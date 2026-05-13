Suite aux crash-tests, l’EuroNCAP demande aux propriétaires de la MG3 de vite la ramener au garage
L’organisme en charge des crash-tests et autres vérifications de sécurité en Europe demande aux propriétaires de la citadine hybride MG3 de vite retourner au garage pour procéder à un rappel de sécurité.
C’était l’une des surprises lors d’une campagne de crash-tests organisés par l’EuroNCAP l’année dernière : les examinateurs de l’organisme ont détecté un problème « grave et sérieux » sur la MG3, cette nouvelle citadine hybride à prix réduit du constructeur anglais sous propriété du groupe chinois SAIC.
Notée tout de même quatre étoiles sur cinq, la petite citadine a subi un problème sur les sièges de son habitacle en cas d’accident qui pouvait, d’après l’EuroNCAP, nécessiter une procédure de rappel pour les modifier.
Il y a bien eu une procédure de rappel
Après ce constat de l’EuroNCAP, il y a bien eu une procédure de rappel mise en place au sein de l’Union européenne pour la MG3, publiée chez nous le 27 mars dernier : « Dans certaines conditions de collision, le siège peut subir un mouvement involontaire après l’impact, ce qui pourrait augmenter le risque de blessure de l’occupant », est-il écrit sur le site Rappel. conso.
Dans une publication de ce 13 mai 2026, l’EuroNCAP en remet une couche : « l’EuroNCAP encourage tous les propriétaires de MG3 concernés par un rappel à contacter leur concessionnaire MG le plus rapidement possible pour organiser une réparation gratuite. Le rappel suit des tests de sécurité réalisés l’année dernière, dans lesquels la MG3 a subi une casse au niveau du rail du siège avant lors du choc frontal », peut-on lire.
Les MG3 produites avant 2025
Cette procédure de rappel concerne les MG3 fabriquées avant le mois d’août 2025. Une correction à l’usine a été appliquée après cette date pour tous les exemplaires construits après.
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