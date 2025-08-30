Beauté, plaisir et diesel, craquez pour l’improbable Alfa Romeo 147 JTDm Q2

Lancée avec succès fin 2000, l’Alfa Romeo 147 a été élue Voiture de l’année 2001. Brillamment dessinée par Wolfgang Egger (aujourd’hui chez Byd) sous la férule de Walter de’Silva, la compacte italienne récupère la plate-forme de la Fiat Tipo mais la modifie largement. Renforcée, cette base reçoit des trains roulants évolués : double triangulation à l’avant, essieu multibras à l’arrière. Cela donne une auto dynamique et efficace, mais qui attendra sa 2e partie de carrière pour donner le meilleur.

Restylée en 2004 (avec plus ou moins de bonheur…), elle bénéficie de moteurs diesels plus puissants que jamais. Ça paraît étrange aujourd’hui, mais à l’époque, le gasoil est à la mode, en raison de son rapport performances/consommation inégalable, grâce à la révolution Common-rail initiée par… Alfa Romeo. La 147 voit son 1,9 l JTDm à 16 soupapes passer à 150 ch, pour un couple considérable de 320 Nm, cette dernière valeur étant supérieure à celle du V6 3,2 l de l’alléchante GTA.

Cette dernière étant supprimée en 2005 (l’usine fabriquant son moteur est alors démantelée), il manque à la 147 une version de pointe. Alors le constructeur a une idée qui laissera un goût amer aux passionnés : il lui greffe le différentiel à glissement limité Torsen, qu’il a toujours refusé à la GTA… Cela a lieu fin 2006, faisant de la 147 JTDm 150 Q2 la seule compacte diesel, non pas sportive (la VW Golf GTD a initié la tendance), mais dotée d’une telle transmission.

Mais attention, il ne s’agit que d’une option – 700 € – à ajouter à son bon de commande. La 147 JTDm 150 débutant à 25 000 €, cela fait un total de 25 700 € (soit 33 100 € actuels selon l'Insee) en Distinctive, finition comprenant la clim auto, l’ESP, les jantes alu, le régulateur de vitesse. Pas mal ! La Selective, à 27 200 € (+ Q2) ajoute le GPS et le cuir.

Pour 2008, la gamme est démultipliée, les variantes TI (look sportif), Design TI (idem mais avec moins d’équipements), et Milano (entrée de gamme) sont ajoutées. Surtout, en 2008 apparaît une série limitée affriolante : la Ducati Corse, dotée du fameux différentiel mais aussi d’un moteur poussé à 170 ch (et 330 Nm de couple). Chaud devant ! En 2009, la gamme est en revanche simplifiée, et en 2010, la 147 termine sa carrière, remplacée par la Giulietta.

Combien ça coûte ?

Si on ne tient pas absolument au différentiel Q2, on trouve de belles 147 JTDm 150 dès 3 000 €, avec 200 000 km au compteur. Comptez 4 000 € minimum pour une auto de 150 000 km, alors qu’à moins de 100 000 km, on sera à 6 000 €. On a repéré une rarissime Ducati Corse d’un peu moins de 200 000 km en parfait état mécanique mais pâtissant d’une carrosserie imparfaite à 4 500 €, ce qui reste très intéressant. L’option Q2 étant très rare, n’hésitez pas à augmenter l’enveloppe financière pour vous l’offrir, mais dans une limite de 1 000 €. Sinon, autant faire installer le différentiel vous-même !

Quelle version choisir ?

Privilégiez d’abord un bel état accompagné d’un suivi digne de ce nom. Ensuite, inutile de se focaliser sur les modèles avec GPS : ce dernier est totalement dépassé.

Les versions collector

En premier lieu, la Ducati Corse, rare (250 unités en France) et plus puissante que les autres. Ensuite, celles dotées du Q2 en option d’origine, pas forcément plus courantes mais moins musclées.

Que surveiller ?

