Mais quelle est donc cette Peugeot puissante, fiable, économique et pratique pour les vacances ?

Autant la Peugeot 306 bénéficie d’une belle cote d’amour, autant la 307 passe encore pour ringarde. Et pourtant ! Elle a été, de loin, la compacte la plus vendue de l’histoire du Lion avec 3,5 millions d’exemplaires écoulés entre 2001 et 2008. Autant la 306 était conventionnelle, autant la 307 se veut plutôt innovante par son concept. En effet, apparue à l’été 2001, elle joue la surélévation pour maximiser son habitabilité, un peu comme la Fiat Tipo quatorze ans avant elle, mais en se rapprochant davantage de l’univers des monospaces.

Tout ceci avait été annoncé par le concept Prométhée en 2000. D’ailleurs, la sochalienne est vite proposée en SW, variante à sept places dotée d’un toit vitré. Inaugurant la très rigide plate-forme 2 du groupe PSA, la 307 entre dans l’ère de la sécurité passive maximale, ce qui se traduit par un poids en forte hausse face à celui de sa devancière. Elle se pare aussi des derniers raffinements en matière d’aides électroniques, notamment l’ABS, mais aussi et surtout l’aide au freinage d’urgence ainsi que l’ESP.

Cette panoplie lui vaut d’être élue voiture de l’année 2002 et d’entamer une carrière fructueuse. Appartenant à une nouvelle génération de Peugeot, elle abandonne la suspension arrière à barres de torsion au profit d’un essieu déformable, plus solide, ainsi qu’un multiplexage complet, ce qui permettra de démultiplier les équipements mais s’accompagnera de soucis de fiabilité.

Heureusement, sous le capot, on retrouve les excellents blocs DW HDi et notamment en 2003, sa variante 2,0 l 16 soupapes. Grâce à une injection de nouvelle génération et un turbo à géométrie variable, ce bloc développe 136 ch pour quelque 320 Nm de couple, voire 340 Nm quand s’enclenche l’overboost améliorant les reprises. Armée d’une boîte manuelle à six rapports, la Peugeot passe les 200 km/h et franchit les 100 km/h en 9,8 s, malgré ses plus de 1 400 kg...

Initialement, la 307 HDi 136 est proposée en finition Sport, dotée de jantes de 17 en alliage, de sièges renforcés en cuir/tissu, de la clim auto ou encore des phares et essuie-glaces automatiques. Le tout pour 22 900 €, soit 32 800 € actuels selon l’Insee. En 2004, la HDi 136 bénéficie des autres niveaux de finition de la 307 : XT, XT Premium, XS, XS Premium, XSI, Quicksilver, Navtech (avec GPS de série) et Griffe. Le tout en 3 et 5 portes, SW et CC !

Une gamme tentaculaire, qui bénéficie en 2005 d’un léger restylage (assez peu heureux), touchant surtout à la face avant. Le succès se perpétuera jusqu’en 2008, année où la 307 est remplacée par la 308, qui en est une grosse évolution.

Combien ça coûte ?

Comptez 2 700 € pour un bel exemplaire doté d’un contrôle technique valide aux alentours de 250 000 km et jusqu’à 5 200 € pour une auto avoisinant les 150 000 km. Peu de différences de prix suivant la carrosserie et les équipements. Cela dit, la boîte auto optionnelle, moins demandée, entraine une légère minoration du prix. En revanche, la SW mérite une petite rallonge financière.

Quelle version choisir ?

Si votre but est d’emmener la famille en vacances, prenez une SW. Ne cherchez pas le maximum d’équipements, car vous augmentez le risque de petites pannes électriques. Privilégiez les exemplaires suivis et totalement fonctionnels.

Les versions collector

Voilà une notion encore bien improbable concernant la 307 ! Peut-être qu’un exemplaire de moins de 50 000 km, en parfait état et doté d’un maximum d’options, comme le tableau de bord couvert de cuir, aurait sa chance.

Que surveiller ?

En lui-même, le moteur est d’une très grande résistance : ce n’est plus si souvent qu’on dit cela d’un groupe estampillé Peugeot ! Les soucis proviendront des périphériques : volant-moteur en tout premier lieu, même si l’épidémie de casse a été enrayée, filtre à particules et vannes EGR, même si elles sont plus fiables à partir de 2006. On surveillera aussi les fuites de gasoil et le capteur de turbo.

Evidemment, le changement périodique (10 ans/160 000 km) de la courroie de distribution sera l’occasion résoudre les petits problèmes. A bord, les avaries électroniques peuvent être nombreuses, et souvent en rapport avec le Com2000, le commodo gauche. Le cuir optionnel revêtant le tableau de bord rebique, le ciel de toit s’avachit, mais on trouve bon nombre de 307 qui ont bien vieilli, surtout en phase 2.

Sur la route

Elle a vieilli, la 307, mais elle conserve des qualités dont les Peugeot actuelles pourraient s’inspirer : ergonomie claire et bel espace à bord ! De plus, la position de conduite n’impose aucun compromis douteux. Bonne surprise, le moteur se révèle bien insonorisé et filtré. Surtout, dès 1 500 tr/min, il étonne par sa vitalité !

Très souple et doux, il réserve un agrément inattendu à mi-régime, où il procure des reprises très, très vigoureuses, sur tous les rapports. Pas aussi nerveux que le JTDm d’une Alfa 147, il marche au moins aussi fort sur les intermédiaires, mais avec plus de progressivité. La boîte, à la commande fluide, le seconde fort bien. Et le châssis ? Si on ne retrouve pas l’agilité d’une 306, force est de constater l’excellence de l’amortissement, la belle précision générale et la qualité de la tenue de route.

En matière de comportement routier, cette 307 reste la référence de son segment à sa sortie et conserve de beaux restes. Le tout, en préservant un confort de roulement évident, doublé d’une bonne insonorisation. Même le freinage reste d’actualité ! Enfin, à 5,5 l/100 km de moyenne, la Peugeot ne vous ruinera pas en carburant, tout en offrant autonomie de près de 1 000 km.

L’alternative youngtimer

Peugeot 309 Turbo-diesel (1989 – 1993)

Initialement destinée à la marque Talbot (elle devait se nommer Arizona), la 309 échoit finalement à Peugeot, et sort fin 1985. Succès commercial inattendu, cette grosse 205 se voit largement restylée en 1989 (hayon, tableau de bord) et reçoit à cette occasion un moteur turbo-diesel, celui des 405/BX mais sans échangeur. Résultat, cet XUD de 1 769 cm3 développe 78 ch (contre 92 ch dans les deux autres) mais emmène tout de même la brave compacte à 175 km/h.

Plus rapide qu’une VW Golf GTD mais larguée par une Fiat Tipo Turbo-D, la Peugeot compte sur sa douceur mécanique, sa tenue de route (grâce au train avant triangulé hérité de la GTI) et son confort pour séduire. Pas très bien finie mais fort fiable, la 309 turbo-diesel, disponible en finitions GR et SR, connaît son petit succès avant de disparaître en 1993, remplacée par la 306. A partir de 4 000 €.

Peugeot 307 HDi 136 (2004), la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 998 cm3

Alimentation : injection diesel à rampe commune, turbo à géométrie variable

Suspension : jambes McPherson, triangles, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, barre antiroulis (AV) ; essieu de torsion, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 6 manuelle ou 5 automatique, traction

Puissance : 136 ch à 4 000 tr/min

Couple : 340 Nm à 2 000 tr/min

Poids : 1 465 kg

Vitesse maxi : 202 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 9,8 s (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces de Peugeot 307 HDi 136, rendez-vous sur le site de La Centrale.