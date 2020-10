Les 18 citadines du salon de l'auto Caradisiac - Quel modèle choisir ?

Même si le segment des SUV a de plus en plus les faveurs des automobilistes à la recherche d'une nouvelle voiture, la catégorie des citadines domine toujours largement le marché français du neuf. Mois après mois, les Renault Clio et Peugeot 208 se disputent en effet la première marche du podium et le reste de la concurrence n'est jamais bien loin. En observant le dernier Top 10 des ventes, les citadines occupent en effet pas moins de six places depuis le début de l'année ! Toyota Yaris, Opel Corsa, Volkswagen Polo ou encore la Ford Fiesta, toutes constituent le best-seller de leurs marques respectives qui réalisent des miracles de packaging pour améliorer toujours plus l'habitabilité, soignent leur finition et leur offrent les équipements les plus modernes.

A l’occasion de notre premier salon Caradisiac nous avons réuni les citadines les plus vendues en France. On retrouve dans ce classement des voitures généralistes mais également des modèles dits “premium”, dont le prix est supérieur. Découvrez la liste des 17 modèles les plus vendus en France présents sur notre salon.

Les 18 citadines du salon de l'auto Caradisiac

Cinq nouveaux modèles

L'avis de Caradisiac sur les treize autres modèles

Les préférences des journalistes de Caradisiac

La subjectivité n'est pas de mise sur Caradisiac quand il s'agit de vous conseiller d'acheter une auto plutôt qu'une autre. Nos comparatifs reposent sur l'analyse chiffrée de nombreux critères d'appréciations.

Mais une fois n'est pas coutume, nous vous présentons dans le cadre de notre salon des voitures qu'il n'est pas possible de comparer pour certaines d'entre elles. Tant que nous n'avons pas essayé les nouvelles citadines, impossible en effet de vous dire par exemple qu'il est préférable d'acheter la nouvelle Hyundai i10 plutôt que l'ancienne Toyota Yaris.

Pour autant, nos journalistes ont des intuitions, des coups de coeur qu'ils sont capables d'argumenter. Une manière d'anticiper ce que seront les achats les plus raisonnables dans les mois qui viennent et de répondre à la question :

"Si tu devais acheter une citadine d'ici la fin de l'année, quel modèle choisirais-tu ?"

Alexandre Bataille : "La Ford Fiesta pour son excellent rapport prix/prestations"

La Fiesta est une valeur sûre. Je ne suis pas fan de la ligne extérieure en revanche pour tout le reste, elle remplit mon cahier des charges. Ses tarifs sont aggressifs et le rapport prix/équipement est quasiment imbattable, si l'on met de côté les coréens. De plus, l'intérieur est bien fini et bénéficie d'un système multimédia moderne et facile à utiliser. Enfin à conduire, c'est une réussite. La citadine de l'Ovale se place parmi les plus dynamiques du marché à conduire tout en conservant un bon niveau de confort.

Manuel Cailliot : "La Renault Clio, avec hésitation !"

Il faut reconnaître que Renault frappe fort avec sa nouvelle Clio. Elle est terriblement homogène, et respecte, comme (presque) toutes ses ainées, le slogan qui collait si bien à la première génération : "elle a tout d'une grande". Franchement, elle coche toutes les bonnes cases, y compris un certain plaisir de conduite. Si j'ai une hésitation, c'est avec la Peugeot 208. Si je ne devais faire que conduire (et pas aussi partir en vacances, ou emmener des copains en soirée), c'est elle que je choisirais, car sa conduite est encore plus dynamique et on se régale à son volant, plus encore qu'avec la Clio. Mais elle est moins pratique.

Pierre Desjardins : "La Renault Clio sans hésitation"

Si l'on est un tant soit peu rationnel, c'est forcément vers la dernière mouture de la Renault Clio que l'on se tourne tant elle a su corriger une grande partie des défauts de la précédente. Ligne agréable, mécaniques fiables et éprouvées avec de plus l'ajout, enfin, d'une version hybride, habitabilité satisfaisante, volume de chargement parmi les meilleurs de la catégorie, finition intérieure encore et toujours en progrès et équipements modernes et sécurisants : elle coche toutes les cases.

Pierre-Olivier Marie : "La Peugeot 208 sans excitation"

"L'Audi A1 est très jolie, mais je ne pourrai m'empêcher au moment de signer le chèque que je suis juste en train de payer plus cher une Volkswagen Polo. Je donnerai donc priorité au plaisir de conduite, et hésiterai alors entre la Ford Fiesta et la Peugeot 208...pour me laisser tenter par la française, dont j'apprécie le design sportivo-chic."

Olivier Pagès : "La 208 pour son dynamisme"

"Alors, oui rationnellement, la Renault Clio est plus homogène que sa rivale française au lion. Toutefois, si je devais en acheter l'une des deux, je donnerais ma préférence à la 208 tout simplement car sa conduite est plus dynamique, plus enthousiasmante. C'est ce que je recherche quand j'achère une voiture, même si je dois faire des concessions sur certains points. "

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !