Peut-on acheter une Volkswagen Polo VI d'occasion en toute quiétude ?

En bref

MAXI-FICHE FIABILITE. Si la Polo n’a pas l’aura de la Golf, elle reste une entité très forte pour la marque allemande. Pour cette génération, Volkswagen met les petits plats dans les grands en adoptant la plateforme MQB A0. Un élément technique qui permet un grand empattement et des équipements modernes : régulateur adaptatif, détection des piétons, démarrage sans clé…



Lors de sa sortie, la gamme se compose ainsi : Trendline, Confortline, Carat et Carat Edition. Le deuxième niveau est le plus diffusé et comporte l’essentiel : feux de jour à LED, détection de la fatigue, Bluetooth, régulateur de vitesse, système d’infodivertissement avec écran tactile de 8 pouces, climatisation, jantes alliage de 15 pouces…



Côté motorisation, elle dispose du 1.0 MPI atmosphérique de 65 et 75 ch, et du 1.0 TSI de 95 et 115 ch. En diesel, le 1.6 TDI se décline en deux puissances : 80 et 95 ch. À noter que la transmission automatique à double embrayage DSG7 est disponible avec les moteurs de 95 ch ou plus.



La Polo ne serait pas tout à fait la Polo sans la version GTI. Elle a été présentée au salon de Francfort en septembre 2017 et revendique 200 ch et 320 Nm de couple grâce à son 2.0 l suralimenté. De belles valeurs qu’il est possible de conjuguer avec une transmission manuelle ou automatique.



En avril 2021, elle a droit à un restylage qui fait évoluer son style et son niveau d’équipement. Elle profite d’un combiné d’instrumentation numérique de 10,25 pouces, d’un écran tactile plus grand, du Travel Assist… Retrouvez ici toutes les évolutions dans le détail. Malgré son grand âge, la fin de vie de la Polo n’est pas encore actée puisqu’elle devrait continuer sa carrière en parallèle de l’ID.Polo.