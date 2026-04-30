Dans ces versions essence à boîte auto, nos citadines emploient les mêmes recettes, à savoir des moteurs trois cylindres turbo et des transmissions robotisées à double embrayage. Sauf que la Clio a l’avantage de la cylindrée (avec 1.2 au lieu de 1.0) sans pour autant qu’elle en tire profit en termes de puissance (115 ch contre 116) ou de couple (190 Nm contre 200), la Polo du nombre de rapports, avec 7 contre 6. En matière de performances, difficile à percevoir la différence, le 0 à 100 km/h étant exécuté en 10s1 côté français et 8s8 côté allemand. Retenez juste que les capacités d’accélérations et de reprises suffisent en toutes circonstances, y compris sur autoroute.

En matière de comportement et d’agrément toutefois, on note quelques écarts. De son côté, la Polo mise sur l’ergonomie et la douceur, avec des commandes « à l’ancienne » mais ultra-douces et qui tombent idéalement sous la main. En outre, elle est plutôt confortable, même si les jantes 17'' de la finition R-Line nuisent un peu à l’amortissement.

Et si elle ne braque pas tout à fait aussi court que la Clio (10,7 m pour faire demi-tour au lieu de 10,4 m), sa surface vitrée bien plus importante favorise la visibilité, surtout vers l’arrière, tant lors des manœuvres que lors des changements de files. On loue également la fluidité des passages de rapports, même si les décollages en première peuvent être un peu brusques. Dommage que les vibrations du 3 cylindres au ralenti ou lors des actions du système stop/start ne soient pas mieux contenues.

La mécanique de la Clio n’est, hélas, pas plus discrète. Sa boîte auto génère même de menus à-coups à basse vitesse. Mais la Française se veut plus plaisante sur route sinueuse avec un comportement dynamique et agile. Alors que la Polo apparaît floue et paresseuse à l’inscription en virage, d’autant qu’elle prend du roulis, la Renault vire vite et à plat avec une précision chirurgicale, bien aidée par une direction tranchante et un nez hyperobéissant. Un comportement non seulement plaisant mais également plus rassurant, même si cela se paye par une certaine sécheresse sur les grosses cicatrices de la chaussée…