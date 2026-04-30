Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
Comparatifs
Comparatif

La nouvelle Renault Clio défie la mature Volkswagen Polo !

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

0  

3. À retenir : la Clio VI l’emporte d’une courte tête face à l’onéreuse Polo

 

La nouvelle Renault Clio défie la mature Volkswagen Polo !

Difficile de couronner une Volkswagen Polo en fin de vie qui frôle les 30 000 €. Mais plus que la courte victoire de la Clio, il faut surtout retenir la différence de services rendus : plus pimpante dans sa présentation, plus plaisante dans les virages et dotée de petites attentions bienvenues et d’un système multimédia connecté, la Renault s’adresse à ceux qui donnent priorité à la modernité. De son côté, la pragmatique Polo s’adresse à ceux qui ont besoin d’une citadine spacieuse, pratique, ergonomique et sérieusement fabriquée, du moins ceux qui ont un portefeuille bien garni…

Renault Clio 1.2 TCE 115 EDC Techno Volkswagen Polo 1.2 TSI 116 Style
Budget
  • 6.13
  • 6.13
  • 6.13
  • 6.13
  • 6.13
  • 5.25
  • 5.25
  • 5.25
  • 5.25
  • 5.25
 
Pratique
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 7.56
  • 7.56
  • 7.56
  • 7.56
  • 7.56
 
Rapport prix/équipements
  • 8.17
  • 8.17
  • 8.17
  • 8.17
  • 8.17
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
 
Sur la route
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
 
Sécurité
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 7.8
  • 7.8
  • 7.8
  • 7.8
  • 7.8
 
Note globale : 13,9 /20 13,8 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante
Simulez votre financement

Photos (31)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Renault Clio 6

Renault Clio 6

SPONSORISE

Comparatifs Renault Clio 6

Voir tous les comparatifs Renault Clio 6

Guides d'achat Citadine

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Renault Clio 6

Voir toute l'actu Renault Clio 6

Essais Renault Clio 6

Voir tous les essais Renault Clio 6

Essais Renault

Voir tous les essais Renault