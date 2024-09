Volkswagen stoppe la production de la Polo en Europe !

En juillet dernier, Volkswagen a arrêté la production de la Polo dans son usine de Pampelune en Espagne, où elle a été produite durant plus de quarante ans, à 8,4 millions d'exemplaires. Le dernier modèle sorti de ce site était une version Life bleue nantie d’un trois cylindres 1,0 litre TSI de 95 ch et d’une boîte manuelle à cinq vitesses.

La citadine sera donc exclusivement assemblée sur les chaînes de Kariega, en Afrique du Sud, y compris dans ses versions prévues pour le marché européen. Ci-dessus : le 500000e exemplaire, exporté vers la France. Une usine qui produit des véhicules pour le groupe VW depuis 1951, et en particulier le modèle le plus vendu du pays : la Polo Vivo (en fait une cinquième génération, toujours commercialisée).

Huitième vente en Europe cette année...

Une décision qui ne manque pas d'étonner : même si elle a été progressivement éclipsée par les petits SUV, et notamment son frangin T-Roc, la Fourmi demeurait huitième des ventes sur le Vieux Continent depuis le début de l'année 2024, avec 90 000 unités écoulées.

Mais le groupe a un objectif précis : transformer l'usine ibérique pour pouvoir y assembler ses futurs petits véhicules électriques, notamment la VW ID. 2all prévue pour le second semestre 2025, et le Skoda Epiq. Cela dit, les T-Cross et Taigo seront toujours produits en Espagne (pour combien de temps ?).