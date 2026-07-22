Préparez-vous à des cauchemars si vous empruntez régulièrement l’autoroute A13
À partir du 16 novembre prochain auront lieu des travaux de confortement du tunnel de Saint-Cloud sur l’autoroute A13. Cette fermeture partielle durera plusieurs mois et deviendra le véritable casse-tête des 80 000 automobilistes qui l’empruntent chaque jour.
Les usagers franciliens de l’A13 (axe Paris-Caen) s’en souviennent encore. Il y a deux ans, une large fissure avait été repérée sur la chaussée, provoquant la fermeture totale de l’axe dans les deux sens. Résultat : d’énormes difficultés de circulation et des bouchons bien supérieurs à la moyenne.
C’est officiel, c’est reparti pour un tour : « Près de 100 ans après sa construction, le tube Nord du tunnel de Saint-Cloud nécessite la réalisation de travaux de confortement afin de lui garantir une plus grande sécurité. Ces travaux nécessitent la fermeture du tube Nord (sens Paris-province) du 16 novembre 2026 jusqu’à la fin du mois d’août 2027. Le tube Sud (sens province-Paris) n’est pas concerné et restera ouvert à la circulation. »
Selon le préfet d’Île-de-France et de Paris, les « fragilités » du tube Nord rendaient les travaux « inéluctables » dans les cinq années à venir. L’État, à travers la Direction des routes d’Île-de-France (DiRIF), a souhaité engager ce chantier avant le futur passage de la ligne 15 Ouest du Grand Paris Express sous l’autoroute, au niveau du tunnel.
Deux déviations principales
La DiRIF recommande aux usagers de recourir aux transports en commun ou au covoiturage, ou bien, dans la mesure du possible, de décaler leurs horaires. Deux itinéraires permettront de rejoindre l’ouest francilien depuis le boulevard périphérique :
- Via la RD910 puis la RN118, avec des possibilités de rejoindre l’A86, la RN12 puis l’A12 et l’A13 plus à l’ouest
- Via la RN13 puis l’A14, permettant de rejoindre l’A13 plus à l’ouest.
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