, et entre Le Luc et la jonction avec l’A7, de 11h à 13h

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 10h à 13h

Évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 10h et 14h

Mardi 14 juillet :