Chez Volkswagen, les citadines thermiques vont durer plus longtemps

Les Volkswagen Polo, Seat Ibiza et autres Skoda Fabia actuelles vont sur leurs vieux jours (sauf pour la Tchèque lancée en 2021). Selon le plan produit habituel, la logique voudrait donc qu’elles soient prochainement remplacées par de toutes nouvelles générations de modèles.

Mais comme d’autres constructeurs automobiles, le géant allemand a modifié sa stratégie pour ses citadines thermiques. Dans un contexte où les voitures électriques ne devraient pas remplacer ces modèles aussi vite que prévu, Volkswagen va améliorer ces autos existantes plutôt que de les remplacer par des véhicules entièrement nouveaux (et continuer de les proposer à côté de nouveautés 100% électriques).

Il y a quelques jours, on a d’ailleurs découvert les premières images de la Seat Ibiza de 5ème génération re-restylée. Et Volkswagen fera de même pour la Polo de sixième génération, dont la version re-restylée restera au catalogue jusqu’à la fin de la décennie. Chez Skoda, la Fabia renouvelée plus récemment restera aussi bien après 2025.

Quel futur pour les citadines thermiques ?

Comme d’autres groupes automobiles, Volkswagen essaie de s’adapter au mieux à l’évolution du marché automobile européen. Difficile d’investir de gros moyens pour développer des modèles thermiques entièrement nouveaux sur le segment des citadines alors qu’un « basculement » vers les électriques est attendu dans cette catégorie. La Volkswagen ID.2 et ses cousines de chez Skoda et Seat doivent arriver à partir de 2025 et comme chez Renault, les Allemands prévoient des ventes en gros volumes pour ces nouveautés électriques.

Mais alors que les ventes de voitures électriques n’ont pas progressé autant que prévu ces derniers mois, la prolongation de la durée de vie des citadines thermiques permet de s’adapter à moindre coût. Reste à voir si Volkswagen, comme d’autres groupes, devront se résoudre à concevoir de nouvelles citadines thermiques à la fin de la décennie. Si les ventes de voitures électriques n’augmentent pas assez, ils y seront peut-être obligés.