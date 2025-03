Depuis 21 ans, les World Car Awards sont en charge de nommer les meilleures voitures commercialisées durant les 12 derniers mois. Pour ce faire, 96 journalistes, provenant de 30 pays distincts, sont chargés de conduire et de noter les autos éligibles. Parmi les critères permettant d’établir la liste des prétendantes, il en est un, celui qui impose qu’un modèle soit officiellement en vente sur au moins deux continents, qui exclut nombre de modèles européens et quasiment la totalité des véhicules français.

Pour le reste, chaque juré établit sa propre grille de notation en tenant compte des critères qui sont les plus importants sur son marché domestique. Le prix le plus prestigieux est, naturellement, celui de World Car of the Year (voiture mondiale de l’année). Mais 5 autres seront également attribués le 16 avril prochain.

World Car of the Year

Ces quatre dernières années, ce sont des modèles 100 % électriques qui se sont imposés. En 2025, ils ne sont "que" 2 à pouvoir prétendre au titre suprême, les Hyundai Inster et Kia EV3. Mais le BMW X3, 3ème finaliste, entend démontrer la pertinence du choix du multi-énergies.

World Electric Vehicle

On retrouve ici les petits SUV Hyundai et Kia. L’ultime prétendant est beaucoup moins démocratique, puisqu’il s’agit du nouveau Porsche Macan.

World Luxury Car

Voilà un titre qui n’échappera pas à l’industrie automobile européenne. Porsche réussit l’exploit de disposer de deux finalistes dans cette catégorie, les Macan et Panamera. Le trio est complété par l’électrique Volvo EX90.

World Performance Car

Une fois de plus, c’est une marque européenne qui l’emportera ici. Nous pouvons même d’ores et déjà affirmer qu’elle sera allemande puisque, aux côtés des Porsche 911 Carrera GTS et Taycan Turbo GT, BMW aligne sa nouvelle M5.

World Urban Car

Le seul point commun entre les 3 autos encore éligibles, c’est qu’elles fonctionnent à l’électricité. Mais qui, de la BYD Seagull / Dolphin Mini, du Hyundai Inster ou de la Mini Cooper Electric l’emportera ?

World Car Design

C’est la seule catégorie où le coup de cœur est l’unique critère de choix. La présence des Toyota Land Cruiser et Volkswagen ID. Buzz n’est donc guère une surprise. En revanche, celle du Kia EV3 l’est davantage.

C’est donc le 16 avril, lors de la première journée presse du salon de New-York, que sera révélé le palmarès 2025.