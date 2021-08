2. Mini 3 portes (2021) – Sur la route : toujours aussi dynamique et enfin plus confortable !

En bref Citadine À partir de 20 900 € Second restylage de la troisième génération

Est-ce que la Mini n'est pas devenue une caricature d'elle-même, cédant à l'excès et à la surenchère pour devenir un mille-feuille de prises d'air, de chrome, de piano laqué et d'Union Jack ? C'est en tout cas ce qu'a l'air de s'être dit la marque au moment de développer ce restylage. Au menu : on épure, on simplifie, on nettoie pour retrouver un peu de la simplicité de l'ancienne et cette maturité lui réussit plutôt bien, avec une personnalité et un charme toujours intacts. Rassurez-vous cependant, tout un catalogue de personnalisation est toujours disponible pour exprimer vos plus ou moins bons goûts.

dailymotion Essai - Mini 3 portes (2021) : plus mature mais toujours aussi amusante

L'extérieur en faisait un peu trop, certes, mais ce n'était rien à comparer de l'intérieur qui donnait l'impression d'être à l'intérieur d'une machine à sous d'un casino de Las Vegas. Et là encore, un ménage léger mais bienvenu a été fait. Ce n'est pas encore un modèle d'ergonomie mais on s'y retrouve mieux et l'ensemble est plus harmonieux. Pas de miracle par contre en termes d'habitabilité : on est tout à fait à l'aise à l'avant, beaucoup moins à l'arrière et la capacité du petit coffre ne bouge pas, à 211 litres.

La Mini en profite pour faire une mise à jour de son équipement. L'instrumentation numérique de la Cooper SE électrique est étendue à toute la gamme, le régulateur de vitesse adaptatif fonctionne désormais de 0 à 140 km/h et il y a quelques premières comme le frein à main électrique, le volant chauffant, les suspensions adaptatives ou encore le radar de sortie de voie.

Côté motorisations, plus de moteurs diesel depuis l'arrivée de la Cooper SE électrique mais sinon la Mini garde la même gamme de moteur essence avec un 3 cylindres 1,5 délivrant 75, 102 et 136 ch et un 4 cylindres 2,0 disponible en 178 et 231 ch.

Autre domaine où la Mini change de façon notable, c'est en matière de tarifs. Ils sont encore plus élevés ! Ne cherchez pas un modèle à moins de 20 000 €, cela n'existe plus puisqu'il faudra un chèque d'un montant minimum de 20 900 € pour devenir propriétaire d'une version d'entrée de gamme One de 75 ch, et le modèle lourdement optionné que vous avez sous les yeux franchit allègrement la barre des 40 000 €. Certes, de nouveaux équipements ont fait leur arrivée en série et on parle ici du prix d'un mythe automobile, mais tout de même…