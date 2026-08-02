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Peugeot 307

Elle arrive en collection

Mais quelle est donc cette Peugeot puissante, fiable, économique et pratique pour les vacances ?

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Stéphane Schlesinger

8  

Tombée en désuétude, la Peugeot 307 HDi 136 réserve encore de belles surprises à la conduite, par son punch, son confort et son comportement dynamique. Mieux encore, elle ne coûte vraiment pas cher et son moteur est d’une robustesse à l’ancienne…

Mais quelle est donc cette Peugeot puissante, fiable, économique et pratique pour les vacances ?

Autant la Peugeot 306 bénéficie d’une belle cote d’amour, autant la 307 passe encore pour ringarde. Et pourtant ! Elle a été, de loin, la compacte la plus vendue de l’histoire du Lion avec 3,5 millions d’exemplaires écoulés entre 2001 et 2008. Autant la 306 était conventionnelle, autant la 307 se veut plutôt innovante par son concept. En effet, apparue à l’été 2001, elle joue la surélévation pour maximiser son habitabilité, un peu comme la Fiat Tipo quatorze ans avant elle, mais en se rapprochant davantage de l’univers des monospaces.

Dès 2000, le concept Prométhée annonce tout ce que sera la  Peugeot 307, jusqu'à son toit panoramique.
Dès 2000, le concept Prométhée annonce tout ce que sera la  Peugeot 307, jusqu'à son toit panoramique.

Tout ceci avait été annoncé par le concept Prométhée en 2000. D’ailleurs, la sochalienne est vite proposée en SW, variante à sept places dotée d’un toit vitré. Inaugurant la très rigide plate-forme 2 du groupe PSA, la 307 entre dans l’ère de la sécurité passive maximale, ce qui se traduit par un poids en forte hausse face à celui de sa devancière. Elle se pare aussi des derniers raffinements en matière d’aides électroniques, notamment l’ABS, mais aussi et surtout l’aide au freinage d’urgence ainsi que l’ESP.

Présentée en 2001, la Peugeot 307 tranche radicalement avec la 306 grâce à sa silhouette surélevée. Elle sera élue Voiture de l'année 2002.
Présentée en 2001, la Peugeot 307 tranche radicalement avec la 306 grâce à sa silhouette surélevée. Elle sera élue Voiture de l'année 2002.

Cette panoplie lui vaut d’être élue voiture de l’année 2002 et d’entamer une carrière fructueuse. Appartenant à une nouvelle génération de Peugeot, elle abandonne la suspension arrière à barres de torsion au profit d’un essieu déformable, plus solide, ainsi qu’un multiplexage complet, ce qui permettra de démultiplier les équipements mais s’accompagnera de soucis de fiabilité.

Fin 2003, la Peugeot 307 reçoit le 2,0 l HDi de 136 ch dans une version dédiée, la Sport, dotée de jantes de 17.
Fin 2003, la Peugeot 307 reçoit le 2,0 l HDi de 136 ch dans une version dédiée, la Sport, dotée de jantes de 17.

Heureusement, sous le capot, on retrouve les excellents blocs DW HDi et notamment en 2003, sa variante 2,0 l 16 soupapes. Grâce à une injection de nouvelle génération et un turbo à géométrie variable, ce bloc développe 136 ch pour quelque 320 Nm de couple, voire 340 Nm quand s’enclenche l’overboost améliorant les reprises. Armée d’une boîte manuelle à six rapports, la Peugeot passe les 200 km/h et franchit les 100 km/h en 9,8 s, malgré ses plus de 1 400 kg...

La Peugeot 307 HDi 136 Sport se signale par ses boucliers intégralement peints.
La Peugeot 307 HDi 136 Sport se signale par ses boucliers intégralement peints.

