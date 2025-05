Personne ne sera impressionné par cette fausse Carrera GT

Faire passer une voiture pour bien plus prestigieuse qu'elle ne l'est vraiment est une manœuvre qui atteint son summum dans le fabuleux monde des répliques. Cela dit, il faut parfois faire attention à la voiture employée pour éviter les résultats peu convaincants.

Chez Porsche, les modèles équipés d'un moteur central ne sont pas si nombreux. Au sommet, il y a effectivement les 911 GT1 et Carrera GT tandis que les Cayman et les Boxster se placent à des tarifs plus abordables. Un contraste qui motive un propriétaire de Boxster de transformer sa découvrable en fausse supercar V10.

Des proportions étranges

Même si l'architecture semble similaire, les dimensions entre une Carrera Gt et un Boxster de première génération sont sans surprise très différentes. C'est pourquoi le rendu de la voiture à vendre sur eBay contre la bagatelle de 100 000 dollars (89 188 euros au cours actuel) se veut étrange. L'auto est trop courte, trop étroite et trop haute pour convaincre l'amateur de sportives germaniques. Enfin, l'habitacle affiche une présentation particulièrement datée pour une voiture de prétendument de 2003. Pour découvrir cette étrangeté, suivez ce lien.