Des déclarations étonnantes sur la future Volkswagen ID.2 GTI électrique

La Volkswagen ID.2 GTI n’arrivera finalement qu’en 2026. Elle positionnera le constructeur allemand dans la catégorie des citadines sportives, appelée à grandir au cours de ces prochaines années avec l’arrivée de l’Alpine A290 et de la Lancia Ypsilon HF, deux tractions de plus de 200 chevaux dont la mise au point promet une conduite intéressante sur le papier.

On parle ici de machines dont le prix dépassera logiquement les 30 000€ assez largement, sachant que la Renault 5 E-Tech Electric de base ainsi que la Volkswagen ID.2 d’entrée de gamme doivent déjà coûter environ 25 000€. Voilà pourquoi la déclaration du directeur de Volkswagen USA Pablo Di Si aux journalistes d’Automotive News paraît étonnante. D’après lui, le prix idéal de cette future ID.2 GTI est compris entre 20 000 et 25 000 dollars, soit à peine plus de 23 000 euros dans la fourchette haute quand on convertit simplement la monnaie. « Je voudrais qu’elle soit à 25 000 dollars car sinon, elle restera un produit de niche », pense-t-il.

Une politique de prix pas facile à définir

Il faut dire qu’avec une Abarth 500 électrique de 155 chevaux affichée actuellement à 36 900€ chez nous en prix de base, il y a très peu de chance pour que ce genre d’autos deviennent populaires. La définition du prix de cette future ID.2 GTI, de même que celle des tarifs de la future Alpine A290, ne sera sans doute pas facile sachant qu’une M4 X-Power de 435 chevaux s’affiche actuellement à 35 490€ ou même 30 490€ grâce à une grosse remise. Mais une citadine électrique de plus de 200 chevaux à 25 000€, ça serait carrément aussi intéressant que les anciennes GTI thermiques !