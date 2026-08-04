Qui veut transformer sa Crossfire de plus de 20 ans en voiture encore plus ancienne ?

Près de vingt ans après sa disparition, la Chrysler Crossfire revient sous les projecteurs d'une manière pour le moins inattendue. Le préparateur américain Signature Autosports s'est servi du coupé de 2003 -dérivé pour rappel de la Mercedes SLK- pour créer une réinterprétation moderne de la mythique Mercedes 300 SL à portes papillon. Le résultat reprend la silhouette générale de l'icône allemande sans chercher à en réaliser une copie conforme.

Si les portes en élytre et la partie arrière évoquent clairement la 300 SL, la face avant divise davantage. Les projecteurs à LED, le bouclier très moderne et les ailes proéminentes s'éloignent franchement du dessin original. La peinture Bentley "Sequin Blue" et les jantes Cosmis Racing renforcent encore ce mélange des genres. L'habitacle associe un cuir brun Merino, des compteurs au style rétro mais il conserve plusieurs commandes directement issues de la Crossfire.

Pas d'évolution mécanique

Sous cette carrosserie revisitée se cache toujours le V6 atmosphérique de 3,2 litres d'origine Mercedes. Associé à une boîte automatique à cinq rapports, il transfère pour mémoire environ 218 chevaux sur les roues arrière. Une fiche technique bien modeste face au tarif demandé : 299 950 dollars (soit environ 260 000 euros au cours actuel). Car oui, à ce prix, il est tout de même possible de repartir avec une Mercedes-AMG GT 63 S E Performance de plus de 800 ch sans avoir à expliquer pourquoi votre "300 SL" est en réalité une Chrysler déguisée.