D’où vient l’expression « chassé-croisé » ?

Tous les ans, les juillettistes et les aoûtiens se croisent sur les routes du territoire occasionnant très souvent de gros bouchons. En toute logique, le cru 2026 n’échappe pas à la règle puisque les prévisions classent samedi en noir. Pour ce week-end particulier, Bison Futé et les médias évoquent le fameux chassé-croisé. Mais, au fait, d’où vient cette expression ?

Elle est apparue au début du XIXe siècle et tire ses origines du monde de la danse. Dans les bals ou les salons de l’époque, le chassé-croisé était une figure. Le dictionnaire de l’Académie française le définit ainsi : « Pas où le cavalier et sa cavalière se croisent en faisant l’un un chassé à droite, l’autre à gauche. »

Par extension, cela peut aussi s’employer pour d’autres usages. Toujours selon le dictionnaire de l’Académie française : « Se dit de deux personnes qui échangent leurs places, leurs emplois », ou « mouvement en sens inverse de deux personnes qui se cherchent sans se trouver ».

Bison Futé en service depuis 1975

Bison Futé se réfère à un pas de danse pour nommer un phénomène routier. On doit donc principalement cette nouvelle utilisation du chassé-croisé à la petite mascotte. Il faut revenir en 1968 lorsqu’est créé le Centre national d’information routière, un service qui a pour but de recueillir, d’analyser et de diffuser l’information.

Mais tout s’accélère à partir du samedi 2 août 1975, en raison de bouchons monstres d’environ 600 km en France et en Espagne. C’est ainsi qu’est né Bison Futé en 1976 afin de communiquer sur l’état de la circulation.