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Renault Clio 6

Pas de malus, carburant à 1 € le litre, Renault lance la version la plus économique de la Clio

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Julien Bertaux

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Renault complète l’offre de sa citadine avec une nouvelle version, et pas n’importe laquelle puisqu’elle se nourrit au GPL, un carburant facturé en moyenne 1 € le litre.

Pas de malus, carburant à 1 € le litre, Renault lance la version la plus économique de la Clio
La Renault Clio GPL est obligatoirement associée à la boîte automatique, mais proposée dans toutes les finitions.

C’est sans aucun doute la version la plus intéressante de la Clio. Déjà commercialisée sur l’ancienne génération, la marque reconduit l’offre GPL sur la dernière-née, et elle aurait tort de s’en priver.

Le moteur n’est autre que l’Eco-G 120 ch, déjà vu chez Dacia, obligatoirement associé à la boîte automatique EDC. Par rapport à l’ancienne génération, ce moteur gagne 20 ch et 30 Nm de couple ainsi qu’un réservoir de GPL passant de 40 à 50 litres. Grâce au second réservoir, de carburant classique, Renault indique une autonomie de 1 450 km.

Au-delà de ce rayon d’action, ce sont bien les économies à l’usage qui séduisent. Avec un prix au litre affiché à 1 € en moyenne, le GPL est imbattable face au SP95-E10 vendu 2 €. Il faut toutefois prendre en compte une surconsommation de carburant en brûlant le gaz. Renault indique un appétit de 5,4 l/100 km en essence et 6,5 l/100 km au GPL.

Pas de malus sur cette Clio GPL

Pas de malus, carburant à 1 € le litre, Renault lance la version la plus économique de la Clio

Bien sûr, la Clio hybride fait nettement mieux sur ce point, mais le prix à l’achat n’est plus le même. Lorsque cette dernière débute à 24 600 € (en finition Evolution), notre Clio GPL est facturée 21 900 € dans la même finition, soit exactement le prix de la version TCe 115 ch essence. Dans les faits, l’écart augmente avec le malus puisque l’essence écope d’une taxe de 360 € alors que le GPL y échappe.

Pour le moment, Renault n’indique pas si la boîte mécanique est prévue ultérieurement. Dans ce cas, le prix descendrait théoriquement à 19 900 €.

Prix Renault Clio Eco-G 120 ch EDC

  • Evolution Eco-G 120 ch EDC : 21 900 €
  • Techno Eco-G 120 ch EDC : 25 900 €
  • Esprit Alpine Eco-G 120 ch EDC : 28 100 €
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