Peut-on acheter une Volkswagen Polo VI d'occasion en toute quiétude ?
Dates clés
- Sixième génération apparue en septembre 2017
- Restylage en avril 2021
- Toujours vendue en neuf
En bref
MAXI-FICHE FIABILITE. Si la Polo n’a pas l’aura de la Golf, elle reste une entité très forte pour la marque allemande. Pour cette génération, Volkswagen met les petits plats dans les grands en adoptant la plateforme MQB A0. Un élément technique qui permet un grand empattement et des équipements modernes : régulateur adaptatif, détection des piétons, démarrage sans clé…
Lors de sa sortie, la gamme se compose ainsi : Trendline, Confortline, Carat et Carat Edition. Le deuxième niveau est le plus diffusé et comporte l’essentiel : feux de jour à LED, détection de la fatigue, Bluetooth, régulateur de vitesse, système d’infodivertissement avec écran tactile de 8 pouces, climatisation, jantes alliage de 15 pouces…
Côté motorisation, elle dispose du 1.0 MPI atmosphérique de 65 et 75 ch, et du 1.0 TSI de 95 et 115 ch. En diesel, le 1.6 TDI se décline en deux puissances : 80 et 95 ch. À noter que la transmission automatique à double embrayage DSG7 est disponible avec les moteurs de 95 ch ou plus.
La Polo ne serait pas tout à fait la Polo sans la version GTI. Elle a été présentée au salon de Francfort en septembre 2017 et revendique 200 ch et 320 Nm de couple grâce à son 2.0 l suralimenté. De belles valeurs qu’il est possible de conjuguer avec une transmission manuelle ou automatique.
En avril 2021, elle a droit à un restylage qui fait évoluer son style et son niveau d’équipement. Elle profite d’un combiné d’instrumentation numérique de 10,25 pouces, d’un écran tactile plus grand, du Travel Assist… Retrouvez ici toutes les évolutions dans le détail. Malgré son grand âge, la fin de vie de la Polo n’est pas encore actée puisqu’elle devrait continuer sa carrière en parallèle de l’ID.Polo.
Caradisiac a aimé
- L’habitabilité
- Le coffre
- Le confort
- L’équipement
- Les aspects pratiques
Caradisiac n'a pas aimé
- La cote
- La consommation
- La boîte DSG
- L’architecture moteur
Nos versions préférées
- VI 1.6 TDI 95 LOUNGE
- VI 1.0 TSI 95 UNITED
Qualités et défauts
Ce qui peut vous tenter
- L’habitabilité : malgré une longueur de 4,05 m, standard pour le segment, la Polo offre de l’aisance à ses passagers. Ceux de l’arrière profitent d’un bel espace pour les jambes, les coudes et la tête. En revanche, celui du milieu ne sera pas à la fête.
- Le coffre : le volume intérieur n’empiète pas sur celui du coffre, bien au contraire. En cubant 351 litres, il fait partie des très bons élèves de la catégorie.
- Les aspects pratiques : la rigueur allemande a du bon. Que ce soit par les formes du coffre ou par les nombreux rangements dans l’habitacle, il est facile d’y disposer différents objets.
- Le confort : ce n’est pas vraiment un domaine dans lequel la Polo se distingue habituellement. Pourtant, les suspensions de cette génération se montrent conciliantes et une bonne insonorisation complète le tableau.
- L’équipement : dès sa sortie, la Volkswagen se démarque par sa dotation de série, même s’il ne faut pas hésiter à monter en gamme pour en profiter.
Ce qui peut faire hésiter
- La consommation : bien que relativement raisonnable, l'appétit varie fortement selon la conduite. De plus, aucune hybridation, même légère, n’est au programme.
- La boîte DSG : cette transmission automatique n’a pas de gros défauts mais, comme toutes, elle privilégie les bas régimes pour réduire les consommations, ce qui pénalise la réactivité de l’auto.
- La cote : la marque Volkswagen bénéficie d’une bonne réputation, ce qui se traduit dans les tarifs. La Polo n’est pas une voiture hors de prix, mais sachez que les prix sont de 10 à 15 % supérieurs à ceux d’une Renault Clio V équivalente.
- L’architecture moteur : le bloc 1.0 de 95 et 110/115 ch est un trois-cylindres, dont le niveau sonore élevé et les vibrations sont inhérents à ce type de mécanique. Il existe bien des quatre-cylindres (1.5 et 2.0), mais ils sont moins représentés et plus chers.
Budget
Achat / Cote :
Vous cherchez une Polo d’occasion ? Bonne nouvelle, vous n’aurez pas besoin de traverser la France pour dénicher le modèle qui vous convient. À l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes, La Centrale regroupe plus de 4 000 annonces de cette sixième génération.
Les premiers exemplaires débutent sous la barre des 9 000 €. Avec cette enveloppe, vous pouvez prétendre à une version TSI 95 ch Confortline de 2018 affichant environ 150 000 km au compteur, voire davantage. Quant au diesel, qui ne représente que 3 % de l’offre, comptez 9 500 € pour un TDI 95 Confortline de 2018 ayant parcouru plus de 180 000 km.
