Une coréenne fiable et délivrant du plaisir ? Redécouvez la Kia Pro_Cee’d GT

Si Kia occupe commercialement une belle place en France, ça a pris du temps. Présente dès le début des années 90, la marque coréenne a d’abord commercialisé des modèles peu chers mais vraiment peu attirants, comme la très peu gaie Pride. Tout a commencé à changer avec le SUV Sportage, mais celle qui a vraiment changé la donne, c’est la Cee’d, en 2006.

Par sa conception, car la marque coréenne a confié à Michelin la mise au point des trains roulants de cette compacte. Et ceux-ci sont plutôt raffinés pour la catégorie, comportant un bel essieu arrière multibras. Pour compléter le tout, une garantie 7 ans était offerte, une durée jamais vue ! Conséquence, les ventes augmentent, certes pas de façon exponentielle, mais la marque joue le long terme.

Et dans cette vision, dès le lancement de la Cee’d, elle embauche Peter Schreyer, numéro 1 du design Audi, qui dessinera la Cee’d II, lancée en 2012. Capitalisant sur les qualités de sa devancière, elle ajoute un look bien plus séduisant, et surtout, va jouer sur l’émotion. Proposée en trois portes Pro_Cee’d (une graphie débile, reconnaissons-le, car elle perturbe les moteurs de recherche), elle se décline en GT dès 2013.

Pas une sportive mais une compacte rapide et plutôt puissante avec son 4-cylindres 1,6 l turbo à injection directe T-GDI développant 204 ch, déjà vu dans la Hyundai Veloster. Fort d’un couple de 265 Nm, il confère à la Pro_Ceed’d de bonnes performances, avec un maxi de 230 km/h et un 0 à 100 km/h exécuté en 7,7 s. Pas de quoi inquiéter une Renault Mégane RS, plutôt une… GT. La Kia bénéficie d’un châssis longuement mis au point sur le Nürburgring (à l’époque, c’est un argument commercial), induisant des suspensions affermies.

Elle se pare aussi d’une belle panoplie, incluant la clim auto bizone, un GPS, des sièges Recaro mi-cuir, un toit ouvrant, des xénons, un régulateur de vitesse, une caméra de recul et même la hifi. Tout y est pour un prix raisonnable : 28 990 €, soit 35 300 € actuels selon l’Insee. Légèrement restylée en 2015, où elle reçoit des disques de freins agrandis notamment (320 mm contre 300 mm), la Pro_Cee’d GT ne connaîtra, cela dit, pas tellement de succès en France, à cause de son malus CO2 de 1 500 €, de son unique carrosserie à trois portes ou encore de son absence de boîte auto. Elle disparaît en 2018.

Combien ça coûte ?

En bon état, la Pro_Cee’d GT ne coûte pas très cher : dès 7 000 €, avec environ 200 000 km au compteur, 9 000 € aux alentours de 150 000 km et 13 000 € pour passer sous les 100 000 km.

Quelle version choisir ?

Les différences étant vraiment minimes entre phases 1 et 2, optez plutôt pour le plus bel exemplaire possible, doté de tout son suivi.

Les versions collector

Potentiellement, ce sont les autos très peu kilométrées, vu leur extrême rareté sur le marché.

Que surveiller ?

La garantie 7 ans, qui s’est terminée récemment pour les exemplaires les plus récents, a obligé les propriétaires à entretenir leur auto dans les règles. Ce point, allié à une qualité de fabrication globalement très bonne, rend la Kia très fiable sur le long terme. Pas de souci mécanique récurrent à signaler, d’autant que le moteur s’équipe d’une chaîne de distribution sans histoires.

On se méfiera tout de même du système multimédia, que Kia ne garantissait que 3 ans, et dont le remplacement en cas de défaillance (cas rare) coûte une fortune. Quelques propriétaires se plaignent d’une peinture un peu fine ou de quelques bruits de finition, alors que des avaries électriques peuvent se produire, heureusement peu graves (coupure du faisceau de hayon par exemple).

Un joli bilan, qui ne doit pas vous empêcher de procéder à toutes les vérifications d’usage avant l’achat d’une auto connotée sportivement, notamment du côté des trains roulants (jantes, pneus, silentblocs de suspension, frein).

Sur la route

Discrète et élégamment présentée, la Pro-Cee’d GT profite d’un bien bel habitacle. Equipement riche, finition soignée, excellents sièges. Si le moteur n’émet qu’une sonorité quelconque, il n’est guère critiquable sur le reste. Voici un bloc souple, très vigoureux à mi-régime et qui ne rechigne pas à flirter avec la zone rouge. Mieux encore, il est soutenu par une boîte parfaitement étagée, et plaisante à manier.

Le tout rend l’auto très agréable à conduire, bien loin du tempérament aseptisé des autres Kia. Cela, la GT le doit aussi à ses trains roulants impeccablement guidés et mis au point. Direction précise, consistante et relativement communicative, équilibre du châssis irréprochable, légèrement sous-vireur à la limite mais acceptant de légèrement survirer au lever de pied, amortissement réussi, la Pro-Cee’d est aussi à l’aise à grande vitesse sur autoroute allemande que dans les virolos.

Certes, il ne faut pas attendre d’elle une efficacité ultime en conduite sportive, ce n’est pas son but, mais elle laisse la possibilité de s’amuser, d’autant que l’ESP est déconnectable. Enfin, silencieuse et confortable, la Kia se prête bien aux longs trajets, sans trop consommer : 8 l/100 km en moyenne. Très homogène, elle aurait toutefois été plus sympa encore avec 20 ch de plus…

L’alternative youngtimer

Mitsubishi Colt Turbo (1984 – 1988)

Comme il n’y a pas de compacte sportive Kia youngtimer (et pour cause, la Pro_cee'd est la première), intéressons-nous à une autre sportive asiatique et bien rare. On l’a oublié aujourd’hui, mais Mitsubishi n’a pas toujours commercialisé des Renault rebadgées. La Lancer Evo, qui a performé en rallye, et bien avant elle, la Colt. Passée à la traction en 1977, elle gagne une variante turbo, plus survoltée que rigoureuse. Tout change en 1984 une fois qu’elle a fait peau neuve.

Nantie d’une carrosserie très bien dessinée, elle s’équipe d’un 1,6 l turbo (comme la Pro_Ceed’d GT), développant 125 ch. Une puissance alors coquette, qui permet à la Colt de passer les 190 km/h et de franchir les 100 km/h en 8,3 s. Surtout, elle est très vive en accélération et en reprise, alors que son comportement routier apparaît efficace. La menace nippone se précise ! Mais, à l’époque, les japonaises étaient limitées à 3 % du marché, et de toute façon, la Colt Turbo était chère. Résultat, elle se vendra très peu, et se révèle rigoureusement introuvable aujourd’hui. Mais si par miracle, vous tombez sur un bel exemplaire, n’hésitez pas à débourser 10 000 € au minimum.

Kia Pro_Cee'd GT (2013), la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 591 cm3

Alimentation : injection directe, turbo

Suspension : jambes de force, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV), essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 6 manuelle, traction

Puissance : 204 ch à 6 000 tr/min

Couple : 265 Nm à 1 750 tr/min

Poids : 1 359 kg

Vitesse maxi : 230 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 7,7 s (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces de Kia Pro_Cee'd GT, rendez-vous sur le site de La Centrale.