De nouveau un week-end très chargé sur les routes de France
Les bulletins se suivent et se ressemblent, ou presque. Une fois encore, les vacanciers verront rouge sur les routes de France, avec un pic prévu samedi tant dans le sens des départs que des retours.
Si le week-end dernier s’est soldé par une journée classée noire en raison du traditionnel chassé-croisé, celui qui s’annonce présentera son lot de difficultés. Toutefois, une seule journée sera classée rouge tandis que le réseau sera plus fluide vendredi, dimanche et lundi.
Même si les températures sont prévues à la baisse, votre auto sera soumise à rude épreuve. Avant de partir, vérifiez les niveaux (huile, refroidissement, liquide de frein) et ajustez la pression de vos pneus.
Vendredi 7 août :
Dans le sens des départs, la circulation sera globalement fluide sur la majorité du territoire, mais des difficultés sont attendues dans le Nord, le Grand-Ouest et en Auvergne-Rhône-Alpes, où les premiers vacanciers quitteront les grandes agglomérations.
Dans le sens des retours, les usagers seront particulièrement nombreux sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’Arc méditerranéen.
Samedi 8 août :
Dans le sens des départs, la circulation s’annonce très difficile sur l’ensemble du réseau. Les départs massifs généreront des bouchons notamment vers les zones côtières (Atlantique, Méditerranée) et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les difficultés devraient débuter en début de matinée et persister jusqu’en début de soirée. En Île-de-France, les autoroutes A6 et A10 connaîtront une circulation dense et des premiers ralentissements dès le début de matinée. Le trafic s’intensifiera graduellement et atteindra son pic en fin de matinée. Les difficultés diminueront ensuite progressivement, et la situation devrait revenir à la normale en milieu d’après-midi, marquant la fin des perturbations liées aux départs.
Dans le sens des retours, un afflux massif de véhicules en provenance des zones touristiques est attendu. Les retours depuis la côte atlantique, l’Arc méditerranéen et la région Auvergne-Rhône-Alpes provoqueront des bouchons sur ces régions dès le milieu de la matinée. En Île-de-France, les retours occasionneront des congestions, essentiellement sur l’autoroute A10, qui pourraient être enregistrées entre le milieu de l’après-midi et le début de soirée.
Dimanche 9 août :
Dans le sens des départs, les perturbations concerneront principalement le Sud-Ouest et la région Auvergne-Rhône-Alpes, où le trafic restera dense en direction des stations balnéaires et des sites touristiques.
Dans le sens des retours, des ralentissements subsisteront en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’Arc méditerranéen, où le trafic restera soutenu dès le début de la journée.
Lundi 10 août :
Dans le sens des départs, la circulation sera fluide dans la plupart des régions, à l’exception du Nord et du Grand-Ouest, où des ralentissements seront encore attendus.
Dans le sens des retours, la circulation sera localement perturbée sur l’Arc méditerranéen, depuis le début de la matinée et ce jusqu’en début de soirée.
Les conseils de Bison Futé pour la période du vendredi 7 au lundi 10 août
Dans le sens des départs
Vendredi 7 août :
- Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 16h ou après 18h
Évitez l’autoroute A1, entre Paris et Lille, de 16h à 18h
- Évitez la route nationale N12, entre Rennes et Brest, de 16h à 19h
- Évitez la route nationale N24, entre Rennes et Lorient, de 15h à 18h
- Évitez la route nationale N165, entre Nantes et Quimper, de 11h à 20h
- Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange de 11h à 18h
- Évitez l’autoroute A40, entre Mâcon et Passy, de 12h à 19h
- Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 10h à 16h
Samedi 8 août :
- Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 5h ou après 15h
- Évitez la route nationale N165, entre Nantes et Quimper, de 12h à 19h
- Évitez l’autoroute A10, entre Poitiers et Bordeaux, de 11h à 19h
- Évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 11h à 13h
- Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange de 8h à 16h, et entre Orange et Marseille, de 14h à 19h
- Évitez l’autoroute A9, entre Orange et Montpellier, de 10h à 16h, entre Montpellier et Narbonne, de 12h à 17h, et entre Narbonne et l’Espagne de 9h à 13h
- Évitez l’autoroute A71, entre Orléans et Clermont-Ferrand, de 8h à 10h, et entre Bourges et Clermont-Ferrand, de 10h à 12h
- Évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Béziers, de 11h à 13h
- Évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 10h à 16h
- Évitez l’autoroute A40, entre Mâcon et Passy, de 12h à 18h
- Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 10h à 15h
Dimanche 9 août :
- Évitez l’autoroute A10, entre Poitiers et Bordeaux, de 11h à 18h
- Évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 10h à 18h
- Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 10h à 19h
- Évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Béziers, de 7h à 11h
- Évitez l’autoroute A40, entre Mâcon et Passy, de 12h à 20h
- Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 10h à 16h
- Évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 11h à 14h
Lundi 10 août :
- Évitez l’autoroute A25, entre Lille et Dunkerque, de 11h à 14h
- Évitez la route nationale N42, entre la jonction avec l’A26 et Boulogne-sur-Mer, de 10h à 19h
- Évitez la route nationale N165, entre Nantes et Quimper, de 11h à 17h
Dans le sens des retours
Vendredi 7 août :
- Évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Narbonne, de 11h à 20h, et entre Montpellier et Orange, de 13h à 19h
- Évitez l’autoroute A8, entre Le Luc et la jonction avec l’A7, de 16h à 20h
- Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 11h à 17h, et entre Orange et Lyon, de 14h à 20h
- Évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 10h à 15h
- Évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 12h à 18h
- Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 9h à 22h
- Évitez l’autoroute A40, entre Passy et Mâcon, de 15h à 18h
Samedi 8 août :
- Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 12h ou après 19h
- Évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 11h à 16h
- Évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Narbonne, de 9h à 12h, entre Narbonne et Nîmes, de 11h à 18h, et entre Nîmes et Orange, de 12h à 15h
- Évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Le Luc, de 12h à 18h, et entre Le Luc et la jonction avec l’A7, de 11h à 13h
- Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 10h à 15h, et entre Orange et Lyon, de 12h à 15h
- Évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 11h à 19h
- Évitez l’autoroute A20, entre Montauban et Brive-la-Gaillarde, de 12h à 16h
- Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 11h à 23h
Dimanche 9 août :
- Évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Orange, de 11h à 14h
- Évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Le Luc, de 11h à 13h
- Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 10h à 13h, et entre Orange et Lyon, de 10h à 19h
- Évitez l’autoroute A6, entre Lyon et Beaune, de 10h à 18h
- Évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 12h à 14h
- Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 10h à 23h
Lundi 10 août :
- Évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Orange, de 10h à 18h
- Évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Le Luc, de 7h à 19h
- Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 8h à 14h
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