Initialement, la 307 HDi 136 est proposée en finition Sport, dotée de jantes de 17 en alliage, de sièges renforcés en cuir/tissu, de la clim auto ou encore des phares et essuie-glaces automatiques. Le tout pour 22 900 €, soit 32 800 € actuels selon l’Insee. En 2004, la HDi 136 bénéficie des autres niveaux de finition de la 307 : XT, XT Premium, XS, XS Premium, XSI, Quicksilver, Navtech (avec GPS de série) et Griffe. Le tout en 3 et 5 portes, SW et CC !

Une gamme tentaculaire, qui bénéficie en 2005 d’un léger restylage (assez peu heureux), touchant surtout à la face avant. Le succès se perpétuera jusqu’en 2008, année où la 307 est remplacée par la 308, qui en est une grosse évolution.

Courant 2004, la Peugeot 307 HDi 136 accède aux autres finitions de la gamme, ainsi qu'à la carrosserie SW. Ici, une série spéciale Roland Garros.
Courant 2004, la Peugeot 307 HDi 136 accède aux autres finitions de la gamme, ainsi qu'à la carrosserie SW. Ici, une série spéciale Roland Garros.

Combien ça coûte ?

Comptez 2 700 € pour un bel exemplaire doté d’un contrôle technique valide aux alentours de 250 000 km et jusqu’à 5 200 € pour une auto avoisinant les 150 000 km. Peu de différences de prix suivant la carrosserie et les équipements. Cela dit, la boîte auto optionnelle, moins demandée, entraine une légère minoration du prix. En revanche, la SW mérite une petite rallonge financière.

Fin 2004, la Peugeot 307 subit un restylage diversement apprécié...
Fin 2004, la Peugeot 307 subit un restylage diversement apprécié...

Quelle version choisir ?

Si votre but est d’emmener la famille en vacances, prenez une SW. Ne cherchez pas le maximum d’équipements, car vous augmentez le risque de petites pannes électriques. Privilégiez les exemplaires suivis et totalement fonctionnels.

Grand avantage de la version SW de la Peugeot 307, ses sept places et sa grande modularité, unique dans la catégorie, sans oublier le toit panoramique
Grand avantage de la version SW de la Peugeot 307, ses sept places et sa grande modularité, unique dans la catégorie, sans oublier le toit panoramique

Les versions collector

Voilà une notion encore bien improbable concernant la 307 ! Peut-être qu’un exemplaire de moins de 50 000 km, en parfait état et doté d’un maximum d’options, comme le tableau de bord couvert de cuir, aurait sa chance.

Si intrinsèquement, le 2,0 l HDi 136 ch de la Peugeot 307 est solides, ses périphériques ont causé pas mal de tracas.
Si intrinsèquement, le 2,0 l HDi 136 ch de la Peugeot 307 est solides, ses périphériques ont causé pas mal de tracas.

Que surveiller ?

En lui-même, le moteur est d’une très grande résistance : ce n’est plus si souvent qu’on dit cela d’un groupe estampillé Peugeot ! Les soucis proviendront des périphériques : volant-moteur en tout premier lieu, même si l’épidémie de casse a été enrayée, filtre à particules et vannes EGR, même si elles sont plus fiables à partir de 2006. On surveillera aussi les fuites de gasoil et le capteur de turbo.

Evidemment, le changement périodique (10 ans/160 000 km) de la courroie de distribution sera l’occasion résoudre les petits problèmes. A bord, les avaries électroniques peuvent être nombreuses, et souvent en rapport avec le Com2000, le commodo gauche. Le cuir optionnel revêtant le tableau de bord rebique, le ciel de toit s’avachit, mais on trouve bon nombre de 307 qui ont bien vieilli, surtout en phase 2.

Dynamiquement, la Peugeot 307 HDi 136 n'a pas tellement vieilli, se montrant sûre, confortable, efficace et rapide.
Dynamiquement, la Peugeot 307 HDi 136 n'a pas tellement vieilli, se montrant sûre, confortable, efficace et rapide.

