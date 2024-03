World Car Awards 2024 : and the winners are…

La vingtième édition des World Car Awards est désormais close, les vainqueurs dans chacune des 6 catégories venant d’être dévoilés. Une fois n’est pas coutume, toutes les gagnantes sont commercialisées sur le territoire européen.

World Car Design of the Year : Toyota Prius

Dire que, depuis plus de 25 ans, la Toyota Prius a été raillée pour ses lignes tourmentées est une élégante façon de formuler les choses. Voir la 5e génération obtenir ce prix est donc un sacré revirement. Elle l’emporte face aux Ferrari Purosangue et Ford Bronco.

World Urban Car : Volvo EX30

Après la Citroën C3 l’année dernière, c’est à nouveau une voiture européenne qui est élue meilleure voiture urbaine 2024. Et le petit SUV électrique Volvo l’emporte largement avec 797 points face aux BYD Dolphin (735 points) et Lexus LBX (734 points). Parmi les qualités reconnues à l’EX30, les jurés ont mis l’accent sur l’habitacle, les performances, la sécurité ou encore l’aspect émotionnel. Une qualité assez rarement attribuée à un modèle de la marque suédoise.

World Performance Car : Hyundai Ioniq 5 N

Les sportives électriques sont-elles désormais capables d’égaler les thermiques ? Chacun aura son opinion sur ce sujet digne du bac de philo. En tout cas, face à deux BMW, la Hyundai Ioniq 5 N a séduit par son caractère innovant, son respect de l’environnement et sa capacité à rebattre les cartes. Avec 823 points, elle a, d’ores et déjà, largement pris les devants face aux M2 (764 points) et XM (743 points). La clientèle suivra-t-elle ?

World Luxury Car : BMW Série 5/i5

Dans cette catégorie s’affrontaient deux références mondiales : les nouvelles BMW Série 5, également déclinée en variante électrique i5, et Mercedes Classe E. Si la munichoise l’a finalement emporté, c’est parce que le jury l’a considéré plus performante, plus "verte", plus innovante mais également plus séduisante. Le résultat s’est toutefois joué à peu de choses (789 points contre 767), laissant loin derrière (738 points) le 3e finaliste, le Mercedes EQE SUV.

Kia EV9 : doublement primée

La marque coréenne est désormais une habituée de ces distinctions. En 2023, l’EV6 GT a été élue World Performance Car tandis que, en 2020, le Soul EV (World Urban Car) et le Telluride (World Car of the Year) avaient déjà été distingués. Pour 2024, Kia remporte à nouveau deux prix, mais avec un seul modèle : l’EV9.

Ce dernier, salué pour son habitacle, ses performances et son côté innovant supplante ainsi, de peu il est vrai (809 points contre 804), le Volvo EX30. Face à ces deux SUV, la BYD Seal n’a pas autant convaincu (774 points).

L’EV9 est également, en toute logique, élu World Electric Car, toujours devant le petit SUV Volvo. Il est d’ailleurs intéressant de noter que, pour ce titre basé sur des critères évidemment davantage lié au caractère "propre" des concurrentes, le coréen prend plus l’ascendant sur son rival (804 points contre 789). Face à eux, la BMW i5 n’a pas démérité avec ses 752 points.