Mécaniquement, le moteur JTDm est redoutablement solide s’il a été bien entretenu. Il enchaine les centaines de milliers de kilomètres sans faiblesse, mais il faut changer la courroie de distribution tous les 100 000 km maxi. Les soucis sont plutôt périphériques et classiques sur les diesels des années 2000 : capteur et durit de turbo, vanne EGR encrassée, débitmètre, volant moteur et embrayage un peu faibles.

Autres points sensibles : les triangles de suspension avant, qui prennent du jeu, surtout ceux du haut. Dans l’habitacle, le vieillissement est plutôt bon, même si les bugs électriques ne sont pas rares. La corrosion épargne les 147 restylées, dans l’ensemble bien fabriquées.

Sur la route

Quand on s’installe dans une 147, on est toujours agréablement surpris par l’homogénéité du design et la qualité des plastiques. Sobrement présentée, la Ducati Corse n’en propose pas moins de bons sièges et une position de conduite des plus convenables même si les réglages du volant manquent d’amplitude.

Au démarrage, ça vibre, c’est bien un diesel… Oui, mais façon Alfa. Ce moteur, un peu bruyant, regorge de punch dès qu’on passé les 2 000 tr/min, et prend ses tours avec un entrain étonnant. La voiture s’en tenant à 1 290 kg, les 330 Nm garantissent des reprises explosives, d’autant que la boîte 6, très agréable à manier, est parfaitement étagée. Alors, oui, cette compacte diesel marche très fort, et passe tous ses watts mazoutés sur le bitume.

Merci le différentiel Q2, qui, en sortie de virage, préserve la motricité mais tire un peu dans le volant. Heureusement, celui-ci étant très précis et informatif, ça renforce les sensations de conduite. De plus, les roues profitant d’un guidage excellent, la 147 jouit d’un comportement très efficace, même si l’amortissement un peu sec compromet le confort. Et elle freine très bien. En somme, on prend beaucoup de plaisir au volant de cette Alfa à l’âme pure malgré sa technologie… roturière. Enfin, cette 147 pas comme les autres consomme peu : 6,5 l /100 km sans se priver.

L’alternative youngtimer

Alfa Romeo 33 Turbo-diesel (1986 – 1994)

Oui, la compacte milanaise, dérivant de l’Alfasud, a bien été proposée en turbo-diesel. Mais pas en France. Il faudra aller en Italie pour s’offrir cette splendeur motorisée par un drôle de 3-cylindres fourni par VM. Doté d’un arbre à cames latéral actionné par cascade de pignons et d’un arbre d’équilibrage (c’est donc un « bialbero » en quelque sorte), cet 1,8 l produit 72 ch. Pas de bol, au même moment, Fiat sort une Ritmo Turbo DS, autrement plus aboutie et forte de 80 ch.

De sorte que la 33 1.8 TD, par ailleurs bien plus chère que la 1.3 de 86 ch, ne connaîtra que des ventes anecdotiques, même si elle est plus rapide qu’une Golf GTD. Pour 1990, à l’occasion du restylage, son moteur gagne un intercooler et passe à 84 ch, la vitesse maxi grimpant de 165 à 171 km/h. Bonnes performances, mais la Fiat Tipo TDs fait bien mieux. En 1994, la 33 turbo-diesel disparaît. A partir de 3 000 €. A condition de fouiller l’Italie pour en trouve une à vendre…

Alfa Romeo 147 Ducati Corse (2008), la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 910 cm3

Alimentation : injection common-rail, turbo

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, double triangulation barre antiroulis (AV) ; essieu multibras, ressorts hélicoïdaux barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 6 manuelle, traction, différentiel Torsen

Puissance : 170 ch à 3 750 tr/min

Couple : 330 Nm à 2 000 tr/mn

Poids : 1 290 kg

Vitesse maxi : 219 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 8,0 s (donnée constructeur)

