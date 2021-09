Essai vidéo - Volkswagen Polo restylée (2021) : une partie de Golf

En bref Citadine polyvalente

En France, la citadine allemande se positionne comme la meilleure vente de la marque devant le T-Roc et la Golf. A l’échelle européenne sa courbe a tendance à fléchir depuis le renouvellement de ses concurrentes, les Renault Clio, Peugeot 208 et Toyota Yaris. Chez Volkswagen, les restylages sont généralement sobres voir frileux lorsqu’il s’agit de s’attaquer à un best-seller. Mais cette fois-ci, Volkswagen a décidé de réagir en proposant des évolutions qui sautent aux yeux et qui renforcent davantage le lien de parenté avec sa grande sœur, la Golf.

A l’avant, la fourmi adopte le même regard souligné par un bandeau lumineux à LED (versions hautes). Ses nouveaux feux avec un décochement sur la partie basse peuvent désormais profiter de la technologie Matrix (à partir du niveau Style). Un système très rare dans la catégorie des citadines, capable d’adapter le faisceau lumineux en fonction des usagers de la route. A l’arrière, la ressemblance à la Golf est encore plus marquée avec des feux qui s'étirent sur le hayon. Ces derniers sont à effet 3D et intensifient la lumière en fonction du dosage sur la pédale de frein. Les clignotants à défilement sont aussi de la partie.

A bord, les évolutions sont légères. La Polo est l’une des citadines les plus technologiques du marché. Toutes les versions disposent désormais d’une instrumentation numérique (8’’ en entrée de gamme et 10,25’’ comme ici en finition Style) et d’un écran multimédia désormais plus grand (6,5’’ à 9,2’’ selon les versions) et compatible Car Play sans fil et Android Auto. Quelques matériaux ont été modifiés. Si quelques plastiques durs persistent, on évolue en terrain favorable. L’environnement est net, soigné et valorisant.

La nouveauté de restylage vient du bloc de climatisation avec l’arrivée des commandes sensitives, comme sur la Golf 8. Un équipement très tendance mais pas aussi efficace qu’une bonne vieille molette. Notez que la version d'entrée de gamme disposent encore de commandes rotatives.

Le volant est également nouveau et dispose de touches capacitives qu’il suffit d’effleurer pour signaler votre présence lorsque la conduite semi-autonome est en fonction. A vivre, l’allemande reste parmi une bonne élève sur le marché des citadines, proposant un espace correct aux places arrière et un coffre parmi les plus logeables de la catégorie avec 351 litres de base et un plancher modulable.

Volkswagen a fait le choix stratégique de réorganiser son offre en équipement. La Polo de base est certes plus chère (à partir de 18 015 €) qu’auparavant mais en contrepartie elle est mieux équipée (cf page équipement). En parallèle la firme a renforcé la dotation technologique de son modèle la plaçant comme référence en matière sur le marché des citadines. Ainsi, ce restylage amène un éclairage Matrix LED et un système de conduite autonome de niveau 2 qui combine le régulateur de vitesse adaptatif, le maintien dans la voie et les informations de navigation.