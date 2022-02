Prise en mains - Volkswagen ID. Buzz : California love

En bref Le retour (électrique) du Combi ! Autonomie de 450 km environ 5 places, 1,1 m3 de volume de coffre A partir de 57 000 € (estimation Caradisiac) Commercialisation à l'automne

2022 sera une grande année, puisqu’elle marquera le grand retour du Combi dans la gamme Volkswagen.

Bon, d’accord, il ne s’appellera pas vraiment ainsi puisque le constructeur l’a baptisé ID. Buzz (à prononcer Aïe-Di-Beuze). Mais on peut parier que le nom d’usage historique s’imposera de lui-même dans l’Hexagone, porté par la vague de nostalgie qui accompagnera cet engin au capital sympathie évident.

En attendant la présentation officielle de l’ ID. Buzz sous sa forme définitive, annoncée pour le 9 mars, Caradisiac a eu l’opportunité d’effectuer quelques kilomètres au volant d’un prototype encore partiellement camouflé. C’était à la fin du mois de janvier à Barcelone, ville dont les audaces architecturales s’accordent à merveille avec l’exubérant covering de l’engin, lequel ne déparerait pas sur les versions définitives.

Bien sûr, l’ ID. Buzz carbure aux électrons. Reposant sur la plate-forme MEB déjà largement répandue au sein du groupe VW, il dispose du moteur 204 ch qui anime déjà les ID.3 et ID.4 que nous connaissons.

Moteur arrière, comme l'ancêtre

Lancé dans un premier temps avec une batterie 77 kWh, le Combi électrique devrait revendiquer une autonomie officielle de 450 km environ, chiffre bien sûr variable en fonction de la conduite adoptée, des températures, et du type de route empruntée.

D’aucuns pourront objecter que le rayon d’action de l’ ID. Buzz n’a rien d’extraordinaire dans l’absolu, mais cette valeur se situe dans la tranche de ce que l’on est en droit d’attendre d’un véhicule de ce gabarit avec une telle batterie. A titre de comparaison, l’ID.4 équipé du même groupe motopropulseur (moteur 204 ch/batterie 77 kWh) revendique une autonomie WLTP de 511 km.

Notre court galop d’essai aux commandes de l’ ID. Buzz, effectué par un temps clément sur des routes variées, nous a permis de constater une consommation de 21 kWh/100 km, ce qui revient à plus ou moins 370 km de capacité de voyage avant recharge (en roulant tranquillement, s'entend).

Nous aurons bien sûr l’occasion d’affiner tous ces chiffres à l’occasion des premiers essais de ce véhicule, programmés au printemps, tandis que la commercialisation en Europe est annoncée pour l’automne.

Long de 4,72 m., l’ ID. Buzz adopte un format parfaitement adapté aux routes européennes. Avec ses porte-à-faux ultra-courts et son diamètre de braquage de 11 mètres seulement, il fait preuve d’une maniabilité exemplaire.

Tout en douceur

De fait, dès les premiers mètres au volant, on retrouve la qualité première des véhicules signés Volkswagen qui consiste à mettre immédiatement à l’aise le conducteur, ceci grâce à une position de conduite naturelle et une visibilité périphérique impeccable.

Si le conducteur a devant lui un petit écran donnant les indispensables informations relatives à la conduite, que complète un écran central multimédia tactile, le camouflage qui recouvrait la planche de bord ne nous permet de nous prononcer ni sur l’ergonomie générale de l’habitacle, ni au sujet de la qualité des matériaux utilisés.

Nous pouvons en revanche évoquer la bonne insonorisation de l’auto (et pour cause, s’agissant d’une électrique), son confort de suspension, la sérénité de comportement que confère son centre de gravité bas, ainsi que sa douceur globale de fonctionnement.

Les accélérations font preuve d’une vigueur certaine (bon, on n’est pas dans une Tesla, hein !), et l’ID. Buzz assure des relances de bon aloi, qui permettent de parfaitement tenir son rang dans le flot de circulation.

