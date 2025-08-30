Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Alfa Romeo 147

Voiture plaisir à petit prix

Beauté, plaisir et diesel, craquez pour l’improbable Alfa Romeo 147 JTDm Q2

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Stéphane Schlesinger

5  

Pour bien exploiter sa cavalerie conséquente, l’Alfa 147 JTDm 16v s’équipe en supplément d’un vrai différentiel à glissement limité, le Q2. Un cas unique sur une compacte diesel ! Développant jusqu’à 170 ch, performante, efficace et frugale, cette compacte italienne unique en son genre n’est même pas très chère : dès 4 000 €.

Beauté, plaisir et diesel, craquez pour l’improbable Alfa Romeo 147 JTDm Q2

Lancée avec succès fin 2000, l’Alfa Romeo 147 a été élue Voiture de l’année 2001. Brillamment dessinée par Wolfgang Egger (aujourd’hui chez Byd) sous la férule de Walter de’Silva, la compacte italienne récupère la plate-forme de la Fiat Tipo mais la modifie largement. Renforcée, cette base reçoit des trains roulants évolués : double triangulation à l’avant, essieu multibras à l’arrière. Cela donne une auto dynamique et efficace, mais qui attendra sa 2e partie de carrière pour donner le meilleur.

Restylée en 2004 (avec plus ou moins de bonheur…), elle bénéficie de moteurs diesels plus puissants que jamais. Ça paraît étrange aujourd’hui, mais à l’époque, le gasoil est à la mode, en raison de son rapport performances/consommation inégalable, grâce à la révolution Common-rail initiée par… Alfa Romeo. La 147 voit son 1,9 l JTDm à 16 soupapes passer à 150 ch, pour un couple considérable de 320 Nm, cette dernière valeur étant supérieure à celle du V6 3,2 l de l’alléchante GTA.

En 2004, l'Alfa Romeo 147 s'offre une face avant moins subtile mais plus agressive. Son moteur 1.9 JTDm 16v passe à 150 ch.
En 2004, l'Alfa Romeo 147 s'offre une face avant moins subtile mais plus agressive. Son moteur 1.9 JTDm 16v passe à 150 ch.

Cette dernière étant supprimée en 2005 (l’usine fabriquant son moteur est alors démantelée), il manque à la 147 une version de pointe. Alors le constructeur a une idée qui laissera un goût amer aux passionnés : il lui greffe le différentiel à glissement limité Torsen, qu’il a toujours refusé à la GTA… Cela a lieu fin 2006, faisant de la 147 JTDm 150 Q2 la seule compacte diesel, non pas sportive (la VW Golf GTD a initié la tendance), mais dotée d’une telle transmission.

En 5 portes, l'Alfa Romeo 147 masque ses poignées arrière dans les montants. Le restylage de 2004 apporte des feux agrandis.
En 5 portes, l'Alfa Romeo 147 masque ses poignées arrière dans les montants. Le restylage de 2004 apporte des feux agrandis.

Mais attention, il ne s’agit que d’une option – 700 € – à ajouter à son bon de commande. La 147 JTDm 150 débutant à 25 000 €, cela fait un total de 25 700 € (soit 33 100 € actuels selon l'Insee) en Distinctive, finition comprenant la clim auto, l’ESP, les jantes alu, le régulateur de vitesse. Pas mal ! La Selective, à 27 200 € (+ Q2) ajoute le GPS et le cuir.

Fin 2007, un différentiel Torsen à glissement limité Q2 est proposé en option sur l'Alfa 147 JTDm 150. Les prises d'air de bouclier gagnent alors une barre chromée.
Fin 2007, un différentiel Torsen à glissement limité Q2 est proposé en option sur l'Alfa 147 JTDm 150. Les prises d'air de bouclier gagnent alors une barre chromée.

Pour 2008, la gamme est démultipliée, les variantes TI (look sportif), Design TI (idem mais avec moins d’équipements), et Milano (entrée de gamme) sont ajoutées. Surtout, en 2008 apparaît une série limitée affriolante : la Ducati Corse, dotée du fameux différentiel mais aussi d’un moteur poussé à 170 ch (et 330 Nm de couple). Chaud devant ! En 2009, la gamme est en revanche simplifiée, et en 2010, la 147 termine sa carrière, remplacée par la Giulietta.

Dans certains pays, comme l'Italie, l'Alfa Romeo 147 JTDm 150 ch équipée du différentiel Q2 devient une version à part entière. 
Dans certains pays, comme l'Italie, l'Alfa Romeo 147 JTDm 150 ch équipée du différentiel Q2 devient une version à part entière. 

