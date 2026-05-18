Ceux qui s’intéressent de près à l’automobile en ont sans doute déjà entendu parler. Le gonflage des pneumatiques à l’azote aurait des vertus, mais lesquelles ?

Vous ne le savez peut-être pas, mais il est possible de mettre autre chose que simplement de l’air dans vos pneus. Les différents garages ou centres autos (Euromaster, Vulco, Norauto…) proposent comme alternative l’azote (N). Contrairement à l’oxygène que nous respirons qui est composé d’un peu plus de 78 % d’azote, l’azote est un air sec entièrement dépourvu d’oxygène. Le « N » est alors plus « passif » et surtout plus stable.

Cela signifie qu’il ne varie pas en fonction de la température. Lors des fortes chaleurs, ou lorsque l’on roule sur autoroute, la pression du pneumatique reste alors stable. D’ordinaire, cette pression augmente de 0,07 bar tous les 12 degrés environ. C’est pour cette raison qu’il est recommandé de vérifier la pression de ses pneus à froid, avant d’avoir roulé.

Cette stabilité est un avantage certain dans le monde l’aéronautique ou encore pour les gros engins d’exploitation minière par exemple. Mais qu’en est-il pour l’automobile ?

Ce gaz inerte est un avantage en compétition, pour lequel la pression est une donnée capitale dans le comportement de l’auto et la durée de vie du pneumatique. À l’inverse, il n’apporte rien en tenue de route ou en économie de carburant sur un véhicule de tourisme. Du fait de ses propriétés, il limite les déperditions et conserve en théorie la pression adéquate plus longtemps. En revanche, il ne sera d’aucune utilité en cas de fuite d’une valve ou au niveau du talon du pneu.

De l’air depuis 1887

Gonfler ses pneumatiques à l’azote ne présente aucun avantage manifeste. De plus, ce service est payant, de l’ordre de 12 à 15 euros pour quatre enveloppes. À noter également que si vous refaites la pression avec de l’air, les propriétés de l’azote se trouveront amoindries.

Depuis l’invention de la roue sur chambre à air en 1887 par un certain John Boyd Dunlop, l’air que l’on respire a toujours été adapté aux pneumatiques, et cela n’est pas près de changer.

Peu importe votre choix, il est impératif de suivre les recommandations du constructeur. Vous retrouverez les pressions adéquates (évolutives selon la charge notamment) dans le carnet de bord et généralement sur la portière conducteur ou le montant. Dans l’idéal, les pressions sont à vérifier toutes les deux semaines, sans oublier la roue de secours.