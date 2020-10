Peugeot 208 Puretech 100 VS Renault Clio TCe 100 : le duel de l'année - Salon de l'auto Caradisiac 2020

Peugeot 208 1.2 Puretech 100 VS Renault Clio 1.0 TCe 100 : retour sur l'affrontement lors du salon de l'auto Caradisiac

Depuis des dizaines d’années, les citadines de Peugeot et de Renault ne cessent de s’affronter pour espérer vous séduire et ainsi décrocher le titre de voiture la plus vendue en France. À ce jeu-là, et à quelques exceptions près, c’est la Renault Clio qui a toujours réussi à tirer son épingle du jeu. Mais aujourd'hui, avec les remplacements quasi simultanés de ces deux citadines, les cartes sont complétement rebattues et le duel est relancé.

Au niveau des lignes, les deux marques ont opté pour des partis-pris bien différents. Renault avec sa nouvelle Clio a choisi le changement dans la continuité, la technique chère à Volkswagen. Bien qu'entièrement nouvelle, la Clio évolue esthétiquement tout en douceur et se rapproche de sa grande sœur la Mégane, avec par exemple l’adoption de feux de jour en forme de C comme sur les autres modèles de la marque. Situation radicalement opposée pour la 208, que nous venons d’essayer il y a quelques jours et qui change du tout au tout. Peugeot renforce le côté agressif de sa citadine avec des épaulements de caisse très marqués mais aussi des points de ressemblance avec sa grande sœur la 508 comme, par exemple, les feux de jours verticaux ou la large calandre surplombée du nom du modèle. La 5e génération donne l’impression d’être plus cossue, plus statutaire que sa devancière alors que la 208 met en avant son dynamisme. Sur les premiers témoignages que nous avons pu recueillir lors de notre reportage, avantage à la 208 qui capte davantage le regard des passants.

Cette opposition de style se constate également dans l’habitacle. Lors de sa sortie, la précédente Clio avait été très fortement critiquée pour la qualité décevante des matériaux.

À l’occasion de cette nouvelle génération, les équipes de Laurens Van den Acker ont particulièrement travaillé cet aspect et cela se remarque. La Clio adopte une instrumentation numérique et l’écran multimédia désormais vertical mesure 9 pouces. Mais le plus gros progrès concerne les matériaux, avec du plastique moussé un peu partout et une ambiance très plaisante, notamment dans la définition Intens de notre modèle d’essai. Le progrès par rapport à la Clio 4 est spectaculaire.

À bord de la nouvelle 208, on se sent un peu comme à la maison. Comprenez par là que les habitués de la marque ne seront pas dépaysés. Ils retrouveront le i-cockpit comprenant toujours le petit volant, un écran multimédia tourné légèrement vers le conducteur, qui peut désormais atteindre 10 pouces et une instrumentation 100% numérique. Mais attention, la 208 innove avec un affichage 3D, une première sur le marché. Pour le reste, la présentation reste toujours aussi décalée et moderne par rapport aux productions des autres marques. Toutefois, c’est plus sombre et surtout il ne se dégage pas la même sensation de qualité qu’à bord de la Clio malgré la présence de plastiques moussés sur la planche de bord. Avantage donc au losange dans ce domaine

Aspects pratiques : les oubliés de la Peugeot 208

Comme nous avions pu nous en rendre compte lors du premier essai de 208, les aspects pratiques ne sont pas les points forts de la citadine au lion. Ainsi, avec 264 litres selon la norme VDA, son coffre est tout juste dans la moyenne de la catégorie. La Renault Clio avec ses 340 litres est plus généreuse et il en est de même d’une Seat Ibiza ou d’une Volkswagen Polo, leurs principales rivales dans la catégorie. Dommage pour la 208 possède de bonnes idées comme le rangement en bas de la console centrale qui permet de loger facilement son téléphone portable.

Constat identique pour l’habitabilité arrière où la 208 doit s’incliner face à la Clio. Pas de beaucoup, mais le losange propose un meilleur espace aux jambes et une largeur habitable plus importante.

Pratique Peugeot 208 PureTech 100 Allure Renault Clio TCE 100 Intens Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 12 /20 13,6 /20 Explication des critères de notation

Equipement : la Clio domine

En matière d’équipement, la Renault Clio TCE 100 ch en finition Intens part avec un avantage de 300 € en matière de tarifs contre la Peugeot 208 PureTech 100 ch Allure, à 20 100 € contre 20 400 €. Mais ce n'est pas pour autant que la polyvalente au losange est moins bien équipée, bien au contraire, puisqu'elle dispose notamment de série des phares full LED, de la navigation et du démarrage mains libres qu'il faut aller chercher dans le catalogue des options de la sochalienne, ce qui donne au final un avantage de plus de 2 500 € à la Clio et lui permet d'emporter très largement cette partie du rapport prix/équipements.

Rapport prix/équipements Peugeot 208 PureTech 100 Allure Renault Clio TCE 100 Intens Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 13,3 /20 14,7 /20 Explication des critères de notation

Budget : la Clio d'un cheveu

Vous l’aurez compris, ces deux citadines sont nées pour être les stars du marché. Et justement, à ce titre, leurs coûts de fonctionnement vont être attentivement scrutés par les acheteurs. Et ici, il faut avouer que la Clio et la 208 se marquent à la culotte. Au début de notre examen, on aurait pu penser que la 208 ne semblait pas mal placée avec une cote attendue au bout de 3 ans plus élevée, et une consommation encore plus basse sur le papier que celle de la Clio (qui affiche elle aussi un chiffre remarquable, au demeurant). Mais, la sochalienne est un tout petit peu plus chère à l’achat, et surtout, le 1.2 Puretech est un moteur à courroie de distribution, tandis que la Renault possède un TCe dont la distribution est assurée par une chaîne. Du coup, pas de frais supplémentaire à prévoir. Enfin, comme les garanties sont équivalentes - et basiques encore une fois, seulement 2 ans – elles n’ont aucune influence sur le résultat du match.

Au final donc, la Clio remporte cette partie, mais d’un cheveu, face à une 208 qui se révèle malgré tout assez économique aussi.

Budget Peugeot 208 PureTech 100 Allure Renault Clio TCE 100 Intens Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 12,3 /20 12,8 /20 Explication des critères de notation

