À quoi faut-il s’attendre sur les routes pour ce premier week-end des vacances ?

Tous les Français attendent la période estivale avec impatience. Pendant deux mois, les grands axes seront plus chargés qu’habituellement le week-end. Un phénomène qui pourrait prendre plus d’ampleur cette année puisque nous serons nombreux à rester dans l’hexagone. Dans le sens des départs, vendredi et samedi devraient être les journées les plus circulées.

Si les bouchons peuvent vous agacer, une panne sur l’autoroute est plus handicapante. Sachez que la batterie est la première cause de dépannage pendant l’été. Si le délai le permet, faites vérifier le système de charge, le refroidissement de votre moteur, ainsi que la climatisation.

Vendredi 3 juillet :

Dans le sens des départs, la circulation sera dense sur les routes desservant le quart Nord-Est, la côte atlantique, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le pourtour méditerranéen. En Île-de-France, dès la fin de la matinée, le trafic sera très dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6, où les premiers ralentissements seront à prévoir. En milieu d’après-midi, l’augmentation des trafics sur les autoroutes A10 et A6, conjuguée aux trajets pendulaires, pourrait entraîner des difficultés de circulation persistantes jusqu’en fin de soirée. Par ailleurs, l’autoroute A13 devrait connaître des ralentissements dès le milieu de l’après-midi. Dans le sens des retours, les usagers seront nombreux dans le Nord et le Grand-Ouest dès le début de l’après-midi et jusqu’en début de soirée.

Samedi 4 juillet :

Dans le sens des départs, la fréquentation des axes bordant la côte atlantique, ceux desservant la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Arc méditerranéen sera importante du début de la matinée jusqu’en fin d’après-midi. En Île-de-France, des ralentissements devraient apparaître relativement tôt dans la matinée notamment sur l’autoroute A10 et dans une moindre mesure sur l’autoroute A6. En milieu de matinée, l’augmentation des traficssur ces autoroutes, renforceront ces difficultés qui pourraient perdurer jusqu’en milieu d’après-midi. L’autoroute A13 devrait également être très sollicitée dès le milieu de la matinée. Ces difficultés devraient se prolonger jusqu’en milieu d’après-midi.

Dimanche 5 juillet :

Dans le sens des départs, la région Auvergne-Rhône-Alpes devrait concentrer les principales congestions, du milieu de l’après-midi et jusqu’en début de soirée. Dans le sens des retours, en Île-de-France, sur les autoroutes A10 et A6, des difficultés de circulation relativement importantes devraient être enregistrées entre le milieu de l’après-midi et la fin de soirée. L’autoroute A13 devrait également être encombrée dès le milieu d’après-midi et jusque tard dans la soirée.

Les conseils de Bison Futé pour la période du vendredi 3 au dimanche 5 juillet

Dans le sens des départs

Vendredi 3 juillet :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 10h ou après 23h

Évitez l’autoroute A31, entre Beaune et le Luxembourg, de 16h à 19h

Évitez l’autoroute A36, entre Besançon et l’Allemagne, de 16h à 19h

Évitez l’autoroute A10, entre Poitiers et Bordeaux, de 11h à 19h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 12h à 20h, et entre Orange et Marseille, de 15h à 20h

Évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Béziers, de 15h à 18h

Évitez l’autoroute A40, entre Mâcon et Passy, de 16h à 20h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 8h à 18h

Samedi 4 juillet :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 5h ou après 16h

Évitez la route nationale N42, entre la jonction avec l’A26 et Boulogne-sur-Mer, de 13h à 17h

Évitez l’autoroute A11, entre Angers et Nantes, de 12h à 14h

Évitez la route nationale N165, entre Nantes et Quimper, de 11h à 13h

Évitez l’autoroute A10, entre Paris et Orléans, de 9h à 11h, entre Orléans et Tours, de 11h à 13h, et entre Poitiers et Bordeaux, de 11h à 16h

Évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 10h à 17h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 9h à 16h

Évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Béziers, de 11h à 15h

Dimanche 5 juillet :

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 11h à 20h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 10h à 18h

Évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 12h à 20h

Dans le sens des retours

Vendredi 3 juillet :

Évitez l’autoroute A22, entre la Belgique et Lille, de 14h à 18h

Évitez l’autoroute A1, entre Lille et Paris, de 15h à 19h

Évitez l’autoroute A2, entre la Belgique et la jonction avec l’autoroute A1, de 13h à 19h

Évitez l’autoroute A21, entre Lens et Denain, de 17h à 19h

Évitez l’autoroute A83, entre Niort et Nantes, de 15h à 18h

Évitez la route nationale N165, entre Nantes et Quimper, de 16h à 19h

Dimanche 5 juillet :