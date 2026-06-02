Faire réviser son auto avant les départs en vacances, ce sera bientôt trop tard !

Face aux crises mondiales et à l’inflation, les Français vont privilégier l’hexagone plutôt que de partir à l’étranger. Le train n’étant pas toujours adapté, la voiture reste le meilleur moyen pour voyager.

Pour les voitures qui roulent peu ou qui n’effectuent que rarement des longues traversées, le moment peut être délicat, d’autant plus que le trafic risque d’être chargé sur les routes de France. Bouchons et fortes chaleurs sont clairement les ennemis de la mécanique.

Une petite révision s’impose-t-elle ? Certainement. Est-il trop tard ? Pas encore, mais il ne faut guère tarder. Les plannings des garages se remplissent à vitesse grand V en ce moment. Il n’est pas rare de devoir attendre deux, voire trois semaines, avant que votre voiture ne soit prise en charge.

Si des réparations sont à réaliser, il sera plus difficile de négocier un rendez-vous « entre deux ». En revanche, c’est plus facile pour une révision simple. Elle permettra au professionnel d’effectuer une vidange avec le remplacement des filtres, un contrôle du système de refroidissement, du freinage et du circuit de charge, de contrôler l’état et la pression des pneus, et de vérifier qu’aucune fuite ne vienne gâcher vos vacances.

Batterie : le maillon faible de l’été

À noter par ailleurs que les centres auto (Norauto, Feu Vert, Midas) sont particulièrement rompus à ce type d’exercice. Ils sont aussi bien placés concernant les tarifs des pneumatiques, proposent régulièrement des remises (recharge de climatisation par exemple) et peuvent prendre en charge votre auto plus rapidement.

Un élément insoupçonné est à surveiller de près, la batterie. « On sait qu’à partir de 35° annoncés, ça va être une hécatombe côté batterie ». Voici ce qu’en disent les dépanneurs, bien placés concernant les typologies de panne. Malgré les idées reçues, les batteries supportent moins bien les hautes températures. Lorsque votre batterie vous lâche l’hiver, c’est souvent dû aux chaleurs de l’été qui l’ont fragilisée.

Que faire soi-même ?

Si, par malchance, vous ne réussissez pas à obtenir un rendez-vous à temps, il est possible de vérifier soi-même plusieurs éléments. En premier lieu, les niveaux qu’il est possible d’inspecter en quelques minutes seulement. Sur ce point, nous vous invitons à visionner notre vidéo tutorielle sur le sujet.

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Deuxième point, l’éclairage. S’il est plus facile de le vérifier à deux, vous pouvez placer votre voiture contre un mur le soir pour vous assurer du bon fonctionnement des feux de stop. N’oubliez pas ceux de la plaque d’immatriculation.

Quel est le seul élément qui vous relie à la route ? Le pneumatique. Pour s’assurer qu’il peut encore prendre la route, des témoins d’usure sont disposés à différents endroits dans les creux de la bande de roulement. Les flancs ne doivent pas être craquelés ni présenter de hernie. Enfin, leur pression doit être conforme à ce que préconise le constructeur, sans oublier la roue de secours.

Si la météo est plutôt clémente en période estivale, personne n’est à l’abri d’une grosse averse. C’est généralement à ce moment, donc trop tard, que l’on s’aperçoit du mauvais état de ses balais d’essuie-glace. Souplesse du caoutchouc, absence de partie effilochée, ils sont à remplacer régulièrement pour éviter ces phénomènes.