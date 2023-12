Le match entre l'Alpine A290 et la Volkswagen ID.2 GTI se jouera en 2026

La catégorie des petites GTI va-t-elle se reformer grâce à l’arrivée des voitures électriques ? On peut le croire puisqu’après une Abarth 500e au tempérament plutôt sage, Alpine promet une A290 nettement plus forte en caractère pour la fin de l’année prochaine avec une mise au point très poussée assurée par ceux qui développaient autrefois les machines de Renault Sport. Et une version GTI de la prochaine Volkswagen ID.2 doit elle aussi se joindre à la fête à peine plus tard.

Andreas Mindt, le patron du style de Volkswagen, vient de préciser que le premier modèle GTI électrique du constructeur allemand arrivera en 2026. Une bonne nouvelle puisque lors de notre découverte du concept-car ID.GTI il y a quelques mois, une mise sur le marché en 2027 seulement était encore possible.

Quelle puissance pour la Volkswagen ID.2 GTI ?

D’après les derniers bruits de couloir, l’Alpine A290 devrait développer environ 220 chevaux en puissance maximale. Sa future rivale allemande devrait proposer le même genre de cavalerie à un prix qu’on espère raisonnable : comme l’Alpine, elle sera basée sur une citadine électrique dont le prix de base se situera à 25 000€. Espérons que les deux versions épicées coûtent largement moins de 40 000€.