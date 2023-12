Alpine et le manufacturier Michelin, c’est une longue histoire qui remonte aux années 60 lors des championnats en Formule 3, en rallye et des 24 heures du Mans. Pour les modèles de série, la coopération a repris depuis l’A110 et va continuer avec la prochaine A290.

Trois types de pneus seront disponibles à savoir le Michelin Pilot Sport S5 davantage axé sur la performance, le Pilot Sport EV qui soignera davantage la résistance au roulement afin de préserver au mieux l’autonomie, et un profil hiver Pilot Alpin 5. Dans tous les cas, la dimension sera identique : 225/40 R19.

Le partenariat entre les deux firmes françaises a débuté en 2012 pour la mise au point de l’A110. La coopération concernant l’A290 a été lancée en 2021, les essais sur piste ont eu lieu essentiellement sur les pistes de Ladoux, près de Clermont-Ferrand, au centre de développement de Michelin. Néanmoins, d’autres essais sont prévus sur la piste d’Indra, au sud de l’Espagne.

En quoi sera chaussée l’Alpine A290 ?

La version équipée des Pilot Sport S5 permettra d’effectuer quelques sorties sur circuit, tandis que l’autre profil y sera nettement moins à son aise. Les ingénieurs d’Alpine nous ont laissés entendre que son train arrière, repris de la R5 et de type multibras, sera mobile. Cette sensibilité lors d’un léger freinage en courbe lui permettra de pivoter légèrement afin de mieux s’inscrire, un typage efficace et assurant un plaisir de conduire certain.

Depuis quatre ans, Alpine planche sur le développement de sa petite sportive, mais du travail reste encore à accomplir. Elle a besoin de mise au point et le début de l’année sera marqué notamment par des séries d’homologation et le montage des derniers prototypes sur la chaîne de montage.