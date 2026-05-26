Une partie de la France est en période de canicule puisque vingt départements sont placés en vigilance jaune. Si notre corps lutte davantage pour parer à ces fortes chaleurs, nos voitures souffrent également.

Malgré les idées reçues, la période hivernale n’est pas la plus rude pour nos autos, notamment pour la batterie de démarrage. Elle est la source de panne la plus courante en période estivale. Sur ce point, les dépanneurs sont formels : « On sait qu’à partir de 35° annoncés, ça va être une hécatombe côté batteries ».

L’année dernière, l’Union des assisteurs a fait un constat sans équivoque : « Fin juin, une vague de chaleur de dix jours a provoqué une hausse record de 16 % des dépannages, notamment pour pannes de batteries ». Sur la période de juin à début juillet 2025, l’activité dépannage a augmenté de 30 %.

Pourquoi la batterie est-elle sensible à la chaleur ? Une température de 20° est idéale pour son bon fonctionnement. Mais lorsque le thermomètre indique 30°, cela devient plus compliqué, d’autant qu’il fait encore plus chaud sous le capot moteur.

Dans les faits, la réactivité chimique double par palier de 10° supplémentaires avec pour conséquence des facteurs dommageables tels que la formation de corrosion dans le réseau. Ce phénomène entraîne également la décomposition de l’alliage de plomb à l’intérieur de la batterie. Résultat, la conduction est moins bonne, ce qui ne permet plus le démarrage de votre auto. À savoir que lorsque votre batterie vous lâche en hiver, c’est souvent dû aux chaleurs de l’été qui l’ont fragilisée.

Une petite révision vaut mieux qu’une panne

Vous voici prévenu, faire vérifier votre batterie de démarrage, et son circuit de charge, auprès d’un professionnel est vivement recommandé. Si la forte hausse des températures de cette semaine peut nous surprendre, prendre rendez-vous auprès d’un spécialiste le plus rapidement possible est vivement conseillé, d’autant que les délais s’allongent fortement pendant les mois de mai et juin.

Dans le même temps, il serait dommage de faire l’impasse sur le système de refroidissement, incontournable pour préserver votre moteur. Le circuit ne doit présenter aucune fuite, le moto ventilateur a pour mission de se mettre en route lorsque votre moteur atteint environ 90°, et le liquide de refroidissement est à remplacer tous les quatre ans environ.