Sur la route

Elle a vieilli, la 307, mais elle conserve des qualités dont les Peugeot actuelles pourraient s’inspirer : ergonomie claire et bel espace à bord ! De plus, la position de conduite n’impose aucun compromis douteux. Bonne surprise, le moteur se révèle bien insonorisé et filtré. Surtout, dès 1 500 tr/min, il étonne par sa vitalité !

L'habitacle de la Peugeot 307 séduit par son volume utile important, alors que la finition est très convenable.
L'habitacle de la Peugeot 307 séduit par son volume utile important, alors que la finition est très convenable.

Très souple et doux, il réserve un agrément inattendu à mi-régime, où il procure des reprises très, très vigoureuses, sur tous les rapports. Pas aussi nerveux que le JTDm d’une Alfa 147, il marche au moins aussi fort sur les intermédiaires, mais avec plus de progressivité. La boîte, à la commande fluide, le seconde fort bien. Et le châssis ? Si on ne retrouve pas l’agilité d’une 306, force est de constater l’excellence de l’amortissement, la belle précision générale et la qualité de la tenue de route.

Evidemment, la présentation de cette 307 n'est pas très originale, mais au moins les cadrans se révèlent-ils faciles à lire...
Evidemment, la présentation de cette 307 n'est pas très originale, mais au moins les cadrans se révèlent-ils faciles à lire...

En matière de comportement routier, cette 307 reste la référence de son segment à sa sortie et conserve de beaux restes. Le tout, en préservant un confort de roulement évident, doublé d’une bonne insonorisation. Même le freinage reste d’actualité ! Enfin, à 5,5 l/100 km de moyenne, la Peugeot ne vous ruinera pas en carburant, tout en offrant autonomie de près de 1 000 km.

 

L’alternative youngtimer

Peugeot 309 Turbo-diesel (1989 – 1993)

Sérieuse, confortable et fiable, la Peugeot 309 SRD Turbo manquait un peu de peps pour taquiner les ténors de la catégorie en 1989.
Sérieuse, confortable et fiable, la Peugeot 309 SRD Turbo manquait un peu de peps pour taquiner les ténors de la catégorie en 1989.

Initialement destinée à la marque Talbot (elle devait se nommer Arizona), la 309 échoit finalement à Peugeot, et sort fin 1985. Succès commercial inattendu, cette grosse 205 se voit largement restylée en 1989 (hayon, tableau de bord) et reçoit à cette occasion un moteur turbo-diesel, celui des 405/BX mais sans échangeur. Résultat, cet XUD de 1 769 cm3 développe 78 ch (contre 92 ch dans les deux autres) mais emmène tout de même la brave compacte à 175 km/h.

Plus rapide qu’une VW Golf GTD mais larguée par une Fiat Tipo Turbo-D, la Peugeot compte sur sa douceur mécanique, sa tenue de route (grâce au train avant triangulé hérité de la GTI) et son confort pour séduire. Pas très bien finie mais fort fiable, la 309 turbo-diesel, disponible en finitions GR et SR, connaît son petit succès avant de disparaître en 1993, remplacée par la 306. A partir de 4 000 €.  

Peugeot 307 HDi 136 (2004), la fiche technique

  • Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 998 cm3
  • Alimentation : injection diesel à rampe commune, turbo à géométrie variable
  • Suspension : jambes McPherson, triangles, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, barre antiroulis (AV) ; essieu de torsion, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, barre antiroulis (AR)
  • Transmission : boîte 6 manuelle ou 5 automatique, traction
  • Puissance : 136 ch à 4 000 tr/min
  • Couple : 340 Nm à  2 000 tr/min
  • Poids : 1 465 kg
  • Vitesse maxi : 202 km/h (donnée constructeur)
  • 0 à 100 km/h : 9,8 s (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces de Peugeot 307 HDi 136, rendez-vous sur le site de La Centrale.

