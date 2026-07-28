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Mini Mini 3 3p

Il dépasse le million de kilomètres au volant de sa vieille Mini diesel

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Cédric Pinatel

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Qui a dit que les voitures anglaises n’étaient pas fiables ? Certes, on parle là d’un véhicule conçu sous l’égide d’un grand constructeur allemand. Ce qui ne donne pas non plus la certitude d’échapper aux problèmes, d’ailleurs.

Il dépasse le million de kilomètres au volant de sa vieille Mini diesel
La Mini célébrée à Oxford pour son joli kilométrage.

Les citadines n’ont généralement pas la même vocation que les routières et autres grands modèles familiaux. Mais quand elles sont bien entretenues, ces dernières peuvent aussi parcourir des distances énormes au lieu d’être remisées à la casse.

Cet exemplaire jaune de la troisième génération (commercialisée entre 2006 et 2014) en est la parfaite illustration. Elle appartient à Peter Kirchoff, un Allemand qui aime vraiment sa petite Anglaise. Au cours des douze dernières années, sa citadine a eu le temps de visiter quelque 25 pays au total. Et elle a parcouru des distances incroyables pendant sa carrière.

Le cap du million de kilomètres

Cette Mini jaune a en effet passé le cap du million de kilomètres. Elle a d’ailleurs été invitée pour cela à Oxford au Royaume-Uni par le constructeur, qui tenait à s’associer aux célébrations d’un tel chiffre.

Il s’agit d’une Mini équipée du moteur diesel de type B47 (1,5 litre 116 chevaux), moteur réputé plus fiable que les tristement connus THP essence et N47 diesel. A noter que Mini ne détaille pas tous les frais d’entretien et de réparations qui ont été réalisés par son propriétaire sur l’ensemble de ce million de kilomètres.

Il y a quelques mois, un Néerlandais ayant dépassé le million de kilomètres au volant de sa Citroën C1 à moteur Puretech était tout aussi fier d’avoir atteint ce chiffre… En ayant tout de même dépensé environ 50 000€ en frais mécaniques sur dix ans !

Cette Mini aurait aussi été particulièrement frugale d’après son propriétaire : 2,56 litres aux 100 km en consommation moyenne, ce qui paraît anormalement bas même avec une conduite très peu énergivore.

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Avis Mini Mini 3 3p

6,4 /20

Mini 3 3p III 1.5 95 ONE D (2014)

Par  le 30/08/2023

Voiture (avant panne) agréable à conduire, un peu "tape-cul". Pas de souci particulier avant la chaine de distribution cassée sans aucun signe avant-coureur à 191000 kms avec tout ce que ça implique... moteur HS... merci BMW et sa soit disant fiabilité. dernière voiture avec un moteur de cette marque...

14,6 /20

Mini 3 3p III 1.5 COOPER 136 EDITION HEDDON STREET (2019)

Par §mar735dY le 01/11/2022

Super petite voiture, agréable à conduire. Bien qu'un peu raide..Siège pas très souple (attention au dos fragile) Voiture de ville à éviter les longs trajets d'autoroute. Mais,très pratique pour se déplacer dans les grandes villes. Super design Consommation élevée. Voiture pour deux, l'espace arrière étant plus que réduit.Bien que vendue pour quatre.

19,6 /20

Mini 3 3p III (2) COOPER 184 SE FINITION MINI YOURS BVA (2021)

Par §Aut162kK le 22/06/2022

Ma première MINI est une MINI SE Yours toutes options. Après 5 mois et 3100 km, je peux confirmer que c’est une voiture très addictive et en tous points réussie. Si vous hésitez à la choisir à cause de son autonomie, sachez que sa consommation moyenne est de 16,7 KWh/100 km en conduite normale et parcours mixte ville, RN, voie rapide, autoroute. L’essayer c’est risquer de l’adopter.

14 /20

Mini 3 3p III 1.5 COOPER 136 EDITION HEDDON STREET DCT7 (2019)

Par §Cyr301Io le 19/01/2020

J'ai acheté ce véhicule en mars 2019 en remplacement d'un countryman qui était trop imposant pour un usage urbain.À la livraison, pas d'insert lumineux de tdb pourtant inclus dans l'édition limitée Heddon Street. Donc il a fallu attendre un mois que la concession le commande. Une fois reçu, on me l'a posé sans le brancher car le technicien n'a pas trouvé les branchements après une journée de travail. Après moultes négociations, on m'a immobilisé le véhicule encore 3 jours pour trouver le branchement. 6 mois plus tard, les joints de portières blanchissent et s'effritent. Retour en concession où on me demande si je n'entretiens pas ma Mini au cif...Donc prise de rdv avec demande de prise en charge en SAV.Immobilisation du véhicule une journée supplémentaire pour changer les joints.Lorsque je le récupère, je découvre une rayure qui n'y était pas avant. Comme il est tard on me propose de revenir ultérieurement pour régler ça...à 40 km de chez moi.3 mois plus tard, à 300 km de chez moi, la voiture ne démarre pas. "Dysfonctionnement du système de démarrage, appelez Mini assistance ".Sympa les vacances !Donc là, le technicien par téléphone vous dit qu'il n'est pas possible de débloquer manuellement la bva. Le dépanneur s'arrache les cheveux pour trouver une solution.Finalement elle se debraye toute seule après au moins 50 essais.Tout ça pour se retrouver en clio de location qu'il faudra rapporter une fois la Mini réparée à 300 km de chez moi. Bien-sûr à mes frais.Bilan : démarreur hs (7600 km)2 jours de vacances fichus pour gérer l'assistance 1 jour de repos passé sur les routes pour la restitution des véhicules 90 euros essence et autoroute Bravo la fiabilité et le service Mini Bmw !

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