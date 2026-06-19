Anomalie de la vision discrète, le daltonisme touche cependant près de 8 % des hommes et 0,4 des femmes, soit près de 2,6 millions de personnes en France, dont beaucoup… sont des automobilistes. Pas rien ! Avec à la clé, une difficulté à distinguer certaines nuances de couleurs, et cela affecte particulièrement le vert et le rouge. Et c’est là que ça pose problème avec le pauvre Bison Futé, qui justement, utilise ce code couleur quasi universel sur ses cartes de prévision de trafic.

Oui, les automobilistes ont intégré qu’une prévision de circulation verte = tout va bien, et qu’une prévision rouge ou noire annonce une nécessaire patience dans des bouchons plus conséquents que la moyenne. Mais alors, comment font les daltoniens pour distinguer les zones, départements et routes à risque ?

Il se trouve que depuis plusieurs années, l’organisme, qui dépend du Ministère des Transports, propose pour les daltoniens une version différente et adaptée de ses prévisions et de ses cartes. Plus précisément depuis janvier 2020, et je dois avouer avec un peu de honte, que depuis tout ce temps, je n’avais pas remarqué (en même temps, je ne suis pas daltonien). Pour ma défense, après un petit sondage au sein de la rédaction, je n’étais pas le seul. Et vous ? Aviez-vous remarqué cet effort d’inclusivité ?

Vert = bleu, rouge = violet

Cela se matérialise par l’utilisation de couleurs différentes sur les tableaux et cartes des prévisions. Le vert est remplacé par du bleu, et le rouge, par du violet. Orange et noir ne sont pas modifiés. Ainsi, beaucoup moins de risque de confusion pour les daltoniens.

Le site Internet est même disponible en version « normale » ET en version « daltoniens », en cliquant sur un petit interrupteur baptisé « mode daltonien » situé en haut à droite de la page d’accueil. Une fois sélectionné, ce mode montre toutes les cartes et tous les tableaux avec les couleurs adaptées. Malin !

L’occasion de vous informer que le week-end à venir (19/20/21 juin) ne présente aucune difficulté particulière de circulation. Mais que le week-end suivant, celui du 26/27/28 juin, commence à présenter les premiers encombrements correspondants aux premiers départs pour les grandes vacances. avec une circulation très chargée (rouge, ou violet pour les daltoniens) dans tout le quart Nord-Est de la France, surtout le vendredi 26 au soir, comme vous pouvez le voir sur les cartes ci-dessus.

Les tableaux téléchargeables sont aussi disponibles en deux versions, voyez ci-dessous.

Pour le site officiel de Bison Futé, c’est par ici : https://www.bison-fute.gouv.fr/index.html