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Avis Peugeot 307

18 /20

307 1.6 16S XS 5P (2004)

Par  le 17/11/2023

Voiture achetée au bout de 12 ans à 4100 euros en janvier 2016 et seulement 54 000 kilomètres. (premier propriétaire en longue maladie puis décédé). Elle est toujours en ma possession avec 160 000 kmVoiture très fiable alors qu'une connaissance à moi n'avait eu que des déboires avec un modèle 2001 (premières séries).Réalisation hors entretien courant :Des roulements vers 105 000.Ligne intermédiaire d'échappement à 115 000Amortisseur et embrayage à 125 000Démarreur à 140 000 : 50 euros la pièce.Batterie (qui était d'origine) à 150 000.Super tenue de route ( vraiment) , le 1.6 110 ch est incassable, mordant au freinage.Elle vieilli mais quoi de plus normale au bout de presque 20 ans. Seul bémol,es ampoules pètent un peu souvent et le com 2000 est à changer.

6,6 /20

307 2.0 HDI 110 XT 5P (2004)

Par Wiwi06 le 19/12/2021

UNE CATASTROPHE!Je n'avais avant de posséder cette voiture aucun apriori sur les voitures Française (Peugeot et Citroën et particulier) mais j'ai depuis eu de nombreuses voitures de ces marques et je le dis, PLUS JAMAIS!!Ce n'est pas tant le moteur qui représente un soucis si ce n'est au niveau de sa consommation assez élevée, il reste dans l'ensemble "relativement" fiable.Mais pour tout le reste c'est une me*** sans nom doublé d'un foutage de gueule à peine caché. Rien ne va et absolument tout a été pensé pour mourir le plus rapidement possible (et je ne parle pas ici de soucis anodin comme des plastiques un peu faiblards qui se décolle ou autre, mais de réels problèmes qui vont vous faire jeter la voiture à la poubelle)Entre les soucis de FAP quasi systématiques qui vous couteront un bras, les problèmes de volants moteurs dont la fiabilité est devenue une blague sur internet, les durites qui s'usent en temps record, les soucis de lecteur/chargeur cd qui durent moins longtemps qu'un lecteur cd 1er prix trouvé dans une foire (même ma radio est morte... à ce niveau ce n'est plus de l'incompétence).Le cache moteur qu'il faut enlever dépassé un certain nombre de kilomètres car il fait dévisser le bouchon d'huile, les ampoules qui meurent tout le temps car le câblage électrique a été fait dans un soucis d'économie (de bout de chandelle)Je ne parlerais pas de la tenue de route catastrophique sur le modèle de base qui s'offre le luxe de drifter dans un rond point à 20km là où une twingo passe sans soucis.Et je parle de ça, j'ai eu plusieurs autres Peugeot différentes et elles présentent toutes des soucis identiques.Sachant que votre passage chez un concessionnaire sera au moins aussi cher que chez une marque Allemande (contrairement aux préjugés) Bref, cette marque est en sursis depuis la très réussie 205 et il serait temps de la laisser mourir une bonne fois pour toute...

16 /20

307 2.0 HDI 110 XS PREMIUM 5P (2004)

Par Floook le 05/05/2021

Le réservoir de l'additif du FAP s'est cassé suite à un choc. Le lecteur CD est tombé en panne au bout de 10 ans. Voiture agréable à conduire, bonne tenue de route et suffisamment puissante pour doubler en côte sur l'autoroute. Elle tient les 130 km / heure sans accélérer à fond sur autoroute. Habitacle confortable.Consommation : 6,5 l sur autoroute à 130, et 7,5 l en zone urbaine.

18,6 /20

307 (2) 1.6 16S HDI CONFORT PACK 5P 6CV (2006)

Par MANU le 15/02/2021

Je n'ai eu aucun problème ni panne en 14 ans. Inconvénients : gabarit en ville (sw !). Avantages: confort (habitabilité, suspensions), autonomie (+de 1000km), robustesse, consommation, fiabilité, sécurité, coffre, sièges arrières démontables séparément et rapidement suivant besoins (5/7 places).Voiture à l'aise sur grand trajet, polyvalente, très agréable aussi en ville, en montagne.

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