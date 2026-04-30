Difficile de couronner une Volkswagen Polo en fin de vie qui frôle les 30 000 €. Mais plus que la courte victoire de la Clio, il faut surtout retenir la différence de services rendus : plus pimpante dans sa présentation, plus plaisante dans les virages et dotée de petites attentions bienvenues et d’un système multimédia connecté, la Renault s’adresse à ceux qui donnent priorité à la modernité. De son côté, la pragmatique Polo s’adresse à ceux qui ont besoin d’une citadine spacieuse, pratique, ergonomique et sérieusement fabriquée, du moins ceux qui ont un portefeuille bien garni…

Renault Clio 1.2 TCE 115 EDC Techno Volkswagen Polo 1.2 TSI 116 Style Budget















Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Pratique















Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Rapport prix/équipements















Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Sur la route















Agrément moteur















Agrément boîte















Amortissement















Dynamisme















Emissions polluantes à l'usage















Insonorisation















Maniabilité















Performance















Position de conduite















Sécurité















Crash-test (Euro Ncap)















Degré maximal d'autonomie















Freinage















Systèmes de sécurité















Visibilité périphérique















Note globale : 13,9 /20 13,8 /20 Explication des critères de notation