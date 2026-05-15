Que se passe-t-il sur les Volkswagen ID.Buzz électriques impliqués dans deux incendies en France ?

Le 3 avril dernier, le site Rappel Conso publiait une nouvelle campagne de rappel concernant la quasi-totalité de la gamme de véhicules électriques de Volkswagen. Les ID.3, ID.4, ID.5 et ID.Buzz (en version « civile » et utilitaire) construits entre le 17 février 2022 et le 23 août 2024 étaient invités à repasser au garage pour régler un problème assez grave : « Les modules cellulaires de la batterie haute tension pourraient surchauffer pendant le chargement. Cela peut conduire au feu », était-il précisé dans l’avis de rappel.

Deux incidents graves récents concernent justement des exemplaires de l’ID.Buzz. Le 7 mai, tout d’abord, un ID.Buzz en train de charger à une station TotalEnergies à Montreuil en région parisienne a soudainement pris feu, détruisant au passage d’autres véhicules sur place ainsi qu’une partie des installations.

Le 12 mai, ensuite, un événement similaire est survenu dans une autre station de charge TotalEnergies, cette fois à la périphérie de Toulouse. Là encore, une partie des installations de la station a été détruite et le feu a nécessité l’utilisation de moyens conséquents.

Un exemplaire déjà passé par la case rappel

D’après les journalistes de la Dépêche du Midi, l’exemplaire impliqué dans le second incendie venait justement de subir sa procédure de rappel au garage. C’est au moment de la fin de la recharge rapide en courant continu, une fois la batterie quasiment pleine, que les faits se sont produits : le conducteur du véhicule explique avoir entendu une forte détonation côté passager avant de voir des flammes sortir du plancher.

La position de Volkswagen France

Volkswagen France nous a répondu à ce sujet : « Nous avons effectivement bien connaissance de ces incidents impliquant un Id. Buzz en charge. Nos équipes sont actuellement pleinement mobilisées pour faire la lumière sur les circonstances qui ont entraîné ces incidents. A ce stade, les causes expliquant ce type d’incendies peuvent encore être multiples. Les véhicules concernés vont devoir faire l’objet d’expertises poussées afin de pouvoir expliquer ce qui a amené à ces incendies. Par ailleurs, s’il existe bien un rappel impliquant une potentielle surtension d’un module de batterie, à ce stade rien ne permet de lier le rappel à ces deux phénomènes consécutifs », expliquent-ils.

A noter que ces deux incidents ont concerné des ID.Buzz Cargo mis en circulation depuis deux et trois ans, cumulant plus ou moins 100 000 kilomètres au compteur. La concomitance entre ces deux incidents, trois ans après à quelques jours d’intervalle seulement et dans le même réseau de charge rapide (dans les deux cas en fin de charge avec la batterie quasiment pleine), est étonnante. Pour l’instant, les causes restent mystérieuses et peuvent s’expliquer aussi bien par un problème du véhicule qu’un souci lié à la station en elle-même.