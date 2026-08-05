Si le week-end dernier s’est soldé par une journée classée noire en raison du traditionnel chassé-croisé, celui qui s’annonce présentera son lot de difficultés. Toutefois, une seule journée sera classée rouge tandis que le réseau sera plus fluide vendredi, dimanche et lundi.

Même si les températures sont prévues à la baisse, votre auto sera soumise à rude épreuve. Avant de partir, vérifiez les niveaux (huile, refroidissement, liquide de frein) et ajustez la pression de vos pneus.

Vendredi 7 août :

Dans le sens des départs, la circulation sera globalement fluide sur la majorité du territoire, mais des difficultés sont attendues dans le Nord, le Grand-Ouest et en Auvergne-Rhône-Alpes, où les premiers vacanciers quitteront les grandes agglomérations.

Dans le sens des retours, les usagers seront particulièrement nombreux sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’Arc méditerranéen.

Samedi 8 août :

Dans le sens des départs, la circulation s’annonce très difficile sur l’ensemble du réseau. Les départs massifs généreront des bouchons notamment vers les zones côtières (Atlantique, Méditerranée) et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les difficultés devraient débuter en début de matinée et persister jusqu’en début de soirée. En Île-de-France, les autoroutes A6 et A10 connaîtront une circulation dense et des premiers ralentissements dès le début de matinée. Le trafic s’intensifiera graduellement et atteindra son pic en fin de matinée. Les difficultés diminueront ensuite progressivement, et la situation devrait revenir à la normale en milieu d’après-midi, marquant la fin des perturbations liées aux départs.

Dans le sens des retours, un afflux massif de véhicules en provenance des zones touristiques est attendu. Les retours depuis la côte atlantique, l’Arc méditerranéen et la région Auvergne-Rhône-Alpes provoqueront des bouchons sur ces régions dès le milieu de la matinée. En Île-de-France, les retours occasionneront des congestions, essentiellement sur l’autoroute A10, qui pourraient être enregistrées entre le milieu de l’après-midi et le début de soirée.

Dimanche 9 août :

Dans le sens des départs, les perturbations concerneront principalement le Sud-Ouest et la région Auvergne-Rhône-Alpes, où le trafic restera dense en direction des stations balnéaires et des sites touristiques.

Dans le sens des retours, des ralentissements subsisteront en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’Arc méditerranéen, où le trafic restera soutenu dès le début de la journée.

Lundi 10 août :

Dans le sens des départs, la circulation sera fluide dans la plupart des régions, à l’exception du Nord et du Grand-Ouest, où des ralentissements seront encore attendus.

Dans le sens des retours, la circulation sera localement perturbée sur l’Arc méditerranéen, depuis le début de la matinée et ce jusqu’en début de soirée.

Les conseils de Bison Futé pour la période du vendredi 7 au lundi 10 août

Dans le sens des départs

Vendredi 7 août :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 16h ou après 18h

Évitez l’autoroute A1, entre Paris et Lille, de 16h à 18h

Évitez l’autoroute A1, entre Paris et Lille, de 16h à 18h Évitez la route nationale N12, entre Rennes et Brest, de 16h à 19h

Évitez la route nationale N24, entre Rennes et Lorient, de 15h à 18h

Évitez la route nationale N165, entre Nantes et Quimper, de 11h à 20h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange de 11h à 18h

Évitez l’autoroute A40, entre Mâcon et Passy, de 12h à 19h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 10h à 16h

Samedi 8 août :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 5h ou après 15h

Évitez la route nationale N165, entre Nantes et Quimper, de 12h à 19h

Évitez l’autoroute A10, entre Poitiers et Bordeaux, de 11h à 19h

Évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 11h à 13h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange de 8h à 16h, et entre Orange et Marseille, de 14h à 19h

Évitez l’autoroute A9, entre Orange et Montpellier, de 10h à 16h, entre Montpellier et Narbonne, de 12h à 17h, et entre Narbonne et l’Espagne de 9h à 13h

Évitez l’autoroute A71, entre Orléans et Clermont-Ferrand, de 8h à 10h, et entre Bourges et Clermont-Ferrand, de 10h à 12h

Évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Béziers, de 11h à 13h

Évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 10h à 16h

Évitez l’autoroute A40, entre Mâcon et Passy, de 12h à 18h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 10h à 15h

Dimanche 9 août :

Évitez l’autoroute A10, entre Poitiers et Bordeaux, de 11h à 18h

Évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 10h à 18h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 10h à 19h

Évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Béziers, de 7h à 11h

Évitez l’autoroute A40, entre Mâcon et Passy, de 12h à 20h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 10h à 16h

Évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 11h à 14h

Lundi 10 août :

Évitez l’autoroute A25, entre Lille et Dunkerque, de 11h à 14h

Évitez la route nationale N42, entre la jonction avec l’A26 et Boulogne-sur-Mer, de 10h à 19h

Évitez la route nationale N165, entre Nantes et Quimper, de 11h à 17h

Dans le sens des retours

Vendredi 7 août :

Évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Narbonne, de 11h à 20h, et entre Montpellier et Orange, de 13h à 19h

Évitez l’autoroute A8, entre Le Luc et la jonction avec l’A7, de 16h à 20h

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 11h à 17h, et entre Orange et Lyon, de 14h à 20h

Évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 10h à 15h

Évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 12h à 18h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 9h à 22h

Évitez l’autoroute A40, entre Passy et Mâcon, de 15h à 18h

Samedi 8 août :

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 12h ou après 19h

Évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 11h à 16h

Évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Narbonne, de 9h à 12h, entre Narbonne et Nîmes, de 11h à 18h, et entre Nîmes et Orange, de 12h à 15h

Évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Le Luc, de 12h à 18h, et entre Le Luc et la jonction avec l’A7, de 11h à 13h

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 10h à 15h, et entre Orange et Lyon, de 12h à 15h

Évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 11h à 19h

Évitez l’autoroute A20, entre Montauban et Brive-la-Gaillarde, de 12h à 16h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 11h à 23h

Dimanche 9 août :

Évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Orange, de 11h à 14h

Évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Le Luc, de 11h à 13h

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 10h à 13h, et entre Orange et Lyon, de 10h à 19h

Évitez l’autoroute A6, entre Lyon et Beaune, de 10h à 18h

Évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 12h à 14h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 10h à 23h

Lundi 10 août :