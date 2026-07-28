Il dépasse le million de kilomètres au volant de sa vieille Mini diesel
Qui a dit que les voitures anglaises n’étaient pas fiables ? Certes, on parle là d’un véhicule conçu sous l’égide d’un grand constructeur allemand. Ce qui ne donne pas non plus la certitude d’échapper aux problèmes, d’ailleurs.
Les citadines n’ont généralement pas la même vocation que les routières et autres grands modèles familiaux. Mais quand elles sont bien entretenues, ces dernières peuvent aussi parcourir des distances énormes au lieu d’être remisées à la casse.
Cet exemplaire jaune de la troisième génération (commercialisée entre 2006 et 2014) en est la parfaite illustration. Elle appartient à Peter Kirchoff, un Allemand qui aime vraiment sa petite Anglaise. Au cours des douze dernières années, sa citadine a eu le temps de visiter quelque 25 pays au total. Et elle a parcouru des distances incroyables pendant sa carrière.
Le cap du million de kilomètres
Cette Mini jaune a en effet passé le cap du million de kilomètres. Elle a d’ailleurs été invitée pour cela à Oxford au Royaume-Uni par le constructeur, qui tenait à s’associer aux célébrations d’un tel chiffre.
Il s’agit d’une Mini équipée du moteur diesel de type B47 (1,5 litre 116 chevaux), moteur réputé plus fiable que les tristement connus THP essence et N47 diesel. A noter que Mini ne détaille pas tous les frais d’entretien et de réparations qui ont été réalisés par son propriétaire sur l’ensemble de ce million de kilomètres.
Il y a quelques mois, un Néerlandais ayant dépassé le million de kilomètres au volant de sa Citroën C1 à moteur Puretech était tout aussi fier d’avoir atteint ce chiffre… En ayant tout de même dépensé environ 50 000€ en frais mécaniques sur dix ans !
Cette Mini aurait aussi été particulièrement frugale d’après son propriétaire : 2,56 litres aux 100 km en consommation moyenne, ce qui paraît anormalement bas même avec une conduite très peu énergivore.
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