Dans le détail, le restylage de la Volkswagen Polo VI n'était pas si timide

C’est peu dire que la "Fourmi" est un succès pour Volkswagen puisqu’elle s’est vendue à plus de 14 millions d’exemplaires lorsqu’apparaît cette sixième génération en septembre 2017.

Pour se donner toutes les chances de continuer ainsi, elle met les petits plats dans les grands. Grâce à la plateforme MQB A0, elle grandit nettement (4,05 m) et offre beaucoup d’espace pour les passagers, la planche de bord se permet quelques petites fantaisies avec des placages de couleur et la technologie fait son entrée via le combiné d’instrumentation numérique (Active Info Display), mais aussi le régulateur adaptatif, ou encore la détection des piétons, des angles morts, le démarrage sans clé…

La Polo propose une large gamme de motorisations. En essence, elle dispose du 1.0 MPI atmosphérique de 65 et 75 ch, et du 1.0 TSI de 95 et 115 ch. En diesel, le 1.6 TDI se décline en deux puissances : 80 et 95 ch. À noter que la transmission automatique à double embrayage DSG7 est disponible avec les moteurs de 95 ch ou plus.

Les niveaux d’équipements sont moins nombreux, mais la dotation est digne du segment supérieur à l’époque. L’entrée de gamme Trendline se dote des feux de jour à LED, de la détection de la fatigue, du Bluetooth, du régulateur ou encore de l’écran tactile de 6,5 pouces.

Le niveau Confortline ajoute les jantes en alliage de 15 pouces, la banquette rabattable en deux parties, la boîte à gants réfrigérée, la climatisation, le système multimédia avec l’écran tactile de 8 pouces…

On entre dans le haut de gamme avec la finition Carat : climatisation automatique, aides au stationnement, projecteurs à LED, sièges avant chauffants… Le niveau R-Line mise davantage sur la sportivité avec des jantes de 17 pouces, des bas de caisse et spoiler spécifiques.

Enfin, la Carat Edition ferme la marche avec l’instrumentation numérique, la caméra de recul, la recharge par induction, le régulateur adaptatif et les vitres surteintées.

La Polo ne serait pas tout à fait la Polo sans la version GTi. Elle fut présentée salon de Francfort en septembre 2017 et revendique 200 ch et 320 Nm de couple grâce à son 2,0 l suralimenté. De belles valeurs qu’il est possible de conjuguer avec une transmission manuelle ou automatique.

La série Connect, bien étendue sur la gamme Volkswagen, débarque sur la Polo en juillet 2018. Basée sur le niveau Conforline, elle ajoute Apple CarPlay et Android Auto, une sellerie spécifique, des badges « Connect » ou encore des jantes en alliage de 16 pouces.

Un mois plus tard, c’est au tour de la Copper Line de faire son entrée avec une dotation plus fournie. Basée sur la Carat, elle offre en plus la sellerie sport, la caméra de recul, les vitres surteintées ou encore le liseré Copper Line.

Il faut attendre novembre 2019 pour que le 1.5 TSI de 150 ch fasse son apparition. Il débarque dans une édition spéciale R-Line avec un look sportif spécifique ainsi que des équipements supplémentaires (régulateur adaptatif, caméra de recul…).

En juin 2020, la Polo restreint le choix en abandonnant le diesel. Le 1.6 TDI devient alors indisponible. Puis Volkswagen lance à nouveau une série spéciale Edition basée sur l’entrée de gamme Active. Elle reçoit donc la climatisation, l’accoudoir central avant, deux prises USB-C à l’arrière…

Le restylage d’avril 2021

Après quatre ans de service, la Polo a droit à une mise à jour. Elle concerne bien sûr l’esthétisme que nous détaillons plus bas, mais aussi les équipements avec l’adoption d’un combiné d’instrumentation numérique de 10,25 pouces et l’écran tactile atteignant 9,2 pouces. Elle reçoit également le Travel Assist, le régulateur adaptatif combiné à l’aide au maintien dans la voie, les phares à LED matriciels. À noter qu’un nouvel airbag est ajouté entre les passagers avant.

Sous le capot en revanche, rien de nouveau, hormis le retour de la version GTi qui avait disparu. Enfin, la gamme profite de nouvelles appellations : Life, Style et R-Line.

Depuis, la gamme a très peu évolué, mais cela pourrait changer. En effet, cette Polo devra jouer les prolongations malgré un arrêt de sa production en Europe en septembre dernier. Volkswagen, comme d’autres constructeurs, a revu sa stratégie produit face aux ventes moyennes de modèles électriques. Puisque cette Polo pourrait rester au catalogue jusqu’à la fin de la décennie, un nouveau restylage est loin d’être exclu.

Le restylage en images

Afin de visualiser les évolutions, voici les différences en images. Vous trouverez la "phase 1" à gauche (en haut sur mobile) et la "phase 2" à droite (en bas sur mobile).

Le restylage en images de la version R-Line