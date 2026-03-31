Michelin rappelle des lots de pneus qui risquent de se dégonfler : êtes-vous concerné ?

Les rappels sont très courants dans l’industrie automobile. Rares sont les modèles des constructeurs à échapper à ce type de campagne durant sa carrière. Dernièrement, Renault a rappelé ses Austral et Espace, le duo de Renault 5 et 4 y a eu droit également, et BMW a lancé deux campagnes en moins d’un mois. Il s’agit régulièrement d’une pièce provenant d’un équipementier qui fait défaut.

En revanche, il y a un équipementier qui fait rarement parler de lui, le manufacturier de pneus. C’est pourtant le cas ici puisque Michelin a indiqué, le 27 mars dernier auprès du site du gouvernement (rappel.conso.gouv.fr), rappeler certains de ses pneumatiques.

Il s’agit d’un modèle assez répandu, le Michelin Primacy 5 Energy dans la dimension 205/60 R16 92H. Les enveloppes faisant l’objet de ce rappel ont été fabriquées entre le 19 et le 30 janvier 2026.

Comment les reconnaître ? C’est simple et l’opération ne prend que quelques secondes. Sur le flanc du pneu, il est inscrit la semaine et l’année de fabrication. Les pneus incriminés affichent la mention DOT 0326 et 0426.

Quel est le problème ?

Michelin justifie le rappel de son Primacy 5 Energy car « l’épaisseur résiduelle de la doublure intérieure, qui contribue à l’étanchéité à l’air, est insuffisante. Cela peut entraîner une perte de pression anormale et lente, affectant potentiellement la stabilité de la voiture et entraînant un risque de blessures. »

Visiblement, aucun risque d’éclatement n’est à craindre. En revanche, il est impératif de savoir au plus tôt sur sa voiture si elle en est équipée. Dans ce cas, vérifiez avant toute chose la bonne pression de chaque pneu. Ensuite, contacter votre revendeur pour qu’il puisse les remplacer. Si vous ne connaissez pas l’historique ou la provenance de vos pneumatiques, adressez-vous à votre concessionnaire ou au réseau Euromaster qui appartient à Michelin.