La vitesse maximale est limitée électroniquement à 145 km/h, ce qui en fait la VW la plus lente depuis…longtemps ! Cette allure permet de contenir la consommation d’énergie, et s’accorde de toute façon parfaitement avec la conduite apaisée qui sied à un véhicule à vocation familiale.

VW dote le véhicule d’une fonction dite « Plug & Charge », qui permettra de recharger directement l’engin pour effectuer le plein d’énergie, sans devoir au préalable recourir à telle ou telle carte pour être identifé et débité, à l’image de ce que propose déjà Tesla à ses clients. Cette fonctionnalité sera valable dans les réseaux Ionity, Aral, BP, Enel et Eon. Toutes ces enseignes ne sont pas implantées en France, mais les familles qui voyagent à travers l’Europe apprécieront.

Par ailleurs, l’ ID. Buzz est un adepte de la charge bidirectionnelle qui permet d’alimenter les réseaux en énergie et transforme le véhicule en unité de stockage mobile, contribuant par là même à une gestion plus « intelligente » des ressources. VW emploie l’exemple du surplus d’électricité récolté par les panneaux photovoltaïques pendant la journée et qui peut être réinjecté le soir pour alimenter le domicile.

Au bon accueil

Également au programme, comme à bord de toutes les dernières VW, le système Car2x qui permet aux véhicules et infrastructures et aux véhicules de « dialoguer » de façon à s’avertir de dangers survenus sur la route. Enfin, nous complèterons ce chapitre techno en précisant que l’ ID. Buzz peut recevoir toutes les assistances à la conduite que l’on peut espérer trouver à bord d’un véhicule de ce type.

Fort d’un empattement de 2,99 m, l’ ID. Buzz réservera un accueil des plus confortables à ses passagers, tant en matière d’espace aux jambes que de largeur aux coudes. Selon VW, il offre le même volume intérieur que le T6.1, pourtant plus long de 18 cm. Un bon point également pour le volume de chargement, qui atteint 1 121 litres.

En termes d’aménagement, rien d’extraordinaire en revanche. Les occupants de l’arrière devront se contenter d’une classique banquette trois places, dont le dossier se rabat selon un tout aussi classique découpage 2/3-1/3.

On pouvait s’attendre à mieux en termes de modularité, avec un découpage 40/20/40 qui permette de glisser un objet long comme une planche de surf dans l’habitacle sans obérer les capacités d’accueil.

VW a d’ores et déjà annoncé qu’une version à empattement rallongé complèterait rapidement la gamme, et il est permis d’en espérer des aménagements variés et une modularité plus poussée.

Un mot sur le tarif, enfin, pour préciser que celui-ci n’a pas encore été fixé par Volkswagen. On peut toutefois estimer que la gamme démarrera aux alentours de 57 000 €, soit 7 600 € de plus que l’ID.4 à puissance et batterie équivalentes. Pas donné, certes, mais on ne nourrit guère d’inquiétudes quant au potentiel commercial de cet engin séduisant en diable.

Le Volkswagen ID.Buzz en chiffres

Deux versions proposées au lancement : ID. Buzz 5 places pour la famille, et ID. Buzz Cargo pour les pros (3 places de front)

Présentation en première mondiale le 9 mars

Lancement commercial à l’automne 2022

Dimensions (L x l x h) : 4,72 x 1,99 x 1,94 m.

Empattement ; 2,99 m

Volume de coffre : 1,121 litres / version Cargo : 3,9 m3

Diamètre de braquage : env. 11 mètres

Puissance maximale : 150 kW (204 ch)

Couple maximal : 310 Nm

Capacité nette de la batterie : 77 kWh

Vitesse maximale : 145 km/h

Autonomie : non communiquée

Tarif : à partir de 57 000 € (estimation Caradisiac)