Entre la canicule et les bouchons monstres, préparez-vous à souffrir ce week-end sur la route des vacances

Vendredi et samedi prochain, le territoire oscillera entre le rouge et le noir. En langage Bison Futé, cela signifie que la circulation sera « très difficile » et « extrêmement difficile ».

Cette prévision n’est pas une surprise puisque, chaque année, le traditionnel chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens se solde par de très nombreux bouchons. Si la vague de chaleur que nous connaissons actuellement ne doit pas durer, les températures resteront élevées et mettront à rude épreuve nos nerfs et les mécaniques.

C’est pour cela qu’une révision est indispensable avant les départs en vacances. Sachez par exemple que la batterie est la première source de panne durant la période estivale. Vérifier la pression des pneus et les niveaux coule de source, de même que la climatisation afin d’éviter que votre auto ne se transforme en four.

Vendredi 31 juillet : un début de week-end qui s'annonce très difficile

Dans le sens des départs, les automobilistes seront très nombreux sur les axes desservant la côte normande, la façade atlantique, et le quart Sud-Est. Ces difficultés devraient s’étaler depuis la fin de la matinée jusqu’en milieu de soirée. En Île-de-France, les flux attendus aux différentes barrières de péages en direction du Sud et du Grand-Ouest de la France seront très importants. Ces départs seront étalés entre le début de la matinée le vendredi et la fin de matinée le samedi. Dans le sens des retours, le Sud-Ouest et l’Arc méditerranéen devraient concentrer les plus importantes congestions de la journée, du début de la matinée, jusqu’en début de soirée.

Samedi 1er août : la pire journée de l'année

Dans le sens des départs, la journée est classée noire. La circulation sera très soutenue sur l’ensemble des grands axes du territoire, à l’instar de ceux desservant la côte atlantique, le Sud-Ouest, le centre de l’Hexagone, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Arc méditerranéen. Les difficultés devraient commencer très tôt dans la matinée et se terminer en début de soirée. En Île-de-France, la circulation restera très dense pendant la nuit. En début de matinée, le trafic sur les autoroutes A6 et A10 s’intensifiera nettement pour atteindre son maximum en fin de matinée. Il devrait ensuite diminuer progressivement et se terminer en milieu d’après-midi. Dans le sens des retours, à partir du milieu de la matinée, les flux de circulation seront importants sur la côte atlantique, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Arc méditerranéen. Les ralentissements devraient perdurer jusqu’en fin d’après-midi. En Île-de-France, de nombreux retours devraient être enregistrés entre le milieu de l’après-midi et le début de soirée, essentiellement sur l’autoroute A10.

Dimanche 2 août : davantage de répit

Dans les sens des départs, les principales congestions seront attendues dans le Sud-Ouest et la région Auvergne-Rhône-Alpes, entre le début de l’après-midi et le début de la soirée. Dans le sens des retours, les routes desservant le pourtour méditerranéen seront les plus fréquentées de cette journée.

Lundi 3 août : pas encore un jour habituel

Dans le sens des départs, les axes du quart Sud-Est et de la côte atlantique seront très sollicités, du début de la matinée jusqu’en milieu de soirée. En Île-de-France, la circulation sera encore très dense dans le sens des départs et des difficultés de circulation devraient apparaître entre le début de la matinée et le début de l’après-midi notamment sur les autoroutes A6 et A10.

Les conseils de Bison Futé pour la période du vendredi 31 juillet au lundi 3 août 2026

Dans le sens des départs

Vendredi 31 juillet :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 6h

Évitez l’autoroute A13, entre Paris et Rouen, de 16h à 19h, et entre Rouen et Caen, de 16h à 20h

Évitez l’autoroute A10, entre Paris et Orléans, de 12h à 15h, et entre Poitiers et Bordeaux, de 13h à 20h

Évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 13h à 17h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange de 13h à 20h, et entre Orange et Marseille, de 16h à 19h

Évitez l’autoroute A8, entre la jonction avec l’A7 et le Luc, de 16h à 20h, et entre Le Luc et l’Italie, de 15h à 18h

Évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 15h à 17h, et entre Narbonne et l’Espagne de 10h à 21h

Évitez l’autoroute A71, entre Orléans et Bourges, de 12h à 17h, et entre Bourges et Clermont-Ferrand de 16h à 18h

Évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Béziers, de 15h à 18h

Évitez l’autoroute A62, entre Montauban et Toulouse, de 15h à 19h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 12h à 18h

Samedi 1er août :

Quittez ou traversez l’Île-de-France après 15h

Évitez l’autoroute A11, entre Le Mans et Angers, de 11h à 16h

Évitez la route nationale N165, entre Nantes et Quimper, de 13h à 18h

Évitez l’autoroute A10, entre Paris et Orléans, de 5h à 7h, entre Orléans et Poitiers, de 11h à 16h, et entre Poitiers et Bordeaux, de 9h à 20h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange de 5h à 15h, et entre Orange et Marseille, de 14h à 19h

Évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 9h à 18h, et entre Narbonne et l’Espagne, de 12h à 17h

Évitez l’autoroute A71, entre Orléans et Bourges, de 6h à 10h, et entre Bourges et Clermont-Ferrand, de 9h à 16h

Évitez l’autoroute A20, entre Limoges et Montauban, de 11h à 16h

Évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 10h à 14h

Évitez l’autoroute A40, entre Mâcon et Passy, de 12h à 18h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 8h à 20h

Évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 13h à 18h

Dimanche 2 août :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 5h ou après 16h

Évitez la route nationale N165, entre Nantes et Quimper, de 12h à 18h

Évitez l’autoroute A10, entre Poitiers et Bordeaux, de 10h à 20h

Évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 11h à 18h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 10h à 18h

Évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Béziers, de 10h à 15h

Évitez l’autoroute A40, entre Mâcon et Passy, de 11h à 13h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 10h à 19h

Lundi 3 août :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 9h ou après 15h

Évitez la route nationale N165, entre Nantes et Quimper, de 11h à 19h

Évitez l’autoroute A10, entre Poitiers et Bordeaux, de 10h à 19h

Évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 11h à 19h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange de 9h à 20h, et entre Orange et Marseille, de 11h à 21h

Évitez l’autoroute A8, entre la jonction avec l’A7 et l’Italie, de 11h à 20h

Évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Béziers, de 11h à 17h

Évitez l’autoroute A40, entre Mâcon et Passy, de 11h à 18h

Dans le sens des retours

Vendredi 31 juillet :

Évitez l’autoroute A63, entre Bayonne et Bordeaux, de 11h à 15h

Évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 10h à 20h

Évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Narbonne, de 12h à 20h, et entre Narbonne et Nîmes, de 9h à 16h

Évitez l’autoroute A54 et la route nationale N113, entre Salon-de-Provence et Nîmes, de 9h à 19h

Évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Le Luc, de 16h à 20h

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 13h à 19h

Samedi 1er août :

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 13h ou après 19h

Évitez l’autoroute A83, entre Niort et Nantes, de 11h à 16h

Évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Orléans, de 10h à 17h, et entre Orléans et Paris, de 13h à 19h

Évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Narbonne, de 10h à 17h, entre Narbonne et Montpellier, de 12h à 16h, et entre Montpellier et Orange, de 11h à 17h

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 10h à 16h, et entre Orange et Lyon, de 10h à 19h

Évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 11h à 16h

Évitez l’autoroute A71, entre Clermont-Ferrand et Bourges, de 11h à 17h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 11h à 22h

Dimanche 2 août :