Combien ça coûte ?

Si on ne tient pas absolument au différentiel Q2, on trouve de belles  147 JTDm 150 dès 3 000 €, avec 200 000 km au compteur. Comptez 4 000 € minimum pour une auto de 150 000 km, alors qu’à moins de 100 000 km, on sera à 6 000 €. On a repéré une rarissime Ducati Corse d’un peu moins de 200 000 km en parfait état mécanique mais pâtissant d’une carrosserie imparfaite à 4 500 €, ce qui reste très intéressant. L’option Q2 étant très rare, n’hésitez pas à augmenter l’enveloppe financière pour vous l’offrir, mais dans une limite de 1 000 €. Sinon, autant faire installer le différentiel vous-même !

En 2008, l'Alfa 147 se décline en Ducati Corse, équipée du différentiel Q2 et d'un moteur poussé à 170 ch. 1 000 unités seront fabriquées, dont 250 pour la France.
En 2008, l'Alfa 147 se décline en Ducati Corse, équipée du différentiel Q2 et d'un moteur poussé à 170 ch. 1 000 unités seront fabriquées, dont 250 pour la France.

Quelle version choisir ?

Privilégiez d’abord un bel état accompagné d’un suivi digne de ce nom. Ensuite, inutile de se focaliser sur les modèles avec GPS : ce dernier est totalement dépassé.

Extérieurement, l'Alfa 147 Ducati Corse se signale par ses bandes latérales spécifiques. Elle est proposée en blanc, noir et rouge.
Extérieurement, l'Alfa 147 Ducati Corse se signale par ses bandes latérales spécifiques. Elle est proposée en blanc, noir et rouge.

Les versions collector

En premier lieu, la Ducati Corse, rare (250 unités en France) et plus puissante que les autres. Ensuite, celles dotées du Q2 en option d’origine, pas forcément plus courantes mais moins musclées.

En lui-même, le moteur JTDm 16v de l'Alfa Romeo 147 est d'une très grande robustesse, au contraire de certains accessoires, notamment la vanne EGR, souvent shuntée.
En lui-même, le moteur JTDm 16v de l'Alfa Romeo 147 est d'une très grande robustesse, au contraire de certains accessoires, notamment la vanne EGR, souvent shuntée.

Que surveiller ?

Mécaniquement, le moteur JTDm est redoutablement solide s’il a été bien entretenu. Il enchaine les centaines de milliers de kilomètres sans faiblesse, mais il faut changer la courroie de distribution tous les 100 000 km maxi. Les soucis sont plutôt périphériques et classiques sur les diesels des années 2000 : capteur et durit de turbo, vanne EGR encrassée, débitmètre, volant moteur et embrayage un peu faibles.

Autres points sensibles : les triangles de suspension avant, qui prennent du jeu, surtout ceux du haut. Dans l’habitacle, le vieillissement est plutôt bon, même si les bugs électriques ne sont pas rares. La corrosion épargne les 147 restylées, dans l’ensemble bien fabriquées.

Extrêmement vive grâce à son énorme couple et son poids raisonnable, l'Alfa 147 Ducati Corse est très agréable. Son différentiel Q2 (appellation rachetée par Audi) renforce son efficacité dynamique.
Extrêmement vive grâce à son énorme couple et son poids raisonnable, l'Alfa 147 Ducati Corse est très agréable. Son différentiel Q2 (appellation rachetée par Audi) renforce son efficacité dynamique.

Sur la route

Quand on s’installe dans une 147, on est toujours agréablement surpris par l’homogénéité du design et la qualité des plastiques. Sobrement présentée, la Ducati Corse n’en propose pas moins de bons sièges et une position de conduite des plus convenables même si les réglages du volant manquent d’amplitude.

Très jolie présentation pour l'Alfa Romeo 147, par ailleurs dotée d'une belle finition (même si le couvercle d'airbag passager rebique parfois). Le GPS est logiquement dépassé...
Très jolie présentation pour l'Alfa Romeo 147, par ailleurs dotée d'une belle finition (même si le couvercle d'airbag passager rebique parfois). Le GPS est logiquement dépassé...

Au démarrage, ça vibre, c’est bien un diesel… Oui, mais façon Alfa. Ce moteur, un peu bruyant, regorge de punch dès qu’on passé les 2 000 tr/min, et prend ses tours avec un entrain étonnant. La voiture s’en tenant à 1 290 kg, les 330 Nm garantissent des reprises explosives, d’autant que la boîte 6, très agréable à manier, est parfaitement étagée. Alors, oui, cette compacte diesel marche très fort, et passe tous ses watts mazoutés sur le bitume.

