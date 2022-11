Après la seconde guerre mondiale, la vie reprend ses droits. L’économie redémarre et les commerçants, artisans réclament un petit utilitaire, robuste et économique. Un importateur hollandais en visite à l’usine de Wolfsburg remarque un étrange véhicule. Un prototype sur base de coccinelle conçu pour transporter des palettes. L’aventure démarre en 1950. Le « Transporter », c’est son nom d’origine, séduira plus de 12 millions de propriétaires en 70 ans d'existence.

dailymotion Le Volkswagen ID.Buzz est-il le digne héritier du Combi ?

Le T1 est lancé comme fourgonnette avec huit places passager, puis très vite, il se décline en pick-up et enfin en camping-car grâce à Westfalia. Mais c’est à la fin des années 60, en plein festival de Woodstock, que le Combi acquiert sa notoriété. Les hippies s’approprient le Combi qui deviendra le symbole de la liberté, de l’amour et de la non-violence.

Accessible, économique et robuste, il permet aux jeunes de se déplacer dans les concerts, les manifestations et en vacances avec un toit sur la tête. Les deux premières générations, les plus prisées, seront vendues à plus de 4 millions d’exemplaires dont une bonne partie continue à rouler aujourd’hui.

Ce qui plait avant tout dans le Combi c’est son look craquant. Volkswagen le sait et s’est attelée à concevoir un remplaçant au design attachant. C'est réussi. L'ID.Buzz est à ce jour, le véhicule le plus original du catalogue. Nostalgiques du Combi, ses concepteurs n'ont pas hésité à multiplier les clins d'œil à l'ancêtre, à commencer par le gros logo exposé au centre, la ligne de caisse qui plonge au centre ou encore la carrosserie bi-colore.

À bord, on retrouve aussi quelques références au passé comme la silhouette de boite a chaussure pour maximiser l’espace et une importante surface vitrée. Le Combi des années 60 a même été jusqu’à proposer 23 fenêtres ! La planche de bord longiligne et épurée rappelle aussi (avec de l'imagination) celle du Combi.

Les ressemblances s’arrêtent là. L'ID.Buzz reconduit tout l’info-divertissement et les équipements modernes de la gamme ID. Le van peut même recevoir un système de conduite semi-autonome de niveau 2.5 qui prend en compte les changements de voies et les virages. De la gamme ID, l'ID.Buzz en reprend aussi les plastiques décevants. On en retrouve une grande quantité sur les parties basses, les contre-portes et la bîte à gant centrale.

Ce qui est décevant aussi, c’est sa modularité. Le Combi a bâti son succès sur sa très grande flexibilité. Dans à peine 4, 10 m, il peut emmener 7 personnes et dispose de deux rangées de sièges amovibles. L'ID.Buzz, lui, mesure 4, 71 m, et peut embarquer seulement 5 personnes.

Les places arrière sont confiées à une simple banquette, certes coulissante, en attendant l’arrivée d’une troisième rangée prévue avec la version longue, attendue pour fin 2023. En contrepartie, l'ID.Buzz offre un coffre digne d'une soute d'Airbus avec 1 m3 en configuration de base.

Le premier Combi était équipé d’un 4 cylindres à plat refroidi par air développant 25 ch. La puissance de ce dernier a grimpé à 70 ch sur les dernières versions, pour un poids d’environ 1 200 kg. Le tout envoyé aux roues arrière. Autant dire que cela invitait à une conduite paisible. Et bien 70 ans plus tard, c’est quasiment la même chose. L’ID.Buzz revendique 204 ch pour 2,2 tonnes sur la balance, c'est beaucoup. En revanche, il faut reconnaître qu'une motorisation électrique colle vraiment bien avec l’esprit du Combi. Un van conçu pour l’évasion, la liberté et la nature. Rouler sans un bruit et sans une goutte de carburant, voilà qui aurait plus aux babas cools dans les seventies.

Le moteur tire son énergie d’une grosse batterie de 77 kWh. L’ID.Buzz promet environ 400 km d’autonomie, ce qui ne paraît pas si éloigné de la réalité selon la consommation moyenne de 20 kW/100 km relevée durant notre essai. Il promet surtout des temps de recharge raccourcis grâce à l’acceptation de puissance jusqu’à 170 kW. Si on l’utilise comme un vrai van en utilisant le réseau secondaire l’offre est vraiment cohérente.

Comme le combi originel, le moteur est placé sur l’essieu arrière. C’est une propulsion mais bien plus rassurante en cas de faible adhérence. Le confort est soigné tout comme l’insonorisation des bruits d’air. Quant à son gabarit imposant, il se rattrape par un excellent rayon de braquage.

En tant que véhicule électrique, l’ID.Buzz n’est pas dénué d’arguments. Spacieux, confortable et sexy, il cumule toutes les qualités propres à ce type de véhicule. En revanche ses tarifs sont bien loin du concept original de l’utilitaire pas cher et transformable. Avec un prix de départ à 57 000 €. En digne héritier, l’ID Buzz connaîtra, comme le Combi, de nombreux propriétaires avant de se négocier à des tarifs accessibles.

*Nos plus vifs remerciements à Campy Camper