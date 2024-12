Avec ses nouveaux pneus, la vieille Porsche Carrera GT a vraiment de sacrés beaux restes

On n’arrête pas le progrès. Au début des années 2000, la Porsche Carrera GT représentait l’excellence absolue chez les voitures de sport d’exception au même titre que la Ferrari Enzo. Comme toutes les Porsche à la vocation extrême, elle avait été chronométrée sur la Nordschleife avec des temps enregistrés en 7 minutes et 28 secondes pour la tentative la plus rapide jamais réalisée.

C’est quasiment une minute plus lent que la supercar d’aujourd’hui la plus rapide sur le grand circuit allemand (qui a légèrement évolué dans sa configuration entre temps), la Mercedes-AMG One hybride qui a réussi à y rouler sous les six minutes et 30 secondes il y a quelques semaines. Une modeste 911 GT3 RS actuelle, développant 525 chevaux et reposant sur un châssis bien moins exclusif que celui de la Carrera Gt de 612 chevaux, parvient aussi à descendre le chrono à 6 minutes et 49 secondes.

Avec des pneus actuels, ça va beaucoup plus vite

Mais comme le prouve cette nouvelle tentative réalisée par le magazine allemand Sport Auto avec l’aide du pilote Porsche Jörg Bergmeister, ces performances en constante amélioration doivent aussi beaucoup à la qualité des pneus.

Il se trouve que la Carrera GT a désormais droit à de bien meilleurs pneus, conçus sur-mesure par Michelin. Et avec 20 ans de progrès technologique de différence, ça roule beaucoup plus fort : 7 minutes et 12 secondes, soit quasiment le temps d’une Rimac Nevera de 2000 chevaux.

Certes, ça reste plus lent qu’une lourde Porsche Taycan Turbo GT de 789 chevaux et les meilleures supercars de la dernière génération font beaucoup mieux que ça. Mais sachant qu’il était sans doute possible de faire encore mieux dans les conditions d’une vraie tentative chrono « usine » et que l’auto a quand même gagné seize secondes, ça illustre parfaitement l’importance du paramètre pneumatique dans ce genre de performances.