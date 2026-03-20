Ce n’est vraiment pas de chance si vous êtes concernés par ce rappel sur les Renault 5 et 4

Clairement, la Renault 5 a trouvé son public. Depuis le début de l’année, elle se classe en sixième position des meilleures ventes en France (6 592 exemplaires écoulés) avec 2,9 % de part de marché. Ce chiffre est équivalent à celui de la Dacia Sandero ! A contrario, la Renault 4 séduit moins, elle se place en 34e position et n’a trouvé que 1 642 preneurs.

Certains de ces propriétaires vont recevoir une invitation dans leur boîte aux lettres afin de venir se présenter chez leur concessionnaire. Renault n’a eu d’autre choix que de lancer un rappel suite à un défaut relevé sur la batterie, plus exactement sur la fabrication d’une cellule.

Cette dernière peut engendrer une dégradation de son autonomie, une impossibilité de la charger, suivi du message « Charge batterie impossible ». Surtout, un court-circuit peut engendrer un emballement thermique et un début d’incendie!

L’intervention est lourde puisque la batterie doit être remplacée. Comptez une immobilisation de cinq heures, voire davantage si l’auto doit être transférée dans un centre habilité. Dans ce cas, un véhicule de prêt est mis à disposition, le tout gratuitement bien sûr.

Très peu de modèles concernés

Si un rappel n’est jamais une bonne surprise, Renault, et leurs propriétaires, s’en sortent bien puisque le nombre d’exemplaires concernés reste très faible. Tout d’abord, aucun client n’a rencontré cette fâcheuse situation, le problème a été détecté en amont par le service contrôle qualité du constructeur.

Ensuite, seulement 19 véhicules (13 R5 et 6 R4), doivent effectivement passer en atelier en France. Au total, 65 exemplaires produits entre le 12 décembre 2025 et le 28 janvier 2026 sont touchés. La semaine dernière, Renault lançait une campagne de rappel avec nettement plus de véhicules à vérifier. Comme quoi, les rappels se suivent et ne se ressemblent pas.