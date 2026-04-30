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La nouvelle Renault Clio défie la mature Volkswagen Polo !

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Alan Froli

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4. Les fiches techniques des Clio et Polo turbo essence à boîte automatique...

 

La nouvelle Renault Clio défie la mature Volkswagen Polo !

Les chiffres clés

Renault Clio 6 VI 1.2 TCE 115 TECHNO EDC Volkswagen Polo 6 VI (2) 1.0 TSI 116 S&S STYLE DSG7
Généralités    
Finition TECHNO STYLE
Date de commercialisation 02/12/2025 15/02/2024
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois 24 mois
Dimensions    
Longueur 4,11 m 4,07 m
Largeur sans rétros 1,76 m 1,75 m
Hauteur 1,45 m 1,45 m
Empattement 2,59 m 2,55 m
Volume de coffre mini 391 L 351 L
Volume de coffre maxi 1 176 L 1 125 L
Nombre de portes 5 5
Nombre de places assises 5 5
Poids à vide 1 302 Kg 1 213 Kg
Caractéristiques moteur    
Motorisation Essence Essence
Puissance fiscale 6 CV 6 CV
Moteur 3 cylindres , 12 soupapes 3 cylindres , 12 soupapes
Cylindrée 1 199 cm3 999 cm3
Puissance 115 ch 116 ch
Couple 190 Nm à 1 750 trs/min 200 Nm à 2 000 trs/min
Boîte de vitesses Automatique Automatique
Nombre de rapports 6 7
Roues motrices AV AV
Performances / consommation    
Vitesse maximum 180 km/h 201 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 10 s 9.8 s
Volume du réservoir 39 L 40 L
Emissions de CO2 116 g/km (wltp) 123 g/km (wltp)
Bonus malus max 125 260
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