Les sièges de l'Alfa 147 Ducati Corse se parent d'un tissu spécifique. Ils se révèlent confortables et offrent un bon maintien.
Les sièges de l'Alfa 147 Ducati Corse se parent d'un tissu spécifique. Ils se révèlent confortables et offrent un bon maintien.

Merci le différentiel Q2, qui, en sortie de virage, préserve la motricité mais tire un peu dans le volant. Heureusement, celui-ci étant très précis et informatif, ça renforce les sensations de conduite. De plus, les roues profitant d’un guidage excellent, la 147 jouit d’un comportement très efficace, même si l’amortissement un peu sec compromet le confort. Et elle freine très bien. En somme, on prend beaucoup de plaisir au volant de cette Alfa à l’âme pure malgré sa technologie… roturière. Enfin, cette 147 pas comme les autres consomme peu : 6,5 l /100 km sans se priver.

 

L’alternative youngtimer

Alfa Romeo 33 Turbo-diesel (1986 – 1994)

Vous aimez les Alfa rares et bizarres ? Alors, la 33 TD, ici en 1990, est faite pour vous. Armez-vous de patience pour en trouver une... en Italie.
Vous aimez les Alfa rares et bizarres ? Alors, la 33 TD, ici en 1990, est faite pour vous. Armez-vous de patience pour en trouver une... en Italie.

Oui, la compacte milanaise, dérivant de l’Alfasud, a bien été proposée en turbo-diesel. Mais pas en France. Il faudra aller en Italie pour s’offrir cette splendeur motorisée par un drôle de 3-cylindres fourni par VM. Doté d’un arbre à cames latéral actionné par cascade de pignons et d’un arbre d’équilibrage (c’est donc un « bialbero » en quelque sorte), cet 1,8 l produit 72 ch. Pas de bol, au même moment,  Fiat sort une Ritmo Turbo DS, autrement plus aboutie et forte de 80 ch.

De sorte que la 33 1.8 TD, par ailleurs bien plus chère que la 1.3 de 86 ch, ne connaîtra que des ventes anecdotiques, même si elle est plus rapide qu’une Golf GTD. Pour 1990, à l’occasion du restylage, son moteur gagne un intercooler et passe à 84 ch, la vitesse maxi grimpant de 165 à 171 km/h. Bonnes performances, mais la Fiat Tipo TDs fait bien mieux. En 1994, la 33 turbo-diesel disparaît. A partir de 3 000 €. A condition de fouiller l’Italie pour en trouve une à vendre…

Alfa Romeo 147 Ducati Corse (2008), la fiche technique

  • Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 910 cm3
  • Alimentation : injection common-rail, turbo
  • Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, double triangulation barre antiroulis (AV) ; essieu multibras, ressorts hélicoïdaux barre antiroulis (AR)
  • Transmission : boîte 6 manuelle, traction, différentiel Torsen
  • Puissance : 170 ch à 3 750 tr/min
  • Couple : 330 Nm à 2 000 tr/mn
  • Poids : 1 290 kg
  • Vitesse maxi : 219 km/h (donnée constructeur)
  • 0 à 100 km/h : 8,0 s (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces d'Alfa Romeo 147 JTDm, rendez-vous sur le site de La Centrale.

5  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Alfa Romeo 147

Alfa Romeo 147

SPONSORISE

Achetez votre Alfa Romeo 147

En occasion avec Logo La Centrale

Toutes les annonces d'occasion Alfa Romeo 147

Avis Alfa Romeo 147

11,2 /20

147 2.0 SELESPEED 3P (2001)

Par yo061 le 21/04/2023

Sonorités moteur du 2l 150 chevaux magnifiques Ligne extérieur et intérieur très jolie Agréable à conduire surtout avec boîte robotisée selespeed Mais voilà fiabilité juste catastrophique je l ai gardé à peine 1 ans .. casse de la boîte de vitesse selespeed donc Changement avec embrayage aussi , résultat 3000 euros de frais chez alfa romeo et 1 mois au garage car concession incompétente..La voiture n'a alors que 80 000 kilomètres...2 mois après alternateur hs , donc retour en concession , alternateur et batterie neuve 600 euros et 1 semaine au garage... 4 mois plus tard supports pot d échappement cassé... retour en concession et 250 euros de plus de réparations...Consommation d essence énorme 11 litres / 100 kmsBref je les revendu rapidement...Dommage car belle voiture avec beaucoup de charme

