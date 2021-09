Volkswagen Polo restylée : laquelle choisir ?

La Volkswagen Polo est une bonne affaire pour la marque de Wolfsburg, ainsi en 2020 elle s’est classée dans le trio de tête des voitures les plus vendues en Europe. Arrivée à mi-carrière, la fourmi de Volkswagen s’offre un restylage qui lui permet d’afficher un style encore plus proche de celui de sa grande sœur Volkswagen Golf tout en adoptant de nouveaux équipements dignes de cette compacte. Dotée d’une habitabilité correcte, d’un volume de coffre généreux et de performances de haut niveau, la Volkswagen Polo est l’une des stars de la catégorie des citadines. Voici une voiture qui compte et c’est pourquoi nous lui dédions ce guide d’achat.

Arrivée sur le marché en 2017, la sixième génération de Volkswagen Polo vient de profiter d’un beau restylage. En modifiant le regard (projecteurs à LED redessinés soulignés d’un bandeau à LED sur le haut de gamme) mais aussi les feux (feux s’étirant sur le hayon avec clignotants à défilement et effet 3D) et en plaçant le monogramme Polo sur le hayon, la ressemblance avec la Volkswagen Golf est encore plus forte qu’auparavant. Cela d’autant plus qu’à bord, la Volkswagen Polo restylée est toujours aussi grande avec un espace généreux pour les occupants de la banquette et un volume de coffre de 351 litres (soit seulement 30 litres de moins que la Golf), l’un des meilleurs de la catégorie.

Conduite semi-autonome de niveau 2

À bord, les modifications concernent la présence d’une instrumentation numérique de 8 pouces à partir de l’entrée de gamme (10,25" en finition haut de gamme), d’un écran multimédia dont la diagonale progresse (jusqu’à 9,2" en option contre 8" maxi auparavant), de commandes sensitives (d’inspiration Golf 8) pour la climatisation à partir de deuxième niveau de finition. Le volant multifonction est nouveau et peut recevoir des touches capacitives. La Volkswagen Polo restylée est très bien équipée en entrée de gamme (finition Polo) mais elle voit, hélas, son tarif progresser de 750 €. La Volkswagen Polo dispose aussi de trois autres finitions Life, Style et R-Line encore mieux fournies. Enfin, pour ce qui concerne l’offre high-tech, en série et en finition Style et R-Line (option avec Life) on a droit à de la conduite semi-autonome de niveau 2 grâce au régulateur de distance automatique ACC et à l’assistant de maintien dans la voie Lane Assist, qui sont tous deux associés avec le GPS. On peut également opter pour des phares à technologie Matrix qui adaptent leur faisceau lumineux en fonction de la route et des usagers rencontrés.

Moteurs turbo pour l’agrément de conduite

Si quelques matériaux du mobilier intérieur ont été modifiés et que les plastiques durs demeurent, on n’est pas déçu de la qualité perçue, la Volkswagen Polo restant une bonne élève dans la lignée des Peugeot 208 et Renault Clio qui occupent le devant de la scène de la catégorie des citadines en France. Autres éléments appréciables, l’espace dédié aux places arrière, quant à la capacité du coffre (351 litres) elle égale, voire dépasse celle de nombreuses compactes. L’amortissement est typé confort et l’insonorisation est parfaite c’est donc un bonheur de faire de longs parcours avec cette auto qui est peut-être moins à l’aise en ville du fait de son gabarit important (4,07 m) et de son empattement généreux. Sur route, le comportement routier est parfait et l’on peut compter sur une offre de motorisations performantes. Il n’y a plus de diesel au catalogue et l’on a droit à des trois cylindres essence nerveux surtout lorsqu’ils sont associés à un turbo. Si le 1.0 “atmo" d’entrée de gamme n’affiche que 80 ch, les blocs 1.0 TSI de 95 ch et 110 ch permettent à la Polo d’être à l’aise sur tous les parcours. Pour la transmission, avec le 95 ch l’on aura le choix entre une boîte manuelle à cinq rapports ou une DSG7, celle-ci étant de série avec le bloc de 110 ch, tandis que le 80 ch n’a droit qu’à la boîte mécanique à cinq rapports.

La plus sportive de toutes

La Volkswagen Polo existe aussi en version Polo GTI. Celle-ci s’équipe d’un bloc quatre cylindres turbo de 207 ch dont la valeur de couple est de 320 Nm. Ce moteur est associé à une boîte de vitesses robotisée à double embrayage DSG7 qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en 6s5 et d’atteindre sur circuit en France ou sur certaines autoroutes d’Allemagne 240 km/h en pointe ! Si la Volkswagen Polo moins puissante est déjà en vente, la GTI patientera un peu pour faire son apparition dans les concessions.

La Volkswagen Polo restylée en dix points