Si vous souhaitez acquérir une Polo moins kilométrée (100 000 km au maximum), le ticket d’entrée s’élève à 10 000 €, mais avec un moteur 1.0 80 ch guère convaincant et un équipement peu fourni. Mieux vaut lui préférer une version TSI 95 ch Confortline, mais il faut débourser au minimum 11 500 €. Pour une Polo phase 2, prévoyez une enveloppe supérieure : 13 500 € en TSI 95 ch Style de 2022.
Enfin, la Polo GTI développant 200 ch s’échange à partir de 15 000 € pour un exemplaire de 2019 affichant environ 150 000 km.
Consommation :
L’appétit de la fourmi de Volkswagen dépend en grande partie de votre façon de conduire. Le 1.0 TSI, de 95 ou 115 ch, s’établit à environ 6 l/100 km, ce qui n’a rien d’extraordinaire. Toutefois, il est possible de tutoyer les 5 l/100 km en adoptant une conduite très douce, mais aussi d’exploser cette valeur avec une conduite nerveuse. Quant au moteur TDI, il se contente de 5 l/100 km tout en restant constant, malgré l’effort.
Assurance :
Ce poste ne devrait pas vous ruiner. Selon notre profil de conducteur, la citadine allemande est plus économique d’environ 7 % que les concurrentes françaises telles que la Renault Clio et la Peugeot 208. C’est toujours autant de gagné.
Prix des pièces :
La marque allemande n’est pas la mieux lotie dans le domaine. Les pièces se révèlent plus chères que celles des Renault Clio et Ford Fiesta par exemple (jusqu’à 14 %), sans toutefois atteindre des sommets. Il faut garder à l’esprit que certains éléments sont plus onéreux.
Entretien :
Volkswagen recommande une révision, c’est-à-dire au minimum une vidange, tous les deux ans ou 30 000 km grâce aux huiles dites « long life ». Dans les faits, il est préférable de réduire cet intervalle afin d’augmenter la durée de vie de votre moteur. Côté distribution, c’est simple puisque tous les moteurs sont équipés d’une courroie qui doit être remplacée tous les 10 ans ou 210 000 km. Néanmoins, une vérification à partir de la sixième année est conseillée. Enfin, le tarif de la main-d’œuvre se situe dans la moyenne.
Fiabilité
Description :
La Volkswagen Polo est plutôt une élève appliquée dans ce domaine. Elle épargne ses propriétaires de pannes lourdes et des grosses factures qui les accompagnent généralement. Toutefois, elle n’est pas irréprochable non plus avec des bugs du système multimédia principalement. Il n’y a donc pas de version à éviter, mais il faut privilégier un exemplaire qui a été entretenu en temps et en heure, factures ou carnet d’entretien à l’appui.
Pannes lourdes ou immobilisantes :
- Injecteurs : quelques cas de remplacement d’injecteurs sont recensés sur le 1.0 TSI.
Autres pannes ou faiblesses :
- Freinage : les freins arrière peuvent grincer, voire claquer, lors des manœuvres en marche arrière.
- Boîte DSG : légères fuites d’huile, couinements et quelques à-coups peuvent survenir. Cette transmission est plus fiable que par le passé, mais un entretien rigoureux est nécessaire.
Aspect extérieur :
- Coffre : il peut générer du bruit et/ou avoir du mal à se fermer. Un réglage des butées corrige le problème.
Finition intérieure :
- Mobilier : certains propriétaires se plaignent de grincements, mais l’ensemble est toutefois bien construit.
- Siège conducteur : cet élément est sujet à des grincements.
Dysfonctionnements électroniques/fonctions à bord :
- Système multimédia : c’est une source de souci depuis que les écrans sont apparus et tous les constructeurs en souffrent. Sur la Polo, le Bluetooth peut se déconnecter, l’affichage se bloquer et les lenteurs ne sont pas rares.
Rappel de rectification en concession :
- Août 2025 : dans le cas d’un déploiement de l’airbag passager, le boîtier de la génératrice à gaz peut éclater ou des composants de ce dernier peuvent se détacher et causer des blessures. Les modèles concernés ont été produits entre le 17 mai 2022 et le 27 mai 2025.
- Mars 2022 : les exemplaires fabriqués entre le 21 août et le 29 octobre 2020 (entre 2 000 et 3 500 unités estimées) présentent un couvercle d’airbag défectueux côté passager. En cas de déploiement de ce dernier, il peut venir frapper, et briser le pare-brise avec, comme risque ultime, la projection de morceaux de verre.
- Juin 2020 : sur les Polo produites entre le 20 février et le 25 mai 2020, les boucles de ceinture de sécurité arrière peuvent présenter un défaut, augmentant le risque de blessure en cas d’accident.
- Mai 2020 : en raison d’un possible souci de clapets anti-retour, l’assistance de freinage peut être défaillante sur les exemplaires produits entre le 22 septembre 2019 et le 6 février 2020.
Meilleures versions
En Diesel : VI 1.6 TDI 95 LOUNGE
En Essence : VI 1.0 TSI 95 UNITED
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