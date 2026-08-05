Oui, un fan Ferrari a repeint sa Carrera GT en Rosso Fuoco

Habitué des Ferrari, le collectionneur américain Milton Verret a décidé d’offrir à sa Porsche Carrera GT une robe inhabituelle : le Rosso Fuoco, une teinte emblématique de Maranello. L’opération particulièrement minutieuse a nécessité près de trois mois de travail afin de transformer esthétiquement cette supercar allemande sans toucher à son authenticité mécanique.

Mise aux enchères par Mecum lors de la prochaine Monterey Car Week, cette Carrera GT affiche seulement 5 586 km au compteur. Sous son capot arrière chante toujours le mythique V10 atmosphérique de 5,7 litres fort de 612 ch pour 590 Nm. Une artillerie toujours associée à une boîte manuelle. L’habitacle en cuir noir légèrement patiné conserve son pommeau de levier minimaliste, tandis que le toit amovible permet de profiter pleinement de la bande-son du dix-cylindres Porsche.

La Porsche Carrera, une valeur sûre ?

Aucune estimation officielle n’a encore été annoncée, mais la cote de la Carrera GT s’est envolée ces dernières années en collection. Les plus beaux exemplaires dépassent désormais régulièrement les 3 millions d’euros. Certains atteignent même des sommets comme celui vendu 5,7 millions d’euros plus tôt cette année.