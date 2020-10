Salon Caradisiac - Retour sur le comparatif Peugeot 208 VS Volkswagen Polo : modernité contre classicisme

Attendue avec impatience, la nouvelle 208 ne nous a pas déçus lors de son premier essai, avec son style agressif, sa présentation moderne et surtout ses qualités dynamiques. Toutefois, comme on pouvait s’en douter, la dernière création de Peugeot a eu fort à faire face à la cinquième génération de Renault Clio qui s’est améliorée dans tous les domaines comme nous avions pu le constater lors des premiers essais. Après une première défaite, la 208 compte bien se rattraper face à l’une de ses concurrentes étrangères les plus dangereuses, à savoir la Volkswagen Polo. Au-delà d'un duel entre les deux citadines, cette opposition est également celle de deux marques qui revendiquent un positionnement access-premium, c’est-à-dire à mi-chemin entre les marques généralistes et premium. Nos attentes sont donc élevées.

Si vous cherchez l’effet coup de cœur, pas de doute, votre regard et votre choix s’arrêteront sur la 208. Elle a tout fait pour vous séduire avec ses feux de jour verticaux, ses ailes galbées et ses lignes de caisse très marquées. Difficile de s’emballer autant pour la Volkswagen Polo. Alors certes, cette sixième génération ressemble de plus en plus à une mini Golf et a évolué, comme à l’accoutumée chez Volkswagen, par légères touches, mais ses lignes sont beaucoup plus consensuelles. Après, tout est une histoire de goût.

Ce décalage est également d’actualité dans l’habitacle. Peugeot reste fidèle à sa présentation originale avec son i-cockpit composé du petit volant, de l’écran multimédia qui peut désormais atteindre 10 pouces et d’une instrumentation 100% numérique. La grande nouveauté provient de cette dernière puisqu’elle bénéficie d’un affichage 3D, une grande première sur le marché. L’ensemble est agréable même si on déplore que la planche de bord soit un peu trop sombre. Petite critique concernant la qualité des matériaux, légèrement décevante. Un mal qui touche également la Polo. L’allemande ne peut pas se rattraper avec sa présentation beaucoup plus classique. Ici, pas de fantaisie même si l'ergonomie est facile et naturelle, à l’image du système multimédia rapide et très simple à utiliser.

Aspects pratiques : l'expertise Volkswagen

Toutefois, s’il existe un critère dans lequel Volkswagen n’a rien à prouver, c’est celui du rapport gabarit-aspects pratiques. Le constructeur allemand est un expert et le prouve une nouvelle fois lors de ce comparatif avec une domination de la Polo de la tête et des épaules au niveau des aspects pratiques.

Ainsi, la « fourmi » offre une capacité de chargement plus conséquente avec un coffre de 351 litres contre seulement 264 litres pour la 208. Cette supériorité se retrouve également au niveau de l’habitabilité, puisque toutes les cotes de la Polo sont supérieures à celles de la 208 que ce soit l’espace aux jambes, la garde au toit ou la largeur intérieure.

Pour les aspects pratiques, c’est donc une victoire facile de la Volkswagen Polo.

Rapports prix équipement : avantage à la Polo

En matière de tarifs, la Peugeot 208 Puretech 100 Allure et la Volkswagen Polo TSI 95 Carat se tiennent dans un mouchoir de poche, à 20 400 € contre 20 390 € mais l'étude de leurs équipements respectifs met à jour de nombreuses disparités. Ainsi, l'allemande dispose de série de la navigation, des feux à LED, des sièges chauffants et du radar de stationnement avant qui nécessitent une rallonge de 2 660 € pour la française. Cette dernière propose de son côté de l'instrumentation numérique et du maintien dans la voie qui augmentent la facture de la Polo de 1 060 €. On aboutit donc au final à un avantage financier de 1 600 € en faveur de la Volkswagen, dotée en plus d'une climatisation bizone que la Peugeot ne peut recevoir.

Budget : point positif pour la 208

Le match « France/Allemagne « est un grand classique dans l’univers du sport mais également de l’automobile. Contrairement au football, où l’on a coutume de dire qu’à la fin c’est toujours l’Allemagne qui l’emporte (plus aussi vrai aujourd’hui !),dans l’esprit des automobilistes, ce sont toujours les voitures allemandes qui sont plus chères à utiliser. Est-ce que cela va se vérifier aujourd’hui ?

Au premier abord, il faut croire que le cliché n’en est pas un, car en effet, la Polo s’incline ici. Pas forcément en raison du prix d’achat puisque nos deux concurrentes sont plutôt onéreuses et seulement séparées de 10 € mais pour d’autres raisons. Ainsi, la Polo consomme déjà 0,4 litre de plus tous les 100 km que la Peugeot. Ce qui équivaut à un budget carburant supérieur d’une centaine d’euros chaque année. Mais aussi, la fiabilité de la marque est actuellement considérée comme moins bonne que celle de Peugeot, tandis que les coûts d’entretien en concessions sont plus élevés en moyenne.

Pour le reste, la Polo se caractérise comme la 208 par un moteur à courroie, est pareillement garantie basiquement (2 ans), et peut espérer se revendre mieux après 3 ans que la française, bénéficiant d’une meilleure image de marque et d'une décote traditionnellement plus lente.

Toutefois, au final, elle s’incline, mais d’un cheveu, face à la 208, qui remporte cette partie budget.

