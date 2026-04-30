Pour ceux qui n’adhèrent pas au style original et ostentatoire de la nouvelle Renault Clio, il n’y a pas débat, bien sûr. Mais pour les autres, qui sont réceptifs à ses yeux maquillés, à son sourire éclatant et à sa taille de guêpe, il y a de quoi être tenté. D’autant que les modèles pimpants se font rares dans la catégorie des citadines, en pleine décrépitude face à celle, florissante, des petits SUV.

Sauf que les plus raisonnables peuvent encore hésiter avec la valeur refuge que représente l’actuelle Polo, à l’aube de la retraite (la nouvelle ID.Polo vient d’être présentée) mais rassurante par son côté terre à terre. Chez l’Allemande, pas de fioriture, mais un classicisme de bon aloi avec un style cubique et de grandes surfaces vitrées qui laissent espérer un pragmatisme en conséquence.

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Aspects pratiques : La Polo largement en tête !

Et la Volkswagen ne déçoit pas : bien qu’elle soit moins longue de 4 cm d’un bout à l’autre, et plus étroite de 2 cm, elle se montre plus logeable avec un coffre de 351 litres (contre 340 litres pour sa rivale), d’autant plus facile à vivre qu’il dispose d’un seuil plus bas et d’un double-fond réglable en hauteur garantissant une surface sans marche une fois les dossiers rabattus. Les gros chargements seront d’autant plus aisés que sa lunette arrière est moins inclinée que celle de sa Clio.

Les passagers arrière également, sont davantage choyés par la VW. Non seulement en entrant, grâce à des ouvertures plus grandes, mais également une fois installés avec un espace aux jambes plus vaste et une banquette plus creusée aux places latérales. On apprécie également d’y trouver des rangements plus vastes et accessibles, dans les portes comme dans la planche de bord.

Par ailleurs, on y retrouve un mobilier bien organisé, des commandes simples avec un bon vieux frein à main et un gros levier de vitesses, ainsi que des matériaux cossus, même si l’on aurait aimé rencontrer un peu plus de tissu sur les habillages de portes où le plastique domine outrageusement. Enfin, les écrans sont bien définis et lisibles, notre modèle d’essai étant avantagé ici par une instrumentation XXL optionnelle (de 10,25'' au lieu de 8'' en série).

Reste à la Clio sa modernité avec une présentation pimpante, des jeux de matières et textures, et enfin des lumières d’ambiance colorées séduisantes. À défaut d’être aussi ergonomiques, ses commandes suivent l’air du temps, à l’image de son levier de boîte auto derrière le volant façon R5, impulsionnel mais qui réclame parfois de s’y prendre à deux fois pour passer de la marche avant à la marche arrière (en particulier quand on n’a pas appuyé suffisamment fort sur la pédale de frein). Certains apprécieront également que le frein de stationnement se déverrouille automatiquement, alors que celui de la VW s’actionne via un bon vieux levier.

En outre, les écrans de la Française sont plus animés, colorés, et surtout connectés, avec notamment le système d’exploitation Android Automotive qui permet non seulement une navigation via Google Maps en natif, mais également l’accès à des applications de streaming. Futile pour certains, primordial pour d’autres…

Pratique Renault Clio 1.2 TCE 115 EDC Techno Volkswagen Polo 1.2 TSI 116 Style Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 12,7 /20 15,1 /20 Explication des critères de notation

Budget : Une Clio bien plus raisonnable…

La Polo n’a jamais été bon marché, au contraire. Mais depuis son lancement en 2017, l’eau a coulé sous les ponts, et avec elle des événements qui n’ont fait qu’aggraver la situation. À l’époque, une version 1.0 TSI 115 ch à boîte DSG, qui imposait pourtant une finition haut de gamme Carat, réclamait « seulement » 22 420 €. Aujourd’hui, c’est… 29 390 € avec la finition Style désormais associée a minima. Certes, cette dernière est aussi bien équipée, voire un peu plus, mais quand même… Et en finition R-Line comme sur les photos ? 30 380 €…

Pour sûr, à 21 400 € en version d’appel Évolution, et 25 400 € dans cette déclinaison Techno, la Clio directement comparable, motorisée par le 1.2 TCe à boîte auto EDC, est bien plus raisonnable. Plus gênant : au prix de la VW, elle propose une finition Esprit Alpine, et surtout une motorisation hybride de 160 ch, bien plus sobre. À ce sujet, les deux autos se tiennent dans un mouchoir, avec environ 7 l/100 km en ville et 6 l/100 km en dehors dans les deux cas. Les malus au CO2 sont d’ailleurs très proches, avec toutefois un léger avantage, encore une fois, pour la Clio, taxée à hauteur de 230 € en finition Techno, contre 330 € pour la Polo en version Style…

Budget Renault Clio 1.2 TCE 115 EDC Techno Volkswagen Polo 1.2 TSI 116 Style Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 12,3 /20 10,5 /20 Explication des critères de notation

Équipement : la sécurité d’un côté, l’agrément de l’autre…

Si l’on compare la Clio Techno à la Polo Style, les deux autos sont déjà généreuses, mais pas de la même manière. L’Allemande elle, mise sur la sécurité et les assistances au conducteur, avec notamment les phares matrix Led à faisceau adapté en continu, mais aussi la conduite autonome de niveau 2. De son côté, la Clio s’emploie à améliorer le confort. Certes, elle ne dispose pas du réglage bizone du chauffage, tandis que le chargeur de smartphone par induction est curieusement réservé à l’Esprit Alpine, mais elle offre à la fois l’accès mains libres, la caméra de recul, et les vitres arrière surteintées qui font défaut à sa rivale.