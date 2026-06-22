Plusieurs éléments sont indispensables pour garantir la bonne santé de votre moteur. Le carburant consommé, l’huile utilisée et bien sûr la qualité du liquide de refroidissement.

En cette période de canicule, les mécaniques souffrent, d’autant que le parc automobile est vieillissant avec une moyenne d’âge de 11 ans. Un chiffre qui augmente le risque de panne, surtout dans la période de canicule que nous traversons. Pour éviter que nos « vieux » moteurs ne surchauffent, ils ne peuvent compter que sur le liquide de refroidissement et un circuit parfaitement étanche.

Si ce liquide a vocation à ne pas geler l’hiver (grâce à l’éthylène glycol), il doit aussi maintenir la bonne température de votre moteur. C’est pourquoi il ne faut pas négliger sa qualité ni sa durée de vie. Comme tous les fluides, il n’est pas conçu pour la durée de vie du véhicule, loin de là ! Selon les préconisations du constructeur, il est à remplacer tous les deux ou quatre ans.

Une fuite pas toujours détectable

Un bon liquide de refroidissement n’est rien si le système n’est pas optimal. Le moto-ventilateur doit se mettre en route vers 90 degrés, un élément facile à vérifier capot ouvert. Ce même ventilateur doit être parfaitement libre et ne frotter sur aucune autre pièce.

Des durites craquelées ou trop dures ne sont pas bon signe. Toutefois, cela concerne les véhicules un peu âgés, à partir d’une petite dizaine d’années.

Si le bouchon du vase d’expansion ne doit présenter aucun défaut d’étanchéité, il n’est pas rare que ce dernier se fissure avec le temps. Cette pièce n’étant pas onéreuse, mieux vaut prévenir que guérir sur les véhicules âgés d’une quinzaine d’années.

Le radiateur, qui permet l’échange thermique, ne doit pas être obstrué. Si c’est le cas, vous pouvez le libérer grâce à une soufflette, une petite brosse ou un jet d’eau basse pression.

Le circuit de refroidissement étant relativement complexe, il est préférable de le faire vérifier par un professionnel (radiateur, durite, vase d’expansion…) car une éventuelle fuite n’est pas toujours facilement détectable. Néanmoins, un niveau trop bas de votre liquide de refroidissement doit aussi vous alerter.