9,8 /20

147 1.9 JTD 150 DISTINCTIVE 5P (2006)

Par Malik le 18/09/2021

BonjourC'était ma première et ma dernière alpha , la pire voiture que j'ai acheté, les premiers 6 mois ça va ( petit problème de voyant airbag qui s'allume a cause d'un problème électrique réglé par le garagiste où je l'ai acheté ) mais a l'arrivé de l'hiver c'était la catastrophe , le grand froid l a tué , que des pblm d'après les garages cest du au froid ( elle est garé a l'extérieur )

14,8 /20

147 1.6 TS 120 DISTINCTIVE 5P (2007)

Par JonhC le 12/02/2021

Tout d'abord, je suis toujours aussi fan de la ligne de cette voiture. Elle ne vieillit pas !C'est ma 2e 147.Niveau qualité du véhicule, j'apprécie les qualités routières, ça tient la route en toute circonstance, direction précise et freins efficaces. Le moteur monte bien dans les tours avec une belle sonorité et se révèle très souple en ville.Il faut un peu le cravacher pour les dépassements, et la consommation grimpe... Jusqu'à 10 litres sur trajet autoroutier, avec vent de face et pied un peu lourd... Je descend à 7,5 en trajet mixte.La qualité de finition intérieure ou extérieure est très bonne, les matériaux vieillissent très bien (hormis la pellicule plastique des poignées de porte), sans bruits parasites. Nettement supérieure à ma Giulietta d'ailleurs...Côté défauts, la consommation un peu élevée, le manque d'insonorisation moteur sur route et autoroute, le confort de suspension très relatif (peut être un peu fatiguées) et le diamètre de braquage.J'ai gardé ce véhicule de 2017 à 2020.

18,2 /20

147 (2) 1.9 JTDM 120 DISTINCTIVE 5P (2009)

Par aigledelaroute le 22/01/2021

Propriétaire d'une Alfa 147 JTDm distinctive de 2009 en 3p. Véhicule agréable à regarder et à conduire, direction précise avec une bonne tenue de route. Moteur diesel avec du couple et de très bonne relances, appréciable en montagne. Dommage que la boite soit une 5 vitesses parce que le moteur aurait largement les capacités d'en encaisser une sixième. Rien à voir avec les nouveaux diesel type downsizing. Pénétration dans l'air surprenante dû à sa forme qui est un réel avantage, on ne sent pas les mouvements d'air sur autoroute par exemple.Véhicule particulièrement bien équipé avec clim bi-zone automatique, antibrouillard, limitateur de vitesse, ordinateur de bord, commandes au volant et très bonne sono d'origine. Les vitres arrière ne s'ouvrent pas et pourtant on peut noter la présence de cendriers ce qui rappelle une conception très "à l'italienne "Voiture confortable même à l'arrière où l'espace est plus que correct pour une trois portes. On peut aussi noter une qualité des finitions flatteuse même si certains plastiques comme les poignées de portes vieillissent moyennement bien, les contreportes ont une finition bien meilleure que beaucoup de voitures modernes.La 147 ouvrait un débat sur la sécurité. En effet si on parle du crash test, il n’est vraiment pas au niveau de la concurrence. Notons que la phase 2 et 3 auraient été améliorés dans sa rigidité mais qu’Alfa n’a jamais repassé le test. La mienne est équipée de nombreux airbags notamment latéraux avant et arrière et également dans les sièges. Mais je pense que le point fort est plutôt la sécurité active de la voiture et non passive. La tenue de route, le freinage et la direction sont un vrai atout en cas d’évitement. Voiture avec 4 freins à disques. Comportement ultra rassurant.Coté consommation rien d’alarmant environ 6,3l de moyenne sur routes montagneuses et autoroutes. Cette consommation monte très vite en ville ou la voiture est moins à l’aise. Réel avantage, le réservoir de 60l ce qui fait d’elle une vraie routière.Attention à l'énorme capot et à la carrosserie plutôt fragile dû à sa ligne sans protections plastiques.Pour finir, ce n’est pas propre à la 147 mais à toutes les voitures de cette catégorie, les passages sur les dos d’ânes sont à prendre avec douceur. On ne peut pas se plaindre de la croissance des SUV lorsque l’on voit à quoi ressemble nos routes pleines de bosses.

Voir tous les avis Alfa Romeo 147

Essais Alfa Romeo 147

Voir tous les essais Alfa Romeo 147

Forum Alfa Romeo 147

Aller sur le forum Alfa